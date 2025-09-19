DIAS FELIZES

Após vencer sepse, transplantes e UTI, Faustão realizará sonho em casamento intimista

Cerimônia com apenas 40 convidados será realizada na casa da família para conforto do apresentador

Fernanda Varela

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:21

Faustão Crédito: Reprodução SBT

Finalmente os refrescos. Após um ano difícil, com longas internações na UTI, dois transplantes e uma batalha vencida contra uma grave infecção generalizada, o apresentador Faustão finalmente viverá um sonho neste sábado (20). Ele levará a filha, Lara Silva, ao altar, em cerimônia para oficializar a união com Julinho Casares.

A festa será intimista e terá apenas 40 convidados. Para garantir conforto ao apresentador, que ainda se recupera de um terceiro transplante, a celebração será realizada na residência da família.

A lista de convidados inclui apenas familiares diretos e amigos muito próximos. “São pessoas que convivem com a gente, que estão sempre do nosso lado nos momentos importantes”, disse Lara ao Gshow. O casal optou por uma festa simples, com DJ, trio de eletrofunk e cardápio assinado pelo chef Mazzo, planejado para ser memorável, mas sem exageros.

