Nazaré Tedesco ressuscita em 'Três Graças', novela que substituirá 'Vale Tudo'; entenda

Vila icônica da TV brasileira 'aparece' na nova trama das nove

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 19:34

Nazaré Tedesco é uma das vilãs mais conhecidas da TV brasileira
Nazaré Tedesco é uma das vilãs mais conhecidas da TV brasileira Crédito: Reprodução | TV Globo

Nazaré Tedesco é uma das personagens mais icônicas da teledramaturgia brasileira. A ‘cara’ de diversos memes sobre situações do cotidiano brasileiros que inundaram as redes sociais, a personagem de “Senhora do Destino” (2004) vai ressurgir em “Três Graças”, nova novela das nove que substituirá “Vale Tudo”, que está em sua reta final.

