O que assistir do cinema nacional? 12 ótimos filmes brasileiros recentes para ver em casa

Alan Pinheiro
Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 10:00
O cinema brasileiro vive um momento de efervescência criativa e reconexão com o público, principalmente com o sucesso dos recentes Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto. Longe de se prender a um único gênero, a produção atual transita com naturalidade entre o resgate de ícones da cultura pop, o suspense político de alta voltagem e dramas intimistas aclamados em festivais internacionais. Para quem ama assistir ao cinema nacional, ou quem tem interesse de sair de opiniões superficiais sobre a indústria cinematográfica do Brasil, o CORREIO separou 12 filmes recentes como indicações para assistir.
O universo lúdico de Mauricio de Sousa ganha nova vida com o aguardado live-action do "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa", enquanto a trajetória de um dos maiores artistas do país é celebrada na cinebiografia "Homem com H", que explora a vida de Ney Matogrosso. No campo literário, a sensibilidade de Valter Hugo Mãe chega às telas com "O Filho de Mil Homens", reforçando a tendência de transformar grandes livros em cinema de qualidade, capaz de emocionar e entreter.
Filmes brasileiros lançados recentemente
No entanto, a safra também é marcada pelo retorno de diretores consagrados ao suspense e à tensão social. O aclamado Kleber Mendonça Filho volta a explorar as nuances do Recife em "Agente Secreto", um thriller ambientado nos anos 70, enquanto Fernando Coimbra (de O Lobo Atrás da Porta) aposta no nervosismo do submundo do jogo do bicho com "Os Enforcados".
A lista ainda abre espaço para o fantástico e o distópico com "Enterre Seus Mortos", cinema de gênero brasileiro — aquele que flerta com o terror e o mistério.
Por fim, a seleção mergulha profundo na diversidade regional e nas relações humanas complexas. Filmes como "Malu" e "Manas" têm sido celebrados pela crítica por suas atuações viscerais e retratos femininos potentes, abordando desde conflitos familiares no Rio de Janeiro até a dura realidade das mulheres na região amazônica. A pluralidade geográfica se completa com o western à brasileira de "Oeste Outra Vez".