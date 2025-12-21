TAROT CIGANO

Sol domina o baralho cigano deste domingo (21 de dezembro): vitalidade, clareza e um recomeço poderoso

É a energia perfeita para limpar o que ficou pesado

Fernanda Varela

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 00:15

Baralho cigano Crédito: Shutterstock

Neste domingo (21), o Sol assume a regência do baralho cigano e inaugura um período de força renovada. A carta anuncia brilho, expansão e um sentimento de renascimento que atravessa o dia. É a energia perfeita para limpar o que ficou pesado, retomar planos engavetados e enxergar com nitidez aquilo que você realmente deseja para o fim do ano.

O Sol aumenta a motivação e traz clareza para decisões que vinham sendo adiadas. Conversas importantes fluem sem tensão e situações que antes pareciam confusas encontram um ponto de equilíbrio. É um dia marcado por boas notícias, encontros leves e uma sensação de que tudo se encaixa melhor quando você assume seu próprio espaço.

O domingo também favorece reconciliações, novos começos e gestos que aproximam. No campo profissional, a carta abre portas e aponta caminhos mais diretos para conquistas próximas. Tudo o que envolve criatividade, exposição, apresentações e ideias ganha destaque especial.

Essa é uma energia que incentiva a celebrar, agradecer e reconhecer suas próprias vitórias. O Sol mostra que você tem mais força do que imagina e que o próximo passo pode ser maior do que o previsto, desde que você caminhe com confiança.

