Globo libera teaser de 'Três Graças' e web vibra com estreia de Belo nas novelas

Três Graças estreia em outubro na Globo

Heider Sacramento

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 22:38

Protagonistas de Três Graças Crédito: Reprodução

Na noite desta terça-feira (23), a Globo surpreendeu o público ao exibir o primeiro teaser de Três Graças, sua nova novela das 21h. Prevista para estrear em outubro, a trama promete misturar drama social e conflitos morais ao retratar disputas de classe, dilemas de ética e a luta entre o certo e o errado.

O vídeo exibido no intervalo de Vale Tudo chamou atenção por trazer Belo em destaque, marcando sua estreia na teledramaturgia. O cantor se junta a um elenco estrelado que reúne Sophie Charlotte, Murilo Benício, Grazi Massafera, Rômulo Estrela, Dira Paes, Miguel Falabella, Andréia Horta, Fernanda Vasconcellos, Marcos Palmeira, Arlete Salles e Juliana Alves, além do retorno de Xamã às novelas após o sucesso em Renascer (2022).

A presença de Belo logo repercutiu nas redes sociais. “Do nada, Belo aparecendo no teaser da novela das nove. Nem sabia que ele era ator”, comentou uma internauta. Outro telespectador escreveu: “Estou vivendo o melhor tempo da minha vida vendo Belo de peruca na chamada da Globo”.