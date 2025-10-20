Acesse sua conta
‘Flavinho e a CaSamba’ agita Salvador com Pagod’art e convidados em tarde de muito samba

Projeto reuniu grandes nomes do pagode na Arena Caminho das Árvores

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 06:51

Flavinho e convidados agitam Salvador com roda de samba
Flavinho e convidados agitam Salvador com roda de samba Crédito: Divulgação

O clima de samba e descontração tomou conta do domingo (19) em Salvador. A Arena Caminho das Árvores recebeu a segunda edição do projeto “Flavinho e a CaSamba”.

Além de Flavinho e a banda Pagod’art, o evento contará com participações especiais de Chrigor, ex-Exaltasamba, e Príncipe, uma das vozes marcantes do pagode nacional. Também sobem ao palco Santiago e o grupo Bora Tomar Uma, prometendo uma tarde cheia de música e alegria.

Flavinho e a CaSamba

Flavinho e convidados agitam Salvador com roda de samba por Divulgação/@erifotografo
Flavinho e convidados agitam Salvador com roda de samba por Divulgação/@erifotografo
Flavinho e convidados agitam Salvador com roda de samba por Divulgação/@erifotografo
Flavinho e convidados agitam Salvador com roda de samba por Divulgação/@erifotografo
Flavinho e convidados agitam Salvador com roda de samba por Divulgação/@erifotografo
1 de 5
Flavinho e convidados agitam Salvador com roda de samba por Divulgação/@erifotografo

Idealizado por Flavinho, o projeto nasceu da ideia de transformar encontros de amigos em uma roda de samba autêntica, com espaço para improviso e sucessos que marcaram o gênero. A nova edição traz estrutura completa de bar, praça de alimentação e segurança reforçada.

“Cada CaSamba é diferente, é feita no calor do momento. A gente sente a energia da galera e cria junto. Domingo vai ser daquele jeito: samba raiz, verdade e alegria”, destacou o cantor.

