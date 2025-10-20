REALITY SHOW

Por que Gaby Spanic foi expulsa de 'A Fazenda 17'

Atriz encenou protesto contra a violência da sede e acabou desclassificada pela produção

Heider Sacramento

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 06:36

Gaby Spanic é expulsa após tapa encenado em A Fazenda 17 Crédito: Reprodução/Record

Gaby Spanic foi expulsa de A Fazenda 17 após protagonizar um protesto inusitado durante a dinâmica de domingo (19). A atriz de novelas mexicanas decidiu criticar a violência entre os peões com uma encenação ao vivo, mas a performance saiu do controle.

? Momento em que Gaby dá um tapa em Tàmires, em protesto contra a violência e bullying no programa, e pede para ela dar um tapa de volta — que acabou não acontecendo #AFazenda pic.twitter.com/UDAlEeqNvq — Antenados (@canalantenados) October 20, 2025

Durante a atividade, Gaby simulou uma discussão com Tàmires Assîs e deu um tapa no rosto da participante, em tom de protesto. Em seguida, pediu que a colega retribuísse o gesto, mas Tàmires se recusou. Chorando, a atriz deixou o deck e afirmou que estava desistindo do reality.

