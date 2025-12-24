CORREIO INDICA

Maratona de Natal: 12 filmes mágicos para assistir com a família enquanto espera a ceia

Para crianças em idade de Educação Infantil, essas obras podem também ser ferramentas pedagógicas importantes, favorecendo reflexões sobre valores humanos

Alan Pinheiro

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 10:00

O Estranho Mundo de Jack (1993) está disponível no Disney+ Crédito: Reprodução

Com a chegada do fim de ano, o período natalino retoma tradições familiares que fortalecem vínculos e promovem momentos de convivência significativa. Entre essas práticas, assistir a filmes temáticos tornou-se uma atividade que combina entretenimento e aproximação afetiva. Para crianças em idade de Educação Infantil, essas produções podem também ser ferramentas pedagógicas importantes, favorecendo reflexões sobre valores humanos essenciais.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) orienta que o audiovisual é uma das linguagens que contribuem para o desenvolvimento da imaginação, da expressão emocional e da compreensão de formas de convivência. Nesse contexto, filmes e especiais de Natal podem ampliar repertórios e enriquecer o diálogo entre adultos e crianças.

“Quando a família assiste junta a um filme, cria-se um momento de conexão que torna a aprendizagem mais natural e afetiva. As crianças são muito sensíveis ao que vivenciam e, quando esse tempo é compartilhado com significado, as mensagens ganham força e se transformam em memórias que ficam para sempre. Preparar um ambiente especial e transformar isso em uma pequena tradição familiar ajuda a ampliar o impacto dessas histórias e favorece conversas importantes sobre sentimentos, atitudes e convivência”, afirma Beatriz Martins, coordenadora pedagógica do Brazilian International School – BIS, de São Paulo (SP).

A lista destaca como o cinema moderno tem se dedicado a reinventar a mitologia natalina com visual deslumbrante e narrativas emocionantes. O aclamado "Klaus" lidera essa nova geração, oferecendo uma história de origem do Papai Noel que já nasceu clássica, enquanto "A Origem dos Guardiões" transforma o bom velhinho em um herói de ação em uma aventura épica. Nessa mesma linha de inovação e espetáculo visual, "Uma Invenção de Natal" e "Noelle" trazem frescor e diversidade para as telas, provando que ainda há muitas formas criativas de se contar a magia da véspera de Natal.

A performance inesquecível de Jim Carrey em "O Grinch" e a busca frenética de Arnold Schwarzenegger pelo presente perfeito em "Um Herói de Brinquedo" garantem as risadas. Já o lado mais sombrio e artístico da data é representado pela genialidade de Tim Burton em "O Estranho Mundo de Jack".