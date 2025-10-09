NOVA NOVELA

Nazaré Tedesco ressuscita em ‘Três Graças’, novela que substituirá ‘Vale Tudo’; entenda

Vila icônica da TV brasileira ‘aparece’ na nova trama das nove

Felipe Sena

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 19:34

Nazaré Tedesco é uma das vilãs mais conhecidas da TV brasileira Crédito: Reprodução | TV Globo

Nazaré Tedesco é uma das personagens mais icônicas da teledramaturgia brasileira. A ‘cara’ de diversos memes sobre situações do cotidiano brasileiros que inundaram as redes sociais, a personagem de “Senhora do Destino” (2004) vai ressurgir em “Três Graças”, nova novela das nove que substituirá “Vale Tudo”, que está em sua reta final.

O autor no novo folhetim, Aguinaldo Silva encontrou uma maneira criativa e bem-humorada, como gosta o brasileiro, de homenagear Nazaré Tedesco em sua próxima novela.

A vilã ‘aparece’ num momento em que é lembrada através do nome de uma caminhonete velha, usada por Joaquim para ajudar Gerluce (Sophie Charlotte). Na cena, o personagem brinca que precisa “ressuscitar Nazaré” para cumprir uma missão. Com o nome da vilã estampado na lataria, a caminhonete se tornará um símbolo na trama.

Com previsão de estreia para 20 de outubro, “Três Graças” traz o clássico ‘mocinha VS vilões’, acompanhando Gerluce e sua mãe Lígia (Dira Paes), que, junto a filha Joélly (Alan Cabral), formam três gerações de mulheres de uma comunidade paulistana que engravidaram na adolescência.