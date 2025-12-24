Maratona de Natal: 12 filmes mágicos para assistir com a família enquanto espera a ceia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 10:00
Com a chegada do fim de ano, o período natalino retoma tradições familiares que fortalecem vínculos e promovem momentos de convivência significativa. Entre essas práticas, assistir a filmes temáticos tornou-se uma atividade que combina entretenimento e aproximação afetiva. Para crianças em idade de Educação Infantil, essas produções podem também ser ferramentas pedagógicas importantes, favorecendo reflexões sobre valores humanos essenciais.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) orienta que o audiovisual é uma das linguagens que contribuem para o desenvolvimento da imaginação, da expressão emocional e da compreensão de formas de convivência. Nesse contexto, filmes e especiais de Natal podem ampliar repertórios e enriquecer o diálogo entre adultos e crianças.
Filmes para assistir na ceia de Natal com a família
“Quando a família assiste junta a um filme, cria-se um momento de conexão que torna a aprendizagem mais natural e afetiva. As crianças são muito sensíveis ao que vivenciam e, quando esse tempo é compartilhado com significado, as mensagens ganham força e se transformam em memórias que ficam para sempre. Preparar um ambiente especial e transformar isso em uma pequena tradição familiar ajuda a ampliar o impacto dessas histórias e favorece conversas importantes sobre sentimentos, atitudes e convivência”, afirma Beatriz Martins, coordenadora pedagógica do Brazilian International School – BIS, de São Paulo (SP).
A lista destaca como o cinema moderno tem se dedicado a reinventar a mitologia natalina com visual deslumbrante e narrativas emocionantes. O aclamado "Klaus" lidera essa nova geração, oferecendo uma história de origem do Papai Noel que já nasceu clássica, enquanto "A Origem dos Guardiões" transforma o bom velhinho em um herói de ação em uma aventura épica. Nessa mesma linha de inovação e espetáculo visual, "Uma Invenção de Natal" e "Noelle" trazem frescor e diversidade para as telas, provando que ainda há muitas formas criativas de se contar a magia da véspera de Natal.
A performance inesquecível de Jim Carrey em "O Grinch" e a busca frenética de Arnold Schwarzenegger pelo presente perfeito em "Um Herói de Brinquedo" garantem as risadas. Já o lado mais sombrio e artístico da data é representado pela genialidade de Tim Burton em "O Estranho Mundo de Jack".
A lista viaja no tempo com o charme vintage de "A Rena do Nariz Vermelho" e a nostalgia dos anos 2000 com "Barbie e o Quebra-nozes", filmes que introduziram o Natal para muitas crianças. A tradição também se mantém viva com as adaptações literárias, seja na versão musical de "Scrooge: Um Conto de Natal", baseada na obra de Dickens, ou na fofura canina de "O Melhor Amigo do Papai Noel".