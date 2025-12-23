Acesse sua conta
O que é plot twist? Veja 10 filmes com finais chocantes para assistir hoje

O famoso plot twist, ou reviravolta no enredo, transforma o filme em um quebra-cabeça

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 10:00

Clube da Luta (1999) - Disney+, Paramount+ e Telecine
Clube da Luta (1999) é o exemplo perfeito de filme com reviravolta Crédito: Reprodução

Existe uma satisfação peculiar em ser enganado pelo cinema, principalmente naquele momento em que o roteiro puxa o tapete sob os pés do espectador, ressignificando tudo o que foi visto até então. O famoso plot twist, ou reviravolta no enredo, transforma o filme em um quebra-cabeça, exigindo que a audiência reavalie cada diálogo e cada cena sob uma nova perspectiva. Para quem gosta de terminar a sessão atônito, encarando os créditos finais enquanto tenta processar o que acabou de acontecer, o CORREIO preparou uma lista com 10 obras nesse estilo.

Filmes icônicos como "Clube da Luta", "Ilha do Medo" e "Os Outros" se tornaram referências obrigatórias desse “subgênero” justamente por manipularem a percepção do público. São narrativas construídas sobre a fragilidade da mente humana.

Mas nem só de jogos mentais vive uma boa reviravolta; às vezes, o choque é visceral e emocional. Obras como o sul-coreano "Oldboy" e o canadense "Incêndios" entregam desfechos que funcionam como verdadeiros socos no estômago.

No mesmo espectro de tensão, "Garota Exemplar" e "Boa Noite, Mamãe" subvertem as expectativas sobre relações domésticas e amorosas, transformando laços de afeto em cenários de horror e manipulação.

Em "O Grande Truque", Christopher Nolan aplica a lógica do ilusionismo à própria estrutura do filme, enquanto Denis Villeneuve constrói em "Os Suspeitos" um labirinto moral onde a identidade do culpado é apenas a ponta do iceberg.

