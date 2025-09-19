Após vencer sepse, transplantes e UTI, Faustão realizará sonho em casamento intimista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:21
Finalmente os refrescos. Após um ano difícil, com longas internações na UTI, dois transplantes e uma batalha vencida contra uma grave infecção generalizada, o apresentador Faustão finalmente viverá um sonho neste sábado (20). Ele levará a filha, Lara Silva, ao altar, em cerimônia para oficializar a união com Julinho Casares.
Faustão e filhos
A festa será intimista e terá apenas 40 convidados. Para garantir conforto ao apresentador, que ainda se recupera de um terceiro transplante, a celebração será realizada na residência da família.
A lista de convidados inclui apenas familiares diretos e amigos muito próximos. “São pessoas que convivem com a gente, que estão sempre do nosso lado nos momentos importantes”, disse Lara ao Gshow. O casal optou por uma festa simples, com DJ, trio de eletrofunk e cardápio assinado pelo chef Mazzo, planejado para ser memorável, mas sem exageros.
Faustão
Lara é filha primogênita de Faustão com Magda Colares, enquanto Julinho Casares é filho de Julio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube, além de apresentador e colunista do portal LeoDias. Juntos desde 2020, eles ficaram noivos em 2024 e agora celebram o tão esperado casamento, cercados apenas por quem faz parte de sua história.