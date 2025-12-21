CORREIO INDICA

O que assistir do cinema nacional? 12 ótimos filmes brasileiros recentes para ver em casa

Para quem ama assistir ao cinema nacional, ou quem tem interesse de sair de opiniões superficiais sobre a indústria cinematográfica do Brasil, o CORREIO separou uma lista com obras imperdíveis

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 10:00

O cinema brasileiro vive um momento de efervescência criativa e reconexão com o público, principalmente com o sucesso dos recentes Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto. Longe de se prender a um único gênero, a produção atual transita com naturalidade entre o resgate de ícones da cultura pop, o suspense político de alta voltagem e dramas intimistas aclamados em festivais internacionais. Para quem ama assistir ao cinema nacional, ou quem tem interesse de sair de opiniões superficiais sobre a indústria cinematográfica do Brasil, o CORREIO separou 12 filmes recentes como indicações para assistir.

O universo lúdico de Mauricio de Sousa ganha nova vida com o aguardado live-action do "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa", enquanto a trajetória de um dos maiores artistas do país é celebrada na cinebiografia "Homem com H", que explora a vida de Ney Matogrosso. No campo literário, a sensibilidade de Valter Hugo Mãe chega às telas com "O Filho de Mil Homens", reforçando a tendência de transformar grandes livros em cinema de qualidade, capaz de emocionar e entreter.

No entanto, a safra também é marcada pelo retorno de diretores consagrados ao suspense e à tensão social. O aclamado Kleber Mendonça Filho volta a explorar as nuances do Recife em "Agente Secreto", um thriller ambientado nos anos 70, enquanto Fernando Coimbra (de O Lobo Atrás da Porta) aposta no nervosismo do submundo do jogo do bicho com "Os Enforcados".

A lista ainda abre espaço para o fantástico e o distópico com "Enterre Seus Mortos", cinema de gênero brasileiro — aquele que flerta com o terror e o mistério.