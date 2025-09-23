ÚLTIMAS SEMANAS

'Vale Tudo': Fátima enfrenta queda trágica após morte de Odete; veja destino da vilã

Fátima perde tudo após morte de Odete e acaba atendente de padaria em Vale Tudo

Heider Sacramento

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 22:01

Maria de Fátima vai ter fim trágico em Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

A reta final de Vale Tudo reserva um fim devastador para Fátima (Bella Campos). Após a morte de Odete (Débora Bloch), a vilã perderá tudo e acabará trabalhando como atendente em uma padaria, vivendo um dos momentos mais humilhantes de sua trajetória.

Segundo o Notícias da TV, as cenas estão prestes a ser gravadas e mostrarão Fátima vivendo em um apartamento decadente, o mesmo em que César (Cauã Reymond) morava no início da novela. A personagem, porém, terá uma última cartada: no último capítulo, marcado para 17 de outubro, ela aparecerá arrumada e pronta para tentar conquistar outro homem rico, repetindo os golpes aplicados no passado.

Maria de Fátima em "Vale Tudo" 1 de 13

Ainda não se sabe o destino do bebê que Fátima terá com César. Na versão original da trama, ela chega a cogitar vender a criança para estrangeiros, mas Raquel (Taís Araujo) impede o crime e assume a criação do neto.

Pesquisas recentes do Datafolha mostram que o público deseja finais semelhantes para Odete: 47% dos telespectadores querem vê-la na miséria, 35% preferem a prisão e apenas 4% optam pela morte, o desfecho já confirmado.