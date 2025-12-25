NOVELA DAS 6

Segredo das esmeraldas vem à tona e vilã arma novo golpe em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (25)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 16:00

Sandra (Flávia Alessandra) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de Êta Mundo Melhor!, exibido nesta quinta-feira (25), chega cheio de acontecimentos que prometem movimentar a novela das seis da TV Globo. Escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, a trama traz decisões importantes, revelações e momentos de tensão.

Candinho surpreende a todos ao se recusar a vender a fábrica e ainda apresentar uma ideia que pode salvar de vez o seu negócio, frustrando os planos de Sandra. Enquanto isso, a vilã passa mal nos braços de Ernesto, levantando suspeitas sobre seu estado de saúde e também sobre o quanto o estresse dos próprios esquemas pode estar cobrando seu preço.

Maria Divina e Cunegundes levam Zé dos Porcos ao hospital, gerando preocupação, mas também situações típicas do humor da novela. Já Lourival consegue convencer Lúcio a aceitar sua suposta cantora internacional na rádio, colocando seu plano em prática e deixando Dita cada vez mais envolvida.

A disputa em torno do bebê de Sônia ganha um novo capítulo quando Quincas afirma a Lauro e Tobias que também fará parte da vida da criança. Paralelamente, Sandra decide agir de forma ainda mais arriscada e planeja roubar as joias de Anastácia para impedir que Candinho leve seu plano adiante.

O retorno ao sítio traz novas tensões: Divina, Zé dos Porcos e Cunegundes chegam ao local, e Cunegundes revela a Jocasta que finalmente encontrou as tão faladas esmeraldas. A descoberta não passa despercebida, Quinzinho descobre que Cunegundes virou sócia do dancing, o que promete novos conflitos.

No amor, Celso propõe um acordo a Túlio, que pressiona Estela e coloca a personagem diante de mais uma decisão difícil. Para fechar o capítulo, Lourival explica seu plano para Dita, mas os dois acabam sendo vistos por Candinho, o que pode mudar o rumo da história.