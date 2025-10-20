‘Flavinho e a CaSamba’ agita Salvador com Pagod’art e convidados em tarde de muito samba

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 06:51
O clima de samba e descontração tomou conta do domingo (19) em Salvador. A Arena Caminho das Árvores recebeu a segunda edição do projeto “Flavinho e a CaSamba”.
Além de Flavinho e a banda Pagod’art, o evento contará com participações especiais de Chrigor, ex-Exaltasamba, e Príncipe, uma das vozes marcantes do pagode nacional. Também sobem ao palco Santiago e o grupo Bora Tomar Uma, prometendo uma tarde cheia de música e alegria.
Flavinho e a CaSamba
Idealizado por Flavinho, o projeto nasceu da ideia de transformar encontros de amigos em uma roda de samba autêntica, com espaço para improviso e sucessos que marcaram o gênero. A nova edição traz estrutura completa de bar, praça de alimentação e segurança reforçada.
“Cada CaSamba é diferente, é feita no calor do momento. A gente sente a energia da galera e cria junto. Domingo vai ser daquele jeito: samba raiz, verdade e alegria”, destacou o cantor.