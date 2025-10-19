Luan Pereira abandona Dança dos Famosos após problema de saúde: 'Maior dor que senti na minha vida'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 19 de outubro de 2025 às 21:54
O cantor sertanejo Luan Pereira precisou abandonar a Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, após descobrir que está com mais de dez pedras nos rins. A notícia foi confirmada pelo próprio apresentador Luciano Huck neste domingo (19), durante o programa ao vivo.
Cantor Luan Pereira
Luan participaria da repescagem, mas acabou afastado por recomendação médica depois de uma crise intensa. Por chamada de vídeo, ele conversou com Huck e contou como tudo aconteceu. “Já no Rio, acordei com uma dor estranha nas costas. Fui direto para o hospital e foi a maior dor que senti na minha vida. Só quem já teve essa dor sabe. Cheguei a vomitar de dor. Só de lembrar me dá calafrio”, relatou o cantor.
Durante os exames, Luan descobriu que havia mais de dez pedras no rim. O sertanejo afirmou que seguirá em tratamento e lamentou deixar a competição, na qual vinha se destacando com apresentações animadas e carisma no palco.
A saída do artista gerou comoção entre fãs nas redes sociais, que desejaram pronta recuperação e elogiaram sua dedicação ao programa. A Dança dos Famosos segue com os demais participantes na disputa pelo troféu da edição 2025.