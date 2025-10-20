Acesse sua conta
Por que Gaby Spanic foi expulsa de 'A Fazenda 17'

Atriz encenou protesto contra a violência da sede e acabou desclassificada pela produção

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 06:36

Gaby Spanic é expulsa após tapa encenado em A Fazenda 17 Crédito: Reprodução/Record

Gaby Spanic foi expulsa de A Fazenda 17 após protagonizar um protesto inusitado durante a dinâmica de domingo (19). A atriz de novelas mexicanas decidiu criticar a violência entre os peões com uma encenação ao vivo, mas a performance saiu do controle.

Durante a atividade, Gaby simulou uma discussão com Tàmires Assîs e deu um tapa no rosto da participante, em tom de protesto. Em seguida, pediu que a colega retribuísse o gesto, mas Tàmires se recusou. Chorando, a atriz deixou o deck e afirmou que estava desistindo do reality.

Gaby Spanic

Pouco depois, a produção confirmou a expulsão. A decisão foi comunicada por Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da Record, que publicou nas redes sociais: “Tivemos que expulsar a Gaby Spanic do jogo.”

Tags:

A Fazenda 17 Gaby Spanic

