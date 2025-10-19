Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Luan Pereira abandona Dança dos Famosos após problema de saúde: 'Maior dor que senti na minha vida'

A notícia foi confirmada pelo próprio apresentador Luciano Huck

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 21:54

Luan Pereira
Luan Pereira Crédito: Reprodução

O cantor sertanejo Luan Pereira precisou abandonar a Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, após descobrir que está com mais de dez pedras nos rins. A notícia foi confirmada pelo próprio apresentador Luciano Huck neste domingo (19), durante o programa ao vivo.

Cantor Luan Pereira

Cantor Luan Pereira por Reprodução | Instagram
Cantor Luan Pereira por Reprodução | Instagram
Cantor Luan Pereira por Reprodução | Instagram
Cantor Luan Pereira por Reprodução | Instagram
Cantor Luan Pereira por Reprodução | Instagram
Cantor Luan Pereira por Reprodução | Instagram
Cantor Luan Pereira por Reprodução | Instagram
1 de 7
Cantor Luan Pereira por Reprodução | Instagram

Luan participaria da repescagem, mas acabou afastado por recomendação médica depois de uma crise intensa. Por chamada de vídeo, ele conversou com Huck e contou como tudo aconteceu. “Já no Rio, acordei com uma dor estranha nas costas. Fui direto para o hospital e foi a maior dor que senti na minha vida. Só quem já teve essa dor sabe. Cheguei a vomitar de dor. Só de lembrar me dá calafrio”, relatou o cantor.

Durante os exames, Luan descobriu que havia mais de dez pedras no rim. O sertanejo afirmou que seguirá em tratamento e lamentou deixar a competição, na qual vinha se destacando com apresentações animadas e carisma no palco.

Leia mais

Imagem - Luciano Huck faz comentário constrangedor e gera desconforto entre Grazi Massafera e Murilo Benício

Luciano Huck faz comentário constrangedor e gera desconforto entre Grazi Massafera e Murilo Benício

Imagem - Apressado, Gabriel Medina se antecipa e revela gravidez de Isabella Arantes: 'Quero matar ele'

Apressado, Gabriel Medina se antecipa e revela gravidez de Isabella Arantes: 'Quero matar ele'

Imagem - Semana de 20 a 26 de outubro: amor volta com tudo na vida de 6 signos

Semana de 20 a 26 de outubro: amor volta com tudo na vida de 6 signos

A saída do artista gerou comoção entre fãs nas redes sociais, que desejaram pronta recuperação e elogiaram sua dedicação ao programa. A Dança dos Famosos segue com os demais participantes na disputa pelo troféu da edição 2025.

Tags:

Domingão com Huck Luciano Huck Dança dos Famosos 2025 Luan Pereira

Mais recentes

Imagem - Baralho Cigano de hoje (19 de outubro): carta A Montanha alerta que os desafios não são castigos, e sim degraus

Baralho Cigano de hoje (19 de outubro): carta A Montanha alerta que os desafios não são castigos, e sim degraus
Imagem - VÍDEO: Em A Fazenda 17, Gaby Spanic dá tapa na cara de Tamires e deve ser expulsa do reality

VÍDEO: Em A Fazenda 17, Gaby Spanic dá tapa na cara de Tamires e deve ser expulsa do reality
Imagem - Luciano Huck faz comentário constrangedor e gera desconforto entre Grazi Massafera e Murilo Benício

Luciano Huck faz comentário constrangedor e gera desconforto entre Grazi Massafera e Murilo Benício

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Imagem - Apressado, Gabriel Medina se antecipa e revela gravidez de Isabella Arantes: 'Quero matar ele'
02

Apressado, Gabriel Medina se antecipa e revela gravidez de Isabella Arantes: 'Quero matar ele'

Imagem - Policial é suspeito de fazer sexo com cinco detentos dentro de cela
03

Policial é suspeito de fazer sexo com cinco detentos dentro de cela

Imagem - Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil
04

Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil