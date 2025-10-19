ADEUS

Record se pronuncia e expulsa Gaby Spanic do reality A Fazenda 17 após agressão; veja vídeo

Atriz venezuelana deu tapa em Tàmires Assis durante dinâmica ao vivo e anunciou desistência do reality

Fernanda Varela

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 23:15

Gaby Spanic deu tapa em Tamires Crédito: Reprodução

A noite deste domingo (19) foi marcada por um dos episódios mais tensos de “A Fazenda 17”. Durante uma dinâmica ao vivo, a atriz Gaby Spanic, conhecida por protagonizar “A Usurpadora”, deu um tapa no rosto da participante Tàmires Assis. Minutos depois, ela comunicou que estava deixando o reality rural da Record.

O diretor do programa, Rodrigo Carelli, se manifestou nas redes sociais e confirmou a expulsão da venezuelana. “Devido ao ocorrido na atividade agora há pouco, tivemos que expulsar a Gaby Spanic do jogo”, declarou.

A confusão começou quando Gaby escolheu Tàmires, até então sua aliada, para ser citada na dinâmica. Em um discurso emocionado, a atriz relembrou episódios de violência que viveu e afirmou que não tolerava agressões. Em meio à fala, perdeu o controle e atingiu a colega com um tapa no rosto. “Defenda-se! Perdoe-me! Por que você não se defende?”, gritou, logo após o gesto.

? Momento em que Gaby dá um tapa em Tàmires, em protesto contra a violência e bullying no programa, e pede para ela dar um tapa de volta — que acabou não acontecendo #AFazenda pic.twitter.com/UDAlEeqNvq — Antenados (@canalantenados) October 20, 2025

Mesmo com a tentativa de Dudu Camargo de convencê-la a continuar, Gaby manteve a decisão de sair. “São muitas cobras. Produção, por favor! Eu desisto”, disse, antes de deixar o confinamento.