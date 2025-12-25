Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Não quer (ou não pode) encontrar a família? O que fazer no dia de Natal

A lista reúne opções para quem gosta de música, gastronomia, arte e outras atividades

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 05:00

Saiba o que fazer no dia do Natal em Salvador
Saiba o que fazer no dia do Natal em Salvador Crédito: Freepik

Tem gente que celebra o nascimento de Jesus, há pessoas que dispensam o significado cristão da data e preferem se ater aos presentes e ainda há aqueles que se satisfazem apenas com o momento de confraternização. O comum entre os três cenários é a importância da família na celebração do Natal. No entanto, não é todo mundo que consegue, ou quer, passar o feriado junto aos familiares, seja por motivos pessoais ou de trabalho.

Esse é o caso de Fábio Barreto. Neto e filho de rodoviários, o baiano de 33 anos seguiu a tradição familiar e já completa cinco anos trabalhando no Natal. A cultura familiar, no entanto, o preparou para encarar a maratona de viagens sozinho. “Minha família veio de uma família de rodoviário. Então, já me acostumei com o meu pai nessa rotina. Para mim já é um costume da família, mas está sendo bacana. Sou novo nesse ramo, estou conhecendo agora. A gente está de plantão aqui na rodoviária. Se surgir viagem, aí a gente vai viajar. Mas se não, a gente vai para casa”, contou.

Conheça 16 filmes de Natal para assistir na temporada de festas

O Segredo do Papai Noel (Netflix): uma mãe solo se disfarça de homem para conseguir um empregode Papai Noel. por Divulgação
Travessuras de Natal (Disney+): Andy descobre que está na lista de travessos do Papai Noel e reúne um grupo de crianças da mesma lista para ganhar os presentes que acham que merecem. por Imagem: Reprodução digital | Disney+
Esqueceram de mim (Disney+): Kevin foi acidentalmente esquecido sozinho em casa pela família durante as férias de Natal.  por Imagem: Reprodução digital | Disney+
Um Natal em Hollywood (HBO Max, Prime, Apple): Jessica é uma cineasta que fez seu nome dirigindo filmes de Natal. Quando um executivo de TV ameaça interromper a produção de seu filme, ela precisa recorrer aos clássicos para salvá-la. por Divulgação/ Max
Um Chamado Natalino (Disney+): Eddie Garrick é um homem de bom coração que deixou de acreditar na maravilha do Natal. por Divulgação/ Disney+
No Ritmo do Natal (Netflix): Para salvar a casa de espetáculos dos pais, uma dançarina da Broadway organiza uma apresentação natalina só com homens. por Katrina Marcinowski/NETFLIX
Feliz assalto (Netflix): Dois trabalhadores sem grana se unem para assaltar uma loja de departamentos de Londres na véspera de Natal.  por Divulgação
Borbulhas de amor (Netflix): Uma executiva americana vai a Paris para comprar uma marca de champanhe antes do Natal e se apaixona pelo filho do fundador da empresa. por Divulgação
Um Natal Ex-pecial (Netflix): Kate e Everett querem de presente de Natal um divórcio amigável e um último fim de ano em família.  por Divulgação
Operação Natal (Prime): Depois que o Papai Noel é sequestrado, o chefe de segurança do Pólo Norte precisa se unir ao caçador de recompensas mais infame do mundo. por Divulgação
A Escolha de Natal (Prime): uma história de superação das dificuldades por meio de vidas que se conectam pelo destino por Divulgação
10 Horas para o Natal (Netflix): Com pais divorciados, Julia, Miguel e Bia se acostumaram a passar o Natal com uma família incompleta. Eles decidem surpreender os pais com um jantar de Natal. por Divulgação
Um. Natal. Surreal. (Prime Video): se sentindo desvalorizada, Claire parte para uma aventura improvisada.  por Divulgação
A Batalha de Natal (Prime Video): Depois que Chris faz um acordo com uma elfa para aumentar suas chances de vitória, ela lança um feitiço que dá vida aos 12 dias de Natal e causa estragos em toda a cidade. por Divulgação
Um duende em Nova York (HBO Max): um humano criado no Polo Norte decide viajar para Nova York atrás de seu pai biológico. por Divulgação
Uma História de Natal Natalina (HBO Max e outros): Ralphie se reencontra com velhos amigos quando volta para a casa de sua infância para dar aos filhos um Natal como o que teve quando criança. por Divulgação
1 de 16
O Segredo do Papai Noel (Netflix): uma mãe solo se disfarça de homem para conseguir um empregode Papai Noel. por Divulgação

Fábio, no entanto, preferiu falar de como o colega de profissão que estava sentado ao seu lado tinha muito mais experiência com a ausência da família na celebração. Com 19 anos de profissão, Valdecir Lessa contou com orgulho que começou como cobrador e foi galgando novos cargos durante a vida até se tornar motorista. Como rodoviário, ele sabe de sua importância para o Natal dos passageiros.

