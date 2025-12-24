É NATAL

Presente na mala e passagem na mão: baianos embarcam em Rodoviária de Salvador rumo ao interior

A expectativa da Agerba era de 47.500 embarques e desembarques nesta terça-feira (23)

Alan Pinheiro

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 05:00

Movimento no Terminal Rodoviário de Salvador no dia 23 de dezembro Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Quando o fim do ano chega, o clima é de comemoração. Seja para o Natal ou o Réveillon, há quem prefira continuar em Salvador, mas há aqueles que garantem suas passagens para o interior, na intenção de estar junto da família na hora da ceia. Nesta terça-feira (23), o espírito natalino foi o principal motivador para passageiros arrumarem as malas e aguardarem a saída de seus ônibus no Terminal Rodoviário de Salvador, rumo ao interior da Bahia ou até fora dela.

Na entrada do local, o engarrafamento costumeiro já dava as caras. Vencendo a barreira do trânsito, surge a segunda dificuldade: achar um lugar para sentar. Nos quatro cantos do local, poucas cadeiras estavam vagas. Os passageiros sentados e com suas malas ao alcance das mãos esperavam a hora da partida. No entanto, eram poucos aqueles que tinham que ficar em pé pela lotação da rodoviária.

Veja como estava o movimento no Terminal Rodoviário de Salvador no dia 23 de dezembro 1 de 16

Um dos passageiros que aguardavam o ônibus era Antônio Vitor, de 26 anos. Acompanhado da mulher Larissa e dos filhos Lara, de quatro anos, e Anthony, de três meses, o ajudante de construção civil tem como destino Candeias, onde vai pelo terceiro ano seguido para comemorar o Natal com a família.

“Tinha uma tradição na praça que colocavam roda gigante e às vezes tinha pista de gelo. A gente não sabe como vai estar lá esse ano, mas esperamos ir. Na verdade, a gente vai só para comer. O que tiver, a gente come. Se tiver uma farofa ou um arroz, a gente come”, disse rindo com a sinceridade da resposta. Os quatro embarcam neste dia 23, mas voltam para a capital baiana antes do Réveillon, já que gostam de passar a virada do ano na praia.

No final de uma das filas para comprar passagem, Alana de Jesus aguardava para conseguir sua ida à Serrinha, onde vai ficar com os parentes até domingo. Apesar do desejo em ficar para o ano novo, a atendente de telemarketing já precisa trabalhar na próxima segunda-feira (29). O pouco tempo, no entanto, não vai impedir um Natal em família.

“Infelizmente, não [consegui a folga]. A gente vai só para não passar o Natal aqui. Eu estou levando um presente para a minha sobrinha que está lá”, contou a mulher de 20 anos, que estava acompanhada da mãe. Sem revelar a surpresa que comprou para Augusta, de 17 anos, as duas esperam chegar no interior o mais rápido possível.

Esquema especial

Em preparação para o movimento para o período de festas nos últimos dias de dezembro, o Terminal Rodoviário preparou um esquema especial com as previsões de embarque e desembarque. Durante esse período, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) estima que o terminal receba um total de 339.910 pessoas, entre embarques e desembarques.

A expectativa é de um aumento de, aproximadamente, 4,70% no fluxo de passageiros em relação ao mesmo período de 2024. Os dados divulgados pela Agerba, na última quinta-feira (18), também revelam que o pico de embarques e desembarques é esperado para esta terça-feira (23), com 47.500 chegadas e saídas. Após essa alta, a demanda diminui na véspera e no dia do Natal, com 20.900 e 11.970 embarques e desembarques, respectivamente.

Apesar do aumento esperado, a impressão de quem trabalha no local é de que o movimento está menor. Rafaela Duarte, que trabalha há 10 anos no guichê da Viação Catedral, reforça a impressão de que o movimento está abaixo do que costuma ser. Mesmo assim, as vendas foram boas de pessoas que procuravam passagem de última hora. Nesta companhia de viagens interestaduais, o principal destino procurado é São Paulo. A soteropolitana revela, inclusive, que novos ônibus estão sendo chamados para reforçar o contingente.