Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Claudia Cardinale, ícone do cinema europeu, morre aos 87 anos

Atriz estrelou clássicos de Fellini, Leone e Visconti e deixou legado artístico e feminista

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 19:16

Claudia Cardinale em 'Oito e Meio', de Federico Felini
Claudia Cardinale em 'Oito e Meio', de Federico Felini Crédito: Divulgação

A atriz Claudia Cardinale, referência do cinema italiano e europeu, morreu nesta terça-feira (23), aos 87 anos. Conhecida por sua presença marcante e voz inconfundível, Cardinale conquistou fãs no mundo todo com filmes como , de Federico Fellini, O Leopardo, de Luchino Visconti, e o western Era uma Vez no Oeste, de Sergio Leone.

Nascida na Tunísia, filha de pai siciliano e mãe francesa, Claudia iniciou sua carreira quase por acaso, após vencer concursos de beleza que a levaram à Itália. Ao longo de décadas, acumulou mais de 150 filmes, transitando entre Europa e Hollywood, e trabalhando com diretores renomados como Sergio Leone, Werner Herzog, Blake Edwards e Manoel de Oliveira.

Claudia Cardinale

Claudia Cardinale em Era uma Vez no Oeste (1968) por Divulgação
Claudia Cardinale e Paola Lavini no set de The Island of Forgiveness (2022) por Reprodução
Claudia Cardinale em 'Oito e Meio', de Federico Felini por Divulgação
1 de 3
Claudia Cardinale em Era uma Vez no Oeste (1968) por Divulgação

Entre os papéis que marcaram sua trajetória estão Rocco e Seus Irmãos (1960), A Pantera Cor-de-Rosa (1963) e o clássico faroeste Era uma Vez no Oeste (1968). Apesar das oportunidades nos Estados Unidos, Claudia manteve forte ligação com o cinema europeu, atuando em produções italianas e francesas, e fluente em várias línguas, incluindo francês, árabe, inglês e espanhol.

Além de sua carreira cinematográfica, Cardinale se destacou como ativista pelos direitos das mulheres. Nos anos 1970, defendeu a igualdade de gênero e a independência financeira feminina, e em 2020 foi nomeada embaixadora da boa vontade da UNESCO para a defesa das mulheres.

Seu último trabalho foi The Island of Forgiveness (2022), e outros projetos estavam previstos. A atriz foi casada com o produtor Franco Cristaldi e, posteriormente, com o diretor Pasquale Squitieri, falecido em 2017. Claudia deixa dois filhos e um legado que ultrapassa gerações, tanto nas telas quanto no ativismo social.

Leia mais

Imagem - Gesto de Cristiano Ronaldo fez Coca-Cola perder R$13,7 bilhões

Gesto de Cristiano Ronaldo fez Coca-Cola perder R$13,7 bilhões

Imagem - Boicote? Em 5 horas de ‘Vale Tudo’ por semana, Taís Araújo aparece em apenas 16 minutos

Boicote? Em 5 horas de ‘Vale Tudo’ por semana, Taís Araújo aparece em apenas 16 minutos

Imagem - Veja os famosos que se assumiram bissexuais e celebram o orgulho LGBTQIAPN+

Veja os famosos que se assumiram bissexuais e celebram o orgulho LGBTQIAPN+

Tags:

Cinema Luto Claudia Cardinale

Mais recentes

Imagem - O Sol entra em Libra: saiba o que a Primavera reserva para cada signo

O Sol entra em Libra: saiba o que a Primavera reserva para cada signo
Imagem - Amor e sexo: confira previsões do seu signo ainda para setembro

Amor e sexo: confira previsões do seu signo ainda para setembro
Imagem - 5 signos terão virada radical na vida pessoal em outubro; veja previsões

5 signos terão virada radical na vida pessoal em outubro; veja previsões

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Paula Leça, uma das mulheres que davam hambúrgueres a Cristiano Ronaldo quando ele passava fome
01

Quem é Paula Leça, uma das mulheres que davam hambúrgueres a Cristiano Ronaldo quando ele passava fome

Imagem - Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome
02

Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Imagem - Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site
03

Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site

Imagem - Advogada é alvo de operação em condomínio de luxo por fraudes no INSS na Bahia
04

Advogada é alvo de operação em condomínio de luxo por fraudes no INSS na Bahia