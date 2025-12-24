Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Presente na mala e passagem na mão: baianos embarcam em Rodoviária de Salvador rumo ao interior

A expectativa da Agerba era de 47.500 embarques e desembarques nesta terça-feira (23)

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 05:00

Movimento no Terminal Rodoviário de Salvador no dia 23 de dezembro
Movimento no Terminal Rodoviário de Salvador no dia 23 de dezembro Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Quando o fim do ano chega, o clima é de comemoração. Seja para o Natal ou o Réveillon, há quem prefira continuar em Salvador, mas há aqueles que garantem suas passagens para o interior, na intenção de estar junto da família na hora da ceia. Nesta terça-feira (23), o espírito natalino foi o principal motivador para passageiros arrumarem as malas e aguardarem a saída de seus ônibus no Terminal Rodoviário de Salvador, rumo ao interior da Bahia ou até fora dela.

Na entrada do local, o engarrafamento costumeiro já dava as caras. Vencendo a barreira do trânsito, surge a segunda dificuldade: achar um lugar para sentar. Nos quatro cantos do local, poucas cadeiras estavam vagas. Os passageiros sentados e com suas malas ao alcance das mãos esperavam a hora da partida. No entanto, eram poucos aqueles que tinham que ficar em pé pela lotação da rodoviária.

Veja como estava o movimento no Terminal Rodoviário de Salvador no dia 23 de dezembro

Movimento no Terminal Rodoviário de Salvador no dia 23 de dezembro por Arisson Marinho/CORREIO
Movimento no Terminal Rodoviário de Salvador no dia 23 de dezembro por Arisson Marinho/CORREIO
Movimento no Terminal Rodoviário de Salvador no dia 23 de dezembro por Arisson Marinho/CORREIO
Movimento no Terminal Rodoviário de Salvador no dia 23 de dezembro por Arisson Marinho/CORREIO
Movimento no Terminal Rodoviário de Salvador no dia 23 de dezembro por Arisson Marinho/CORREIO
Movimento no Terminal Rodoviário de Salvador no dia 23 de dezembro por Arisson Marinho/CORREIO
Movimento no Terminal Rodoviário de Salvador no dia 23 de dezembro por Arisson Marinho/CORREIO
Movimento no Terminal Rodoviário de Salvador no dia 23 de dezembro por Arisson Marinho/CORREIO
Movimento no Terminal Rodoviário de Salvador no dia 23 de dezembro por Arisson Marinho/CORREIO
Movimento no Terminal Rodoviário de Salvador no dia 23 de dezembro por Arisson Marinho/CORREIO
Movimento no Terminal Rodoviário de Salvador no dia 23 de dezembro por Arisson Marinho/CORREIO
Movimento no Terminal Rodoviário de Salvador no dia 23 de dezembro por Arisson Marinho/CORREIO
Movimento no Terminal Rodoviário de Salvador no dia 23 de dezembro por Arisson Marinho/CORREIO
Movimento no Terminal Rodoviário de Salvador no dia 23 de dezembro por Arisson Marinho/CORREIO
Ônibus no Terminal Rodoviário de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Ônibus no Terminal Rodoviário de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 16
Movimento no Terminal Rodoviário de Salvador no dia 23 de dezembro por Arisson Marinho/CORREIO

Um dos passageiros que aguardavam o ônibus era Antônio Vitor, de 26 anos. Acompanhado da mulher Larissa e dos filhos Lara, de quatro anos, e Anthony, de três meses, o ajudante de construção civil tem como destino Candeias, onde vai pelo terceiro ano seguido para comemorar o Natal com a família.

“Tinha uma tradição na praça que colocavam roda gigante e às vezes tinha pista de gelo. A gente não sabe como vai estar lá esse ano, mas esperamos ir. Na verdade, a gente vai só para comer. O que tiver, a gente come. Se tiver uma farofa ou um arroz, a gente come”, disse rindo com a sinceridade da resposta. Os quatro embarcam neste dia 23, mas voltam para a capital baiana antes do Réveillon, já que gostam de passar a virada do ano na praia.

No final de uma das filas para comprar passagem, Alana de Jesus aguardava para conseguir sua ida à Serrinha, onde vai ficar com os parentes até domingo. Apesar do desejo em ficar para o ano novo, a atendente de telemarketing já precisa trabalhar na próxima segunda-feira (29). O pouco tempo, no entanto, não vai impedir um Natal em família.

“Infelizmente, não [consegui a folga]. A gente vai só para não passar o Natal aqui. Eu estou levando um presente para a minha sobrinha que está lá”, contou a mulher de 20 anos, que estava acompanhada da mãe. Sem revelar a surpresa que comprou para Augusta, de 17 anos, as duas esperam chegar no interior o mais rápido possível.

LEIA MAIS

O que é plot twist? Veja 10 filmes com finais chocantes para assistir hoje

O que assistir do cinema nacional? 12 ótimos filmes brasileiros recentes para ver em casa

Cinema em um lugar só: 10 ótimos filmes que se passam em apenas um cenário

Gosta de bancar o detetive? 10 filmes para descobrir quem é o assassino

Sem tempo? Confira 50 ótimos filmes com duração até 90 minutos

Esquema especial

Em preparação para o movimento para o período de festas nos últimos dias de dezembro, o Terminal Rodoviário preparou um esquema especial com as previsões de embarque e desembarque. Durante esse período, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) estima que o terminal receba um total de 339.910 pessoas, entre embarques e desembarques.

A expectativa é de um aumento de, aproximadamente, 4,70% no fluxo de passageiros em relação ao mesmo período de 2024. Os dados divulgados pela Agerba, na última quinta-feira (18), também revelam que o pico de embarques e desembarques é esperado para esta terça-feira (23), com 47.500 chegadas e saídas. Após essa alta, a demanda diminui na véspera e no dia do Natal, com 20.900 e 11.970 embarques e desembarques, respectivamente.

Apesar do aumento esperado, a impressão de quem trabalha no local é de que o movimento está menor. Rafaela Duarte, que trabalha há 10 anos no guichê da Viação Catedral, reforça a impressão de que o movimento está abaixo do que costuma ser. Mesmo assim, as vendas foram boas de pessoas que procuravam passagem de última hora. Nesta companhia de viagens interestaduais, o principal destino procurado é São Paulