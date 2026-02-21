ENTRELINHAS | Outro olhar sobre as notícias

Não deu samba: Virginia e Lula se deram mal no Carnaval

Rainha da bateria da Grande Rio vira alvo de críticas após problemas no desfile, e homenagem ao presidente pela Acadêmicos de Niterói gera reação negativa entre evangélicos, alerta do TSE e rebaixamento da escola.

Donaldson Gomes

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 05:00

Vírgínia e Lula foram destaques em escolas de samba, mas o resultado não foi o que eles esperavam Crédito: Colagem sobre imagens de reprodução

Mike Tyson dizia que, antes de lutar contra ele, “todo mundo tinha um plano até tomar o primeiro soco”. Muitos anos anos, no século XIX, o marechal prussiano Helmuth von Moltke, afirmou que “nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com o inimigo”. E aqui diremos que todo mundo tem uma boa ideia para aparecer no Carnaval até colocá-la em prática na avenida. Eu sei, Virgínia e Lula não foram os únicos a saírem da folia com as imagens arranhadas por escolhas equivocadas, mas vamos focar nos dois por mera limitação de espaço aqui.

Parecia mesmo algo genial. De um lado, Virgínia Fonseca, a mulher que tem quase 55 milhões de seguidores no Instagram, estreou na Sapucaí, o principal sambódromo do Brasil e provavelmente do planeta, como rainha da bateria da Grande Rio. Do outro lado, a estreia era da escola de samba, a Acadêmicos de Niterói, que achou de bom tom homenagear o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em ano de eleição, quando o próprio deve tentar renovar seu mandato.

Parece que nos dois casos faltou aquele amigo sincero para chamar este povo no canto e, ao estilo Capitão Nascimento, soltar aquele: “eu já avisei que vai dar merda (com o perdão pela palavra)”.

Não vi os desfiles, mas as notícias mostram que Virgínia teve problemas com sua fantasia. Dizem que não se preparou adequadamente para suportar o peso da indumentária durante o desfile. Terminou a caminhada sem o costeiro volumoso, de 12 quilos, além de ter enfrentado problemas com o tapa-sexo, que chegou a descolar parcialmente.

Para completar, Virgínia “pagou” por uma declaração do presidente da Liga das Escolas de Samba (Liesa) Gabriel David, que apontou a loira das bets como “a mulher mais relevante midiaticamente do Brasil”. As redes sociais passaram a compará-la com a pesquisadora Tatiana Coelho de Sampaio, da UFRJ, pioneira no tratamento com polilarimina, uma esperança para quem enfrenta lesões neurológicas. Questionada, Virgínia fugiu da comparação e disse que a doutora Tatiana é um anjo disfarçada de gente. “Que a vida siga abençoando ela”, finalizou a rainha da bateria.

E Lula? Este caso aqui parece ser um daqueles exemplos em que a vaidade supera qualquer traço de racionalidade. Como um político experimentado aceita a homenagem de uma organização que recebeu recursos públicos federais, através da Embratur, para desfilar, em ano eleitoral? O mais interessante é que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao negar censurar o desfile, advertiu dos riscos. Agora é aguardar os desfechos das ações, que certamente serão apresentadas.

Entretanto, o que Lula provavelmente não previu foi o estrago que a homenagem causaria a ele entre os evangélicos, uma parcela cada vez mais relevante do eleitorado brasileiro. Não se fala de outro assunto no meio. A turma não engoliu a história da conserva e agora os partidários do presidente aguardam preocupados as pesquisas para saber o tamanho do estrago que a homenagem lhe causou. A Acadêmicos de Niterói já pagou seu preço: foi rebaixada.

E eu encerro aqui com um alerta aos meus queridos leitores, se alguém tentar lhe homenagear na Sapucaí, pode ser uma boa ideia sair correndo. É pior que dar nome a ferry-boat caindo aos pedaços.

Vinni acabou com o jogo

O Vinicius Júnior acabou mesmo com o jogo entre o Benfica e o seu Real Madrid, na última terça-feira. O ponta-esquerda, que é sem dúvidas um dos maiores puxadores de contra-ataques da atualidade, fazia uma partida discreta, quando conseguiu entrar na área pelo seu lado do campo, puxou para a direita e acertou um chute que nenhum goleiro do mundo pegaria. O jogo estava difícil, o Benfica pressionava e o Real parecia impactado pela derrota anterior no mesmo Estádio da Luz, em Lisboa, algumas semanas antes. Ali, os galáticos nunca tinham vencido os donos da casa antes. O gol de Vinni, em meados do segundo tempo, jogou a estatística no lixo. Eufórico, o brasileiro dançou diante da bandeira do Benfica e recebeu uma saraivada de tudo que o era possível arremessar das arquibancadas. Além dos gestos racistas que o tiram do sério. Como disse o lendário José Mourinho, treinador dos derrotados, Vinicius Junior acabou com o jogo. Mas de um jeito bom, acrescento eu.

Um milhão da Nike, mais uma baba pelo delineador

A patinadora holandesa Jutta Leerdam deve voltar milionária dos Jogos de Inverno. A campeã da prova de 1 mil metros de patinação em velocidade pode faturar US$ 1 milhão da Nike depois de ter aberto o uniforme da seleção do seu país e mostrado o símbolo da marca em seu top. A cena foi compartilhada para os quase 300 milhões de seguidores da marca no Instagram. Além disso, a fabricante do seu delineador aproveitou as lágrimas de alegria para assegurar a qualidade do produto: "À prova d'água, mesmo as de alegria".

Os óculos são os novos celulares

A Meta planeja adicionar o reconhecimento facial aos seus óculos inteligentes, que fabrica em parceria com a dona das marcas Ray-Ban e Oakley, ainda este ano. O recurso vai permitir que os usuários dos óculos identifiquem pessoas e obtenham informações sobre elas por meio do assistente de inteligência artificial da Meta. A empresa discute desde o ano passado como lançar o recurso que envolve “riscos de segurança e privacidade”, segundo o The New York Times.

meme da semana

É claro que teríamos “protestos” contra o Felca durante o Carnaval. Afinal, o influenciador é apontado por crianças de todo o Brasil como o responsável por acabar com o chat no jogo Roblox, que é uma febre entre a garotada, mas também entre os marmanjos

O bloco do Roblox protestou nas ruas Crédito: Reprodução

(Viu algum meme interessante? Encaminha para donaldson.gomes@redebahia.com.br)

