Gosta de bancar o detetive? 10 filmes para descobrir quem é o assassino

A graça dessas produções é tentar desvendar o mistério antes da revelação final

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 11:31

Uma morte aconteceu e a lista de suspeitos está definida. Todos tem motivos para ter cometido o assassinato, mas a identidade do criminoso ainda não é conhecida. Cabe então a um detetive se envolver no caso para resolver o mistério. Existem muitos filmes que seguem essa divertida premissa, onde o telespectador tenta descobrir quem é o assassino antes da revelação. Para quem ama esse tipo de história, o CORREIO separou 10 filmes para juntar os amigos e apostar em quem matou.

O subgênero “quem matou?” (who dunnit, do inglês) surge das histórias de detetive na literatura mundial. As tramas geralmente seguem uma fórmula já estabelecida pelos livros de Sherlock Holmes ou pelos romances escritos por Agatha Christie. Os detetives podem ser mais racionais, como é o caso do belga Hercule Poirot, ou mais fantasiosos, como C. Auguste Dupin.

Entre os destaques da seleção, a franquia Knives Out brilha como o grande fenômeno contemporâneo. Com Entre Facas e Segredos, Glass Onion e o recente Vivo ou Morto, o diretor Rian Johnson revitalizou o formato para uma nova geração, colocando o carismático detetive Benoit Blanc no panteão dos grandes investigadores do cinema.

Essa energia pop dialoga diretamente com as raízes do gênero, representadas aqui tanto pela elegância tradicional da adaptação de Agatha Christie em Assassinato no Expresso do Oriente, quanto pela comédia Os Sete Suspeitos, que transpôs a mecânica do famoso jogo de tabuleiro "Detetive" para as telas.