“Todo ano é tempo de festa. A gente encara o trabalho assim. Levamos as pessoas para se divertirem. Isso é gratificante, porque quando a gente faz algo com amor fica muito mais fácil. Quando você faz seu trabalho com dedicação, transportando as pessoas com segurança, essa coisa de você passar o tempo fora de casa, para mim, já virou até normal. Geralmente eu passo Natal dormindo nos interiores para transportar as pessoas de volta no outro dia”, explica.

Há a possibilidade, inclusive, de que 2025 seja o primeiro de 19 feriados natalinos que Valdecir possa estar com sua família. Ele vai aguardar a escala sair para saber se estará entre os escolhidos para ficar em Salvador. No entanto, se não for para ser dessa vez, o motorista reforça que estará radiante como sempre.

Fábio Barreto (à esquerda) e Valdecir Lessa ainda não sabem se vão passar o Natal com a família ou na estrada
Fábio Barreto (à esquerda) e Valdecir Lessa ainda não sabem se vão passar o Natal com a família ou na estrada Crédito: Alan Pinheiro/CORREIO

O que fazer no dia 25?

Apesar das comemorações natalinas serem mais frequentes na véspera do feriado, o Natal é no dia 25. Para quem vai passar a celebração sozinho ou não tem ideia do que pode fazer nesta quinta-feira, o CORREIO separou algumas atividades em Salvador. A lista reúne opções para quem gosta de música, gastronomia, arte e outros.

O projeto "Minha Ceia no Centro Histórico" conta com 17 bares e restaurantes do Centro Histórico de Salvador com menus especiais para o Natal. A curadoria do projeto é da chef Jacqueline Bispo Bonfim e o menu conta com pratos tradicionais, releituras regionais e opções veganas. Os preços variam entre R$ 20 e R$ 149.

Seguindo a celebração religiosa, Salvador terá uma Santa Missa celebrada por Frei Gilson, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, às 19h, com apresentação inicial do Padre Jaciel, às 15h. A programação religiosa inclui ainda missas campais no Terreiro de Jesus, Largo do Pelourinho e Largo do Santo Antônio Além do Carmo.

No dia 25 de dezembro, a partir das 14h, o Pirambeira recebe a 2ª edição do Samba do Piramba, com open bar, open food e uma atração surpresa. O segundo lote está sendo vendido por R$ 270. No mesmo horário, ainda há o cantor Lu Costa no Natal do Stop Cabula.

LEIA MAIS

Presente na mala e passagem na mão: baianos embarcam em Rodoviária de Salvador rumo ao interior

Maratona de Natal: 12 filmes mágicos para assistir com a família enquanto espera a ceia

O que é plot twist? Veja 10 filmes com finais chocantes para assistir hoje

O que assistir do cinema nacional? 12 ótimos filmes brasileiros recentes para ver em casa

Sem tempo? Confira 50 ótimos filmes com duração até 90 minutos

Pela primeira vez em Salvador, a Feira na Rosenbaum acontece no Palacete Tira-Chapéu, das 11h às 20h. O evento reúne artistas e designers independentes, com curadoria de Cris Rosenbaum. Na Praça Thomé de Souza, coros e orquestras se apresentarão às 17h.

O Parque Zoobotânico da Bahia, em Ondina, funcionará normalmente durante o Natal, das 9h às 17h. Com entrada gratuita, o público pode acessar o parque tanto pela portaria inferior quanto pela superior. O local abriga aviário, “Ilha dos Macacos”, felinário, quiosques, sítio paleontológico e uma réplica do Tiranossauro Rex (T-Rex).

Com o fluxo de pessoas saindo da capital baiana para comemorar com a família no interior, a cidade costuma ter menos pessoas nas ruas, em praias e em pontos turísticos. Acordar cedo para um mergulho, visitar monumentos históricos e correr ou pedalar em áreas normalmente movimentadas são opções diferentes do usual.

