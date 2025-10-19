AO VIVO

Luciano Huck faz comentário constrangedor e gera desconforto entre Grazi Massafera e Murilo Benício

O ator está solteiro desde o fim do relacionamento com a jornalista Cecília Malan

Fernanda Varela

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 21:48

Grazi Massafera e Murilo Benício Crédito: Reprodução

Luciano Huck provocou um momento constrangedor durante a divulgação da novela Três Graças, exibida pela Globo. Ao vivo, o apresentador relembrou a fama de Murilo Benício de se envolver com atrizes com quem contracena, o que gerou um climão com Grazi Massafera, protagonista da trama.

Durante o bate-papo, Huck comentou que o ator tem “um longo histórico” de relacionamentos iniciados nos bastidores da TV, citando Giovanna Antonelli, Carolina Ferraz e Débora Falabella. Benício tentou desconversar, mas Grazi reagiu com bom humor. “Você está estragando. Ficam falando tanto que ele vai fazer isso que ele não vai querer fazer agora”, respondeu ela, rindo da situação.

Murilo, que vive Ferette, amante da personagem de Grazi na novela, completou a brincadeira dizendo: “É óbvio. Eu não posso ser óbvio”. O ator está solteiro desde o fim do relacionamento com a jornalista Cecília Malan, correspondente da Globo em Londres.

Luciano Huck reforçando os boatos que Murilo Benicio e Grazi Massafera estão tendo um romance, citando a participação deles no programa da Angélica e a fofoca que a Tatá puxou.#Domingao #DançaDosFamosos pic.twitter.com/HL98l8cM0Z — Tiago Pereira (@Tiagupereira) October 19, 2025

O clima leve seguiu com um improviso curioso: Huck exibiu uma cena em que Benício “rosna” para a atriz e perguntou se o gesto estava no roteiro. Grazi explicou que o “rosna pra mim” surgiu de improviso, e o ator reproduziu o som ao vivo, arrancando risadas da plateia e dos colegas.

A química entre os dois atores já havia rendido brincadeiras anteriores. No programa Angélica Ao Vivo, ambos fizeram piada sobre as cenas quentes da novela: “A gente transou hoje”, disseram aos risos nos bastidores.

Tatá Werneck, que acompanhava o programa, entrou na onda e disse que “shippa” o casal. “Dou mil reais se daqui a seis meses vocês não estiverem juntos”, brincou a humorista, alimentando ainda mais os rumores sobre um possível envolvimento entre os protagonistas de Três Graças.

Durante a conversa, Grazi ainda comentou sobre a dificuldade de encontrar homens maduros, e o sociólogo Michel Alcoforado completou dizendo que “o mercado dos afetos está dificílimo”. Murilo respondeu em tom bem-humorado, defendendo os homens solteiros, enquanto Huck e Angélica reforçaram que o ator realmente está solteiro.