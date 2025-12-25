DIA 25 EM SALVADOR

Não quer (ou não pode) encontrar a família? O que fazer no dia de Natal

A lista reúne opções para quem gosta de música, gastronomia, arte e outras atividades

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 05:00

Saiba o que fazer no dia do Natal em Salvador Crédito: Freepik

Tem gente que celebra o nascimento de Jesus, há pessoas que dispensam o significado cristão da data e preferem se ater aos presentes e ainda há aqueles que se satisfazem apenas com o momento de confraternização. O comum entre os três cenários é a importância da família na celebração do Natal. No entanto, não é todo mundo que consegue, ou quer, passar o feriado junto aos familiares, seja por motivos pessoais ou de trabalho.

Esse é o caso de Fábio Barreto. Neto e filho de rodoviários, o baiano de 33 anos seguiu a tradição familiar e já completa cinco anos trabalhando no Natal. A cultura familiar, no entanto, o preparou para encarar a maratona de viagens sozinho. “Minha família veio de uma família de rodoviário. Então, já me acostumei com o meu pai nessa rotina. Para mim já é um costume da família, mas está sendo bacana. Sou novo nesse ramo, estou conhecendo agora. A gente está de plantão aqui na rodoviária. Se surgir viagem, aí a gente vai viajar. Mas se não, a gente vai para casa”, contou.

Conheça 16 filmes de Natal para assistir na temporada de festas 1 de 16

Fábio, no entanto, preferiu falar de como o colega de profissão que estava sentado ao seu lado tinha muito mais experiência com a ausência da família na celebração. Com 19 anos de profissão, Valdecir Lessa contou com orgulho que começou como cobrador e foi galgando novos cargos durante a vida até se tornar motorista. Como rodoviário, ele sabe de sua importância para o Natal dos passageiros.

“Todo ano é tempo de festa. A gente encara o trabalho assim. Levamos as pessoas para se divertirem. Isso é gratificante, porque quando a gente faz algo com amor fica muito mais fácil. Quando você faz seu trabalho com dedicação, transportando as pessoas com segurança, essa coisa de você passar o tempo fora de casa, para mim, já virou até normal. Geralmente eu passo Natal dormindo nos interiores para transportar as pessoas de volta no outro dia”, explica.

Há a possibilidade, inclusive, de que 2025 seja o primeiro de 19 feriados natalinos que Valdecir possa estar com sua família. Ele vai aguardar a escala sair para saber se estará entre os escolhidos para ficar em Salvador. No entanto, se não for para ser dessa vez, o motorista reforça que estará radiante como sempre.

Fábio Barreto (à esquerda) e Valdecir Lessa ainda não sabem se vão passar o Natal com a família ou na estrada Crédito: Alan Pinheiro/CORREIO

O que fazer no dia 25?

Apesar das comemorações natalinas serem mais frequentes na véspera do feriado, o Natal é no dia 25. Para quem vai passar a celebração sozinho ou não tem ideia do que pode fazer nesta quinta-feira, o CORREIO separou algumas atividades em Salvador. A lista reúne opções para quem gosta de música, gastronomia, arte e outros.

O projeto "Minha Ceia no Centro Histórico" conta com 17 bares e restaurantes do Centro Histórico de Salvador com menus especiais para o Natal. A curadoria do projeto é da chef Jacqueline Bispo Bonfim e o menu conta com pratos tradicionais, releituras regionais e opções veganas. Os preços variam entre R$ 20 e R$ 149.

Seguindo a celebração religiosa, Salvador terá uma Santa Missa celebrada por Frei Gilson, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, às 19h, com apresentação inicial do Padre Jaciel, às 15h. A programação religiosa inclui ainda missas campais no Terreiro de Jesus, Largo do Pelourinho e Largo do Santo Antônio Além do Carmo.

No dia 25 de dezembro, a partir das 14h, o Pirambeira recebe a 2ª edição do Samba do Piramba, com open bar, open food e uma atração surpresa. O segundo lote está sendo vendido por R$ 270. No mesmo horário, ainda há o cantor Lu Costa no Natal do Stop Cabula.

Pela primeira vez em Salvador, a Feira na Rosenbaum acontece no Palacete Tira-Chapéu, das 11h às 20h. O evento reúne artistas e designers independentes, com curadoria de Cris Rosenbaum. Na Praça Thomé de Souza, coros e orquestras se apresentarão às 17h.

O Parque Zoobotânico da Bahia, em Ondina, funcionará normalmente durante o Natal, das 9h às 17h. Com entrada gratuita, o público pode acessar o parque tanto pela portaria inferior quanto pela superior. O local abriga aviário, “Ilha dos Macacos”, felinário, quiosques, sítio paleontológico e uma réplica do Tiranossauro Rex (T-Rex).

Com o fluxo de pessoas saindo da capital baiana para comemorar com a família no interior, a cidade costuma ter menos pessoas nas ruas, em praias e em pontos turísticos. Acordar cedo para um mergulho, visitar monumentos históricos e correr ou pedalar em áreas normalmente movimentadas são opções diferentes do usual.

Lista de filmes com até 1h30 (da menor à maior duração) 1 de 50

Apesar dos shoppings funcionarem em esquema especial no Natal, essa pode ser uma oportunidade para ir ao cinema e acompanhar os lançamentos da vez, como “Avatar: Fogo E Cinzas”, terceiro filme da franquia.