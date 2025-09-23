Claudia Cardinale, ícone do cinema europeu, morre aos 87 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 19:16
A atriz Claudia Cardinale, referência do cinema italiano e europeu, morreu nesta terça-feira (23), aos 87 anos. Conhecida por sua presença marcante e voz inconfundível, Cardinale conquistou fãs no mundo todo com filmes como 8½, de Federico Fellini, O Leopardo, de Luchino Visconti, e o western Era uma Vez no Oeste, de Sergio Leone.
Nascida na Tunísia, filha de pai siciliano e mãe francesa, Claudia iniciou sua carreira quase por acaso, após vencer concursos de beleza que a levaram à Itália. Ao longo de décadas, acumulou mais de 150 filmes, transitando entre Europa e Hollywood, e trabalhando com diretores renomados como Sergio Leone, Werner Herzog, Blake Edwards e Manoel de Oliveira.
Claudia Cardinale
Entre os papéis que marcaram sua trajetória estão Rocco e Seus Irmãos (1960), A Pantera Cor-de-Rosa (1963) e o clássico faroeste Era uma Vez no Oeste (1968). Apesar das oportunidades nos Estados Unidos, Claudia manteve forte ligação com o cinema europeu, atuando em produções italianas e francesas, e fluente em várias línguas, incluindo francês, árabe, inglês e espanhol.
Além de sua carreira cinematográfica, Cardinale se destacou como ativista pelos direitos das mulheres. Nos anos 1970, defendeu a igualdade de gênero e a independência financeira feminina, e em 2020 foi nomeada embaixadora da boa vontade da UNESCO para a defesa das mulheres.
Seu último trabalho foi The Island of Forgiveness (2022), e outros projetos estavam previstos. A atriz foi casada com o produtor Franco Cristaldi e, posteriormente, com o diretor Pasquale Squitieri, falecido em 2017. Claudia deixa dois filhos e um legado que ultrapassa gerações, tanto nas telas quanto no ativismo social.