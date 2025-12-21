Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sol domina o baralho cigano deste domingo (21 de dezembro): vitalidade, clareza e um recomeço poderoso

É a energia perfeita para limpar o que ficou pesado

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 00:15

Baralho cigano
Baralho cigano Crédito: Shutterstock

Neste domingo (21), o Sol assume a regência do baralho cigano e inaugura um período de força renovada. A carta anuncia brilho, expansão e um sentimento de renascimento que atravessa o dia. É a energia perfeita para limpar o que ficou pesado, retomar planos engavetados e enxergar com nitidez aquilo que você realmente deseja para o fim do ano.

O Sol aumenta a motivação e traz clareza para decisões que vinham sendo adiadas. Conversas importantes fluem sem tensão e situações que antes pareciam confusas encontram um ponto de equilíbrio. É um dia marcado por boas notícias, encontros leves e uma sensação de que tudo se encaixa melhor quando você assume seu próprio espaço.

Leia mais

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (21 de dezembro) anuncia superação para 4 signos: o pior já passou, e o melhor está a caminho

Anjo da Guarda deste domingo (21 de dezembro) anuncia superação para 4 signos: o pior já passou, e o melhor está a caminho

O domingo também favorece reconciliações, novos começos e gestos que aproximam. No campo profissional, a carta abre portas e aponta caminhos mais diretos para conquistas próximas. Tudo o que envolve criatividade, exposição, apresentações e ideias ganha destaque especial.

Essa é uma energia que incentiva a celebrar, agradecer e reconhecer suas próprias vitórias. O Sol mostra que você tem mais força do que imagina e que o próximo passo pode ser maior do que o previsto, desde que você caminhe com confiança.

Tarot Cigano

Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano: carta O Cavaleiro por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
1 de 23
Baralho Cigano por Shutterstock

Mensagem do dia

O Sol ilumina o caminho e lembra que a vida cresce onde você escolhe colocar luz. Hoje, permita-se brilhar sem medo.

Tags:

Místico Baralho Cigano Cigana Tarot Cigano Cigano Misticismo

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (21 de dezembro) anuncia superação para 4 signos: o pior já passou, e o melhor está a caminho

Anjo da Guarda deste domingo (21 de dezembro) anuncia superação para 4 signos: o pior já passou, e o melhor está a caminho
Imagem - Universo pede atenção dos signos com dinheiro e promessas impulsivas hoje (20 de dezembro)

Universo pede atenção dos signos com dinheiro e promessas impulsivas hoje (20 de dezembro)
Imagem - Plano cruel coloca sonho de Dita em risco em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (20)

Plano cruel coloca sonho de Dita em risco em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (20)

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda orienta 2 signos neste sábado (20 de dezembro): perdoe, esse peso no coração só faz mal a você
01

Anjo da Guarda orienta 2 signos neste sábado (20 de dezembro): perdoe, esse peso no coração só faz mal a você

Imagem - Quantas fatias de pizza é preciso comer para 'dar prejuízo' no rodízio?
02

Quantas fatias de pizza é preciso comer para 'dar prejuízo' no rodízio?

Imagem - Mudanças! Confira os 5 signos que vão evoluir e mudar de vida em 2026
03

Mudanças! Confira os 5 signos que vão evoluir e mudar de vida em 2026

Imagem - Mulher de 32 anos morre após carro bater em dois postes no bairro de Itapuã
04

Mulher de 32 anos morre após carro bater em dois postes no bairro de Itapuã