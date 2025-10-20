Por que Gaby Spanic foi expulsa de 'A Fazenda 17'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 06:36
Gaby Spanic foi expulsa de A Fazenda 17 após protagonizar um protesto inusitado durante a dinâmica de domingo (19). A atriz de novelas mexicanas decidiu criticar a violência entre os peões com uma encenação ao vivo, mas a performance saiu do controle.
Durante a atividade, Gaby simulou uma discussão com Tàmires Assîs e deu um tapa no rosto da participante, em tom de protesto. Em seguida, pediu que a colega retribuísse o gesto, mas Tàmires se recusou. Chorando, a atriz deixou o deck e afirmou que estava desistindo do reality.
Gaby Spanic
Pouco depois, a produção confirmou a expulsão. A decisão foi comunicada por Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da Record, que publicou nas redes sociais: “Tivemos que expulsar a Gaby Spanic do jogo.”