Lista de filmes com até 1h30 (da menor à maior duração)

Sherlock Jr. - 45 minutos por Reprodução
Look Back - 58 minutos por Reprodução
Minha Vida de Abobrinha (My Life as a Zucchini) - 66 minutos por Reprodução
O Estranho Mundo de Jack - 76 minutos por Reprodução
Batman: A Máscara do Fantasma - 76 minutos por Reprodução
A Noiva Cadáver - 77 minutos por Reprodução
Shiva Baby - 78 minutos por Reprodução
Antes do Amanhecer (Before Sunrise) - 80 minutos por Reprodução
A Bruxa de Blair - 81 minutos por Reprodução
Fruitvale Station: A Última Parada - 82 minutos por Reprodução
Rubber, o Pneu Assassino - 82 minutos por Reprodução
Creep - 82 minutos por Reprodução
Tomboy - 82 minutos por Reprodução
O Massacre da Serra Elétrica - 83 minutos por Reprodução
Persona - 84 minutos por Reprodução
A Morte do Demônio (Evil Dead) - 85 minutos por Reprodução
The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft - 85 minutos por Reprodução
The Watermelon Woman - 85 minutos por Reprodução
Irmão Urso - 85 minutos por Reprodução
Saint Maud - 85 minutos por Reprodução
Corra que a Polícia Vem Aí! - 86 minutos por Reprodução
Meu Vizinho Totoro - 86 minutos por Reprodução
Anos 90 (Mid90s) - 86 minutos por Reprodução
Frances Ha - 86 minutos por Reprodução
Palhaços Assassinos do Espaço Sideral - 86 minutos por Reprodução
Zumbilândia - 87 minutos por Reprodução
O Fantástico Sr. Raposo - 87 minutos por Reprodução
Tempos Modernos - 87 minutos por Reprodução
Luzes da Cidade (City Lights) - 87 minutos por Reprodução
James White - 87 minutos por Reprodução
Tangerine - 87 minutos por Reprodução
Bo Burnham: Inside - 88 minutos por Reprodução
Laura - 88 minutos por Reprodução
Stop Making Sense - 88 minutos por Reprodução
Sonhos de Mulheres (Dreams) - 88 minutos por Reprodução
Apertem os Cintos... O Piloto Sumiu! - 88 minutos por Reprodução
Glória Feita de Sangue (Paths of Glory) - 88 minutos por Reprodução
House - 88 minutos por Reprodução
Projeto X - 88 minutos por Reprodução
Eraserhead - 89 minutos por Reprodução
Ladrões de Bicicletas - 89 minutos por Reprodução
Túmulo dos Vagalumes (Grave of the Fireflies) - 89 minutos por Reprodução
Conta Comigo - 89 minutos por Reprodução
Acossado (Breathless) - 90 minutos por Reprodução
O Palhaço - 90 minutos por Reprodução
Paprika - 90 minutos por Reprodução
Palm Springs - 90 minutos por Reprodução
Marcel, a Concha de Sapatos - 90 minutos por Reprodução
Cléo das 5 às 7 - 90 minutos por Reprodução
Vingança Redentora (Dead Man’s Shoes) - 90 minutos por Reprodução
1 de 50
Sherlock Jr. - 45 minutos por Reprodução

Apesar dos shoppings funcionarem em esquema especial no Natal, essa pode ser uma oportunidade para ir ao cinema e acompanhar os lançamentos da vez, como “Avatar: Fogo E Cinzas”, terceiro filme da franquia.

Porém, se o desejo é continuar dentro de casa, dormir, cozinhar, ler, assistir a um filme no conforto do sofá ou simplesmente não fazer nada são as indicações. Afinal, Natal é data de celebração. “O Estranho Mundo de Jack”, “Esqueceram de Mim” e “Um Herói de Brinquedo” são filmes clássicos e que não podem faltar na maratona do feriado. Para os leitores, o livro "Um Conto de Natal", de Charles Dickens, é outra obra essencial.

Mais recentes

Imagem - TJBA nomeia interventores em cartórios após esquema milionário de apropriação de terras

TJBA nomeia interventores em cartórios após esquema milionário de apropriação de terras
Imagem - Fim de ano em Salvador: visitantes preferem bairros centrais e menos turísticos para se hospedar

Fim de ano em Salvador: visitantes preferem bairros centrais e menos turísticos para se hospedar
Imagem - Maratona de Natal: 12 filmes mágicos para assistir com a família enquanto espera a ceia

Maratona de Natal: 12 filmes mágicos para assistir com a família enquanto espera a ceia

MAIS LIDAS

Imagem - Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026
01

Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
02

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde

Imagem - 'Perdi meu amor, meu companheiro de vida', diz viúva de médico que morreu afogado ao tentar salvar as filhas
03

'Perdi meu amor, meu companheiro de vida', diz viúva de médico que morreu afogado ao tentar salvar as filhas

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 146 vagas, salários de até R$ 10 mil e benefícios
04

Prefeitura abre concurso público com 146 vagas, salários de até R$ 10 mil e benefícios