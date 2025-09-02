Quem é Magda Colares, ex-mulher de Faustão e mãe da primogênita do apresentador?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 08:01
Longe dos holofotes há anos, Magda Colares chamou atenção ao reaparecer no último fim de semana durante o show da filha, Lara, de 26 anos, primogênita de Fausto Silva, o Faustão. O encontro aconteceu em São Paulo e marcou a presença da artista plástica em eventos públicos após um período de discrição.
Magda, que foi casada com Faustão entre 1990 e 2000, hoje circula na alta sociedade paulistana dedicada à arte. Aos 62 anos, mantém um ateliê de pinturas a óleo sobre linho cru e realizou sua primeira exposição em 1996. “Minha arte é uma extensão de mim, sempre explorando o corpo humano e diferentes técnicas”, explicou a ex-modelo em entrevistas recentes.
Artista plástica é ex-mulher de Faustão
A artista compartilha parte de suas obras em um perfil público nas redes sociais, enquanto mantém outra conta privada para momentos pessoais, incluindo fotos com seus cães.
Após o fim do casamento com Magda, Faustão se casou com Luciana Cardoso, mãe de seus outros dois filhos: João Guilherme, de 21 anos, e Rodrigo, de 17 anos.