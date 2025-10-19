Record se pronuncia e expulsa Gaby Spanic do reality A Fazenda 17 após agressão; veja vídeo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 19 de outubro de 2025 às 23:15
A noite deste domingo (19) foi marcada por um dos episódios mais tensos de “A Fazenda 17”. Durante uma dinâmica ao vivo, a atriz Gaby Spanic, conhecida por protagonizar “A Usurpadora”, deu um tapa no rosto da participante Tàmires Assis. Minutos depois, ela comunicou que estava deixando o reality rural da Record.
O diretor do programa, Rodrigo Carelli, se manifestou nas redes sociais e confirmou a expulsão da venezuelana. “Devido ao ocorrido na atividade agora há pouco, tivemos que expulsar a Gaby Spanic do jogo”, declarou.
A confusão começou quando Gaby escolheu Tàmires, até então sua aliada, para ser citada na dinâmica. Em um discurso emocionado, a atriz relembrou episódios de violência que viveu e afirmou que não tolerava agressões. Em meio à fala, perdeu o controle e atingiu a colega com um tapa no rosto. “Defenda-se! Perdoe-me! Por que você não se defende?”, gritou, logo após o gesto.
Mesmo com a tentativa de Dudu Camargo de convencê-la a continuar, Gaby manteve a decisão de sair. “São muitas cobras. Produção, por favor! Eu desisto”, disse, antes de deixar o confinamento.
A emissora ainda não informou como a saída da participante impactará a próxima formação de roça. Nos bastidores, a expulsão de Gaby Spanic repercutiu entre os fãs do programa, que classificaram o episódio como um dos momentos mais polêmicos da atual temporada.