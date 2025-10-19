Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Record se pronuncia e expulsa Gaby Spanic do reality A Fazenda 17 após agressão; veja vídeo

Atriz venezuelana deu tapa em Tàmires Assis durante dinâmica ao vivo e anunciou desistência do reality

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 23:15

Gaby Spanic deu tapa em Tamires
Gaby Spanic deu tapa em Tamires Crédito: Reprodução

A noite deste domingo (19) foi marcada por um dos episódios mais tensos de “A Fazenda 17”. Durante uma dinâmica ao vivo, a atriz Gaby Spanic, conhecida por protagonizar “A Usurpadora”, deu um tapa no rosto da participante Tàmires Assis. Minutos depois, ela comunicou que estava deixando o reality rural da Record.

Leia mais

Imagem - VÍDEO: Em A Fazenda 17, Gaby Spanic dá tapa na cara de Tamires e deve ser expulsa do reality

VÍDEO: Em A Fazenda 17, Gaby Spanic dá tapa na cara de Tamires e deve ser expulsa do reality

Imagem - Luan Pereira abandona Dança dos Famosos após problema de saúde: 'Maior dor que senti na minha vida'

Luan Pereira abandona Dança dos Famosos após problema de saúde: 'Maior dor que senti na minha vida'

Imagem - Luciano Huck faz comentário constrangedor e gera desconforto entre Grazi Massafera e Murilo Benício

Luciano Huck faz comentário constrangedor e gera desconforto entre Grazi Massafera e Murilo Benício

O diretor do programa, Rodrigo Carelli, se manifestou nas redes sociais e confirmou a expulsão da venezuelana. “Devido ao ocorrido na atividade agora há pouco, tivemos que expulsar a Gaby Spanic do jogo”, declarou.

A confusão começou quando Gaby escolheu Tàmires, até então sua aliada, para ser citada na dinâmica. Em um discurso emocionado, a atriz relembrou episódios de violência que viveu e afirmou que não tolerava agressões. Em meio à fala, perdeu o controle e atingiu a colega com um tapa no rosto. “Defenda-se! Perdoe-me! Por que você não se defende?”, gritou, logo após o gesto.

Mesmo com a tentativa de Dudu Camargo de convencê-la a continuar, Gaby manteve a decisão de sair. “São muitas cobras. Produção, por favor! Eu desisto”, disse, antes de deixar o confinamento.

A emissora ainda não informou como a saída da participante impactará a próxima formação de roça. Nos bastidores, a expulsão de Gaby Spanic repercutiu entre os fãs do programa, que classificaram o episódio como um dos momentos mais polêmicos da atual temporada.

Tags:

A Fazenda 17 A Fazenda

Mais recentes

Imagem - Baralho Cigano de hoje (19 de outubro): carta A Montanha alerta que os desafios não são castigos, e sim degraus

Baralho Cigano de hoje (19 de outubro): carta A Montanha alerta que os desafios não são castigos, e sim degraus
Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (20 de outubro): 3 signos não escaparão do passado e viverão paixões que vão pegar fogo

Anjo da Guarda desta segunda (20 de outubro): 3 signos não escaparão do passado e viverão paixões que vão pegar fogo
Imagem - VÍDEO: Em A Fazenda 17, Gaby Spanic dá tapa na cara de Tamires e deve ser expulsa do reality

VÍDEO: Em A Fazenda 17, Gaby Spanic dá tapa na cara de Tamires e deve ser expulsa do reality

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Imagem - Apressado, Gabriel Medina se antecipa e revela gravidez de Isabella Arantes: 'Quero matar ele'
02

Apressado, Gabriel Medina se antecipa e revela gravidez de Isabella Arantes: 'Quero matar ele'

Imagem - Policial é suspeito de fazer sexo com cinco detentos dentro de cela
03

Policial é suspeito de fazer sexo com cinco detentos dentro de cela

Imagem - Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil
04

Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil