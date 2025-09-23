Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Globo libera teaser de 'Três Graças' e web vibra com estreia de Belo nas novelas

Três Graças estreia em outubro na Globo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 22:38

Protagonistas de Três Graças
Protagonistas de Três Graças Crédito: Reprodução

Na noite desta terça-feira (23), a Globo surpreendeu o público ao exibir o primeiro teaser de Três Graças, sua nova novela das 21h. Prevista para estrear em outubro, a trama promete misturar drama social e conflitos morais ao retratar disputas de classe, dilemas de ética e a luta entre o certo e o errado.

O vídeo exibido no intervalo de Vale Tudo chamou atenção por trazer Belo em destaque, marcando sua estreia na teledramaturgia. O cantor se junta a um elenco estrelado que reúne Sophie Charlotte, Murilo Benício, Grazi Massafera, Rômulo Estrela, Dira Paes, Miguel Falabella, Andréia Horta, Fernanda Vasconcellos, Marcos Palmeira, Arlete Salles e Juliana Alves, além do retorno de Xamã às novelas após o sucesso em Renascer (2022).

Protagonistas de Três Graças

Protagonistas de Três Graças por Reprodução
Protagonistas de Três Graças por Reprodução
Protagonistas de Três Graças por Reprodução
1 de 3
Protagonistas de Três Graças por Reprodução

A presença de Belo logo repercutiu nas redes sociais. “Do nada, Belo aparecendo no teaser da novela das nove. Nem sabia que ele era ator”, comentou uma internauta. Outro telespectador escreveu: “Estou vivendo o melhor tempo da minha vida vendo Belo de peruca na chamada da Globo”.

Assista ao trailer oficial de Três Graças:

Leia mais

Imagem - 'Vale Tudo': Fátima enfrenta queda trágica após morte de Odete; veja destino da vilã

'Vale Tudo': Fátima enfrenta queda trágica após morte de Odete; veja destino da vilã

Imagem - Record se pronuncia sobre permanência dos infiltrados Carol e Matheus em 'A Fazenda 17'

Record se pronuncia sobre permanência dos infiltrados Carol e Matheus em 'A Fazenda 17'

Imagem - Veja os famosos que se assumiram bissexuais e celebram o orgulho LGBTQIAPN+

Veja os famosos que se assumiram bissexuais e celebram o orgulho LGBTQIAPN+

Tags:

Novelas Globo Três Graças

Mais recentes

Imagem - VÍDEO: Bebê nasce com DIU na mão e gera alerta

VÍDEO: Bebê nasce com DIU na mão e gera alerta
Imagem - 'Vale Tudo': Fátima enfrenta queda trágica após morte de Odete; veja destino da vilã

'Vale Tudo': Fátima enfrenta queda trágica após morte de Odete; veja destino da vilã
Imagem - Cena de Kami em 'Dona de Mim' alerta: como agir após uma violência sexual

Cena de Kami em 'Dona de Mim' alerta: como agir após uma violência sexual

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
01

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho

Imagem - Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas
02

Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas

Imagem - Namorada de Belo, Rayane Figliuzzi, já foi presa por esquema de estelionato que aplicava golpe em idosos
03

Namorada de Belo, Rayane Figliuzzi, já foi presa por esquema de estelionato que aplicava golpe em idosos

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
04

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer