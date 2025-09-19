Acesse sua conta
Após vencer sepse, transplantes e UTI, Faustão realizará sonho em casamento intimista

Cerimônia com apenas 40 convidados será realizada na casa da família para conforto do apresentador

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:21

Faustão
Faustão Crédito: Reprodução SBT

Finalmente os refrescos. Após um ano difícil, com longas internações na UTI, dois transplantes e uma batalha vencida contra uma grave infecção generalizada, o apresentador Faustão finalmente viverá um sonho neste sábado (20). Ele levará a filha, Lara Silva, ao altar, em cerimônia para oficializar a união com Julinho Casares.

Faustão e filhos

Faustão, esposa e filhos por Reprodução/Instagram
Rodrigo Silva (erq.) e Faustão por Reprodução
Faustão Silva reunido com os filhos e a esposa, Luciana Cardoso por Reprodução/Instagram
Faustão e filhos por Reprodução/Instagram
Faustão e filhos por Reprodução/Instagram
Faustão e filhos por Reprodução/Instagram
Faustão e Lara por Reprodução/Instagram
Faustão e João Silva por Reprodução/Instagram
Faustão e Lara por Reprodução/Instagram
Faustão e Lara por Reprodução/Instagram
Rodrigo Silva e Faustão por Reprodução
Homenagem de Rodrigo Silva para Faustão no Dia dos Pais por Reprodução / Instagram
Faustão e filho caçula Rodrigo Silva por Reprodução
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução/Band
Faustão Silva e seu filho, João Silva por Reprodução/TV Globo
Faustão, esposa e filhos por Reprodução/Instagram

A festa será intimista e terá apenas 40 convidados. Para garantir conforto ao apresentador, que ainda se recupera de um terceiro transplante, a celebração será realizada na residência da família.

A lista de convidados inclui apenas familiares diretos e amigos muito próximos. “São pessoas que convivem com a gente, que estão sempre do nosso lado nos momentos importantes”, disse Lara ao Gshow. O casal optou por uma festa simples, com DJ, trio de eletrofunk e cardápio assinado pelo chef Mazzo, planejado para ser memorável, mas sem exageros.

Faustão

Faustão por Reprodução
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
Faustão Silva reunido com os filhos e a esposa, Luciana Cardoso por Reprodução/TV Globo
Faustão Silva por Reprodução/TV Globo
Faustão por Reprodução
Faustão por Renato Pizzutto/Band
Faustão por Globo
Luciana Cardoso, a esposa de Faustão, celebrou o aniversário de 74 anos do apresentador por Reprodução/Redes Sociais
Faustão por Reprodução
Faustão aparece na Globo e Record por Record / Globo
Faustão grava vídeo sobre doação de órgãos para o Ministério da Saúde por Redes sociais
Faustão passa por exames de rotina após transplante de coração, diz comunicado por Reprodução
Bonner e Renata se emocionam com vídeo de Faustão por TV Globo / Redes sociais
O apresentador Faustão por reprodução
Faustão por Band
Filho de Faustão rebate críticas por Redes sociais
Faustão passará por cirurgia no coração por Band
O apresentador Faustão também está no time dos diabéticos. Ele chegou a realizar uma cirurgia bariátrica para minimizar os efeitos da doença por Foto: divulgação
Faustão por Reprodução

Lara é filha primogênita de Faustão com Magda Colares, enquanto Julinho Casares é filho de Julio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube, além de apresentador e colunista do portal LeoDias. Juntos desde 2020, eles ficaram noivos em 2024 e agora celebram o tão esperado casamento, cercados apenas por quem faz parte de sua história.

Casamento Faustão

