Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Segredo das esmeraldas vem à tona e vilã arma novo golpe em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (25)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 16:00

Sandra (Flávia Alessandra) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo 

O capítulo de Êta Mundo Melhor!, exibido nesta quinta-feira (25), chega cheio de acontecimentos que prometem movimentar a novela das seis da TV Globo. Escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, a trama traz decisões importantes, revelações e momentos de tensão.

Candinho surpreende a todos ao se recusar a vender a fábrica e ainda apresentar uma ideia que pode salvar de vez o seu negócio, frustrando os planos de Sandra. Enquanto isso, a vilã passa mal nos braços de Ernesto, levantando suspeitas sobre seu estado de saúde e também sobre o quanto o estresse dos próprios esquemas pode estar cobrando seu preço.

Leia mais

Imagem - De Mariah Carey a Simone: Confira 20 músicas que não podem faltar na sua playlist de Natal

De Mariah Carey a Simone: Confira 20 músicas que não podem faltar na sua playlist de Natal

Imagem - Após desabafo de Leticia Birkheuer, filho aparece com o pai e relata agressão: 'Estou cansado'

Após desabafo de Leticia Birkheuer, filho aparece com o pai e relata agressão: 'Estou cansado'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (25) trazem sorte e dinheiro

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (25) trazem sorte e dinheiro

Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!'

Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/Globo/Fábio Rocha
Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/Globo/Fábio Rocha
Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' por Reprodução/Redes Sociais
Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/Globo/Fábio Rocha
1 de 4
Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/Globo/Fábio Rocha

Maria Divina e Cunegundes levam Zé dos Porcos ao hospital, gerando preocupação, mas também situações típicas do humor da novela. Já Lourival consegue convencer Lúcio a aceitar sua suposta cantora internacional na rádio, colocando seu plano em prática e deixando Dita cada vez mais envolvida.

A disputa em torno do bebê de Sônia ganha um novo capítulo quando Quincas afirma a Lauro e Tobias que também fará parte da vida da criança. Paralelamente, Sandra decide agir de forma ainda mais arriscada e planeja roubar as joias de Anastácia para impedir que Candinho leve seu plano adiante.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

O retorno ao sítio traz novas tensões: Divina, Zé dos Porcos e Cunegundes chegam ao local, e Cunegundes revela a Jocasta que finalmente encontrou as tão faladas esmeraldas. A descoberta não passa despercebida, Quinzinho descobre que Cunegundes virou sócia do dancing, o que promete novos conflitos.

No amor, Celso propõe um acordo a Túlio, que pressiona Estela e coloca a personagem diante de mais uma decisão difícil. Para fechar o capítulo, Lourival explica seu plano para Dita, mas os dois acabam sendo vistos por Candinho, o que pode mudar o rumo da história.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.

Leia mais

Imagem - Não quer (ou não pode) encontrar a família? O que fazer no dia de Natal

Não quer (ou não pode) encontrar a família? O que fazer no dia de Natal

Imagem - Natal e luto: como atravessar as festas quando a dor da ausência está presente

Natal e luto: como atravessar as festas quando a dor da ausência está presente

Imagem - 100 mensagens de Feliz Natal para enviar no WhatsApp e espalhar carinho nesta data especial

100 mensagens de Feliz Natal para enviar no WhatsApp e espalhar carinho nesta data especial

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos: 'Segunda vida'

Retorno de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' desperta paixão inesperada de outra mulher

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Por que 'Pirulito' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Ator explica ausência na nova novela das 6

Tags:

êta Mundo Melhor tv Globo Novela Novelas Globo Rede Globo Globoplay Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Virginia Fonseca e Vini Jr. desembarcam em cidade baiana para curtir Natal

Virginia Fonseca e Vini Jr. desembarcam em cidade baiana para curtir Natal
Imagem - Globo exibirá comédia natalina inédita com Lázaro Ramos na noite desta quinta (25 de dezembro)

Globo exibirá comédia natalina inédita com Lázaro Ramos na noite desta quinta (25 de dezembro)
Imagem - Isabel Veloso é extubada após 3 semanas na UTI: 'Milagre!'

Isabel Veloso é extubada após 3 semanas na UTI: 'Milagre!'

MAIS LIDAS

Imagem - Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como
01

Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (25 de dezembro) pede atenção antes de agir; veja o conselho para cada um dos 12 signos
02

Anjo da Guarda desta quinta (25 de dezembro) pede atenção antes de agir; veja o conselho para cada um dos 12 signos

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
03

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde

Imagem - O peso das emoções e das escolhas pede que 2 signos tomem uma decisão hoje (24 de dezembro)
04

O peso das emoções e das escolhas pede que 2 signos tomem uma decisão hoje (24 de dezembro)