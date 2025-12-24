Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Maratona de Natal: 12 filmes mágicos para assistir com a família enquanto espera a ceia

Para crianças em idade de Educação Infantil, essas obras podem também ser ferramentas pedagógicas importantes, favorecendo reflexões sobre valores humanos

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 10:00

O Estranho Mundo de Jack (1993) - Disney+
O Estranho Mundo de Jack (1993) está disponível no Disney+ Crédito: Reprodução

Com a chegada do fim de ano, o período natalino retoma tradições familiares que fortalecem vínculos e promovem momentos de convivência significativa. Entre essas práticas, assistir a filmes temáticos tornou-se uma atividade que combina entretenimento e aproximação afetiva. Para crianças em idade de Educação Infantil, essas produções podem também ser ferramentas pedagógicas importantes, favorecendo reflexões sobre valores humanos essenciais.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) orienta que o audiovisual é uma das linguagens que contribuem para o desenvolvimento da imaginação, da expressão emocional e da compreensão de formas de convivência. Nesse contexto, filmes e especiais de Natal podem ampliar repertórios e enriquecer o diálogo entre adultos e crianças.

Filmes para assistir na ceia de Natal com a família

Um herói de brinquedo (1996) - Netflix e Disney+ por Reprodução
A Origem dos Guardiões (2012) - Prime Video por Reprodução
A Rena do Nariz Vermelho (1968) - Mubi por Reprodução
Barbie e o Quebra-nozes (2001) - Prime Video por Reprodução
Klaus (2019) - Netflix por Reprodução
Noelle (2019) - Disney+ por Reprodução
O Estranho Mundo de Jack (1993) - Disney+ por Reprodução
O Grinch (2000) - Prime Video por Reprodução
O Melhor Amigo do Papai Noel (2010) - Disney+ por Reprodução
Uma invenção de Natal (2020) - Netflix por Reprodução
O Expresso Polar (2004) - Prime Video por Reprodução
Scrooge: Um Conto de Natal (2022) - Netflix por Reprodução
1 de 12
Um herói de brinquedo (1996) - Netflix e Disney+ por Reprodução

“Quando a família assiste junta a um filme, cria-se um momento de conexão que torna a aprendizagem mais natural e afetiva. As crianças são muito sensíveis ao que vivenciam e, quando esse tempo é compartilhado com significado, as mensagens ganham força e se transformam em memórias que ficam para sempre. Preparar um ambiente especial e transformar isso em uma pequena tradição familiar ajuda a ampliar o impacto dessas histórias e favorece conversas importantes sobre sentimentos, atitudes e convivência”, afirma Beatriz Martins, coordenadora pedagógica do Brazilian International School – BIS, de São Paulo (SP).

A lista destaca como o cinema moderno tem se dedicado a reinventar a mitologia natalina com visual deslumbrante e narrativas emocionantes. O aclamado "Klaus" lidera essa nova geração, oferecendo uma história de origem do Papai Noel que já nasceu clássica, enquanto "A Origem dos Guardiões" transforma o bom velhinho em um herói de ação em uma aventura épica. Nessa mesma linha de inovação e espetáculo visual, "Uma Invenção de Natal" e "Noelle" trazem frescor e diversidade para as telas, provando que ainda há muitas formas criativas de se contar a magia da véspera de Natal.

LEIA MAIS

O que é plot twist? Veja 10 filmes com finais chocantes para assistir hoje

O que assistir do cinema nacional? 12 ótimos filmes brasileiros recentes para ver em casa

Cinema em um lugar só: 10 ótimos filmes que se passam em apenas um cenário

Gosta de bancar o detetive? 10 filmes para descobrir quem é o assassino

Sem tempo? Confira 50 ótimos filmes com duração até 90 minutos

A performance inesquecível de Jim Carrey em "O Grinch" e a busca frenética de Arnold Schwarzenegger pelo presente perfeito em "Um Herói de Brinquedo" garantem as risadas. Já o lado mais sombrio e artístico da data é representado pela genialidade de Tim Burton em "O Estranho Mundo de Jack".

A lista viaja no tempo com o charme vintage de "A Rena do Nariz Vermelho" e a nostalgia dos anos 2000 com "Barbie e o Quebra-nozes", filmes que introduziram o Natal para muitas crianças. A tradição também se mantém viva com as adaptações literárias, seja na versão musical de "Scrooge: Um Conto de Natal", baseada na obra de Dickens, ou na fofura canina de "O Melhor Amigo do Papai Noel".

Mais recentes

Imagem - Presente na mala e passagem na mão: baianos embarcam em Rodoviária de Salvador rumo ao interior

Presente na mala e passagem na mão: baianos embarcam em Rodoviária de Salvador rumo ao interior
Imagem - Triste no fim do ano? Veja 5 dicas para lidar com a melancolia nesta época

Triste no fim do ano? Veja 5 dicas para lidar com a melancolia nesta época
Imagem - Guia de compras: veja os melhores presentes de última hora a partir de R$ 5

Guia de compras: veja os melhores presentes de última hora a partir de R$ 5

MAIS LIDAS

Imagem - Depois de um dos anos mais difíceis da vida, este signo finalmente volta a se sentir vivo em 2026
01

Depois de um dos anos mais difíceis da vida, este signo finalmente volta a se sentir vivo em 2026

Imagem - Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram
02

Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram

Imagem - Viradão de Natal: shopping de Salvador vai funcionar por 32 horas seguidas
03

Viradão de Natal: shopping de Salvador vai funcionar por 32 horas seguidas

Imagem - Corridas por aplicativo estão 41% mais caras em Salvador
04

Corridas por aplicativo estão 41% mais caras em Salvador