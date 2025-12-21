Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que assistir do cinema nacional? 12 ótimos filmes brasileiros recentes para ver em casa

Para quem ama assistir ao cinema nacional, ou quem tem interesse de sair de opiniões superficiais sobre a indústria cinematográfica do Brasil, o CORREIO separou uma lista com obras imperdíveis

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 10:00

O último azul
O Último Azul, dirigido por Gabriel Mascaro, é um dos destaques brasileiros Crédito: Divulgação

O cinema brasileiro vive um momento de efervescência criativa e reconexão com o público, principalmente com o sucesso dos recentes Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto. Longe de se prender a um único gênero, a produção atual transita com naturalidade entre o resgate de ícones da cultura pop, o suspense político de alta voltagem e dramas intimistas aclamados em festivais internacionais. Para quem ama assistir ao cinema nacional, ou quem tem interesse de sair de opiniões superficiais sobre a indústria cinematográfica do Brasil, o CORREIO separou 12 filmes recentes como indicações para assistir.

O universo lúdico de Mauricio de Sousa ganha nova vida com o aguardado live-action do "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa", enquanto a trajetória de um dos maiores artistas do país é celebrada na cinebiografia "Homem com H", que explora a vida de Ney Matogrosso. No campo literário, a sensibilidade de Valter Hugo Mãe chega às telas com "O Filho de Mil Homens", reforçando a tendência de transformar grandes livros em cinema de qualidade, capaz de emocionar e entreter.

Filmes brasileiros lançados recentemente

Os Enforcados - Regina e Valério são um casal feliz que busca uma saída para os negócios criminosos da família, mas seus esforços só os empurram cada vez mais para o buraco do qual esperavam escapar | Telecine por Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes
O Agente Secreto - Em 1977, um especialista em tecnologia foge de um passado misterioso e retorna à sua cidade natal, Recife, em busca de paz. Ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procurava por Reprodução
Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa - Chico Bento e sua turma precisam se unir para salvar a goiabeira de Nhô Lau quando ela é colocada em risco pelo arrogante coronel Dotô Agripino | Prime Vídeo por Divulgação
Homem com "H" - As diferentes fases da carreira do cantor Ney Matogrosso, desde a sua infância, passando pela adolescência e a vida adulta | Netflix  por Divulgação
Manas - Ciente de que o futuro não lhe reserva muitas opções em uma comunidade ribeirinha na Ilha do Marajó, Marcielle, de 13 anos, decide confrontar a engrenagem violenta que rege sua família e as mulheres da sua comunidade | Telecine por Reprodução
O Último Azul - Para maximizar a produtividade econômica, o governo ordena que os idosos se mudem para colônias habitacionais distantes. Tereza, 77, se recusa - em vez disso, embarca em uma jornada pela Amazônia que mudará seu destino para sempre  por Divulgação
O Filho de Mil Homens - Em uma pequena vila, um pescador solitário com o sonho de ter um filho se conecta, de forma extraordinária, a um grupo de pessoas e seus segredos | Netflix por Marcos Serra Lima/ Netflix
Kasa Branca - Quando Dé recebe a notícia de que sua avó está em fase terminal de Alzheimer, decide aproveitar os últimos dias de vida com ela, junto com seus melhores amigos | Telecine por Divulgação
A Melhor Mãe do Mundo - Uma mãe desesperada foge com os filhos e transforma a dura realidade deles em uma jornada emocionante | Netlix por Reprodução
Malu - Malu é uma atriz de 50 anos desempregada, presa entre mãe conservadora e filha distanciada, buscando recomeçar em meio a traumas e memórias | Globoplay por Reprodução
Enterre seus Mortos - O coletor de animais atropelados Edgar Wilson planeja uma fuga com sua namorada Nete, mas tem sonhos violentos | Globoplay por Reprodução
Oeste Outra Vez - Totó e Durval são abandonados pela mesma mulher. Motivados pelo abandono, eles iniciam uma intensa guerra entre si | Telecine por Reprodução
1 de 12
Os Enforcados - Regina e Valério são um casal feliz que busca uma saída para os negócios criminosos da família, mas seus esforços só os empurram cada vez mais para o buraco do qual esperavam escapar | Telecine por Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes

No entanto, a safra também é marcada pelo retorno de diretores consagrados ao suspense e à tensão social. O aclamado Kleber Mendonça Filho volta a explorar as nuances do Recife em "Agente Secreto", um thriller ambientado nos anos 70, enquanto Fernando Coimbra (de O Lobo Atrás da Porta) aposta no nervosismo do submundo do jogo do bicho com "Os Enforcados".

A lista ainda abre espaço para o fantástico e o distópico com "Enterre Seus Mortos", cinema de gênero brasileiro — aquele que flerta com o terror e o mistério.

LEIA MAIS

Cinema em um lugar só: 10 ótimos filmes que se passam em apenas um cenário

Gosta de bancar o detetive? 10 filmes para descobrir quem é o assassino

Sem tempo? Confira 50 ótimos filmes com duração até 90 minutos

Por fim, a seleção mergulha profundo na diversidade regional e nas relações humanas complexas. Filmes como "Malu" e "Manas" têm sido celebrados pela crítica por suas atuações viscerais e retratos femininos potentes, abordando desde conflitos familiares no Rio de Janeiro até a dura realidade das mulheres na região amazônica. A pluralidade geográfica se completa com o western à brasileira de "Oeste Outra Vez".

Mais recentes

Imagem - Na véspera do Natal, saiba o que a indústria química espera do velhinho barbudo

Na véspera do Natal, saiba o que a indústria química espera do velhinho barbudo
Imagem - Só até hoje: vote nos indicados a melhores livros de 2025

Só até hoje: vote nos indicados a melhores livros de 2025
Imagem - Suspense, dark romance e autores nacionais: veja os 10 ebooks mais vendidos de 2025

Suspense, dark romance e autores nacionais: veja os 10 ebooks mais vendidos de 2025

MAIS LIDAS

Imagem - Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco
01

Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco

Imagem - Hora de abraçar o outro: tire a sua sorte do dia para este domingo (21)
02

Hora de abraçar o outro: tire a sua sorte do dia para este domingo (21)

Imagem - Mudanças! Confira os 5 signos que vão evoluir e mudar de vida em 2026
03

Mudanças! Confira os 5 signos que vão evoluir e mudar de vida em 2026

Imagem - Traficante é morto e outro é preso em operação após morte de técnicos de internet em Salvador
04

Traficante é morto e outro é preso em operação após morte de técnicos de internet em Salvador