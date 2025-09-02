Acesse sua conta
Descubra o que fazem hoje os trigêmeos de William Bonner e Fátima Bernardes

Trigêmeos do casal mais icônico do jornalismo brasileiro seguem carreiras próprias e longe dos holofotes

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 07:30

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem trajetórias próprias
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem trajetórias próprias Crédito: Reprodução

A saída de William Bonner da bancada do Jornal Nacional, anunciada nesta segunda-feira (1º), reacendeu a curiosidade sobre a vida pessoal do jornalista, especialmente sobre os filhos que teve com Fátima Bernardes. O casal, separado desde 2016, é pai dos trigêmeos Beatriz, Vinícius e Laura Bonemer, nascidos em 21 de outubro de 1997, que hoje têm 27 anos.

Beatriz Bonemer escolheu caminhos ligados à comunicação digital. Muito ativa nas redes sociais, compartilha momentos pessoais e profissionais com seus seguidores. Ela já viralizou cantando pagode, embora ainda não tenha manifestado interesse em seguir profissionalmente na área de mídia.

Já Vinícius Bonemer optou pela engenharia da computação e estudou parte de sua juventude fora do Brasil. Atualmente, mora em Paris, na França, e atua como gerente de produto, mantendo perfil discreto e distante dos holofotes.

A mais nova, Laura Bonemer, se formou em Psicologia e, em março deste ano, concluiu mestrado em Recursos Humanos e Gestão de Empresas Internacionais pela Grenoble Ecole de Management, na França. A formatura reuniu toda a família, incluindo os pais, a madrasta de Bonner e o namorado de Fátima.

Parceria no jornalismo e na vida

Na televisão, Bonner e Fátima dividiram a bancada do Jornal Nacional por 13 anos, entre 1998 e 2011, tornando-se um dos casais mais reconhecidos da TV brasileira. Em 2011, Fátima deixou o telejornal para apresentar o programa Encontro, enquanto Bonner seguiu como âncora e editor-chefe.

O casal anunciou a separação em agosto de 2016, após 26 anos de casamento, mantendo relação cordial em prol da família. Atualmente, William Bonner é casado com a fisioterapeuta Natasha Dantas desde 2019, e Fátima Bernardes namora o deputado federal Túlio Gadêlha desde 2017.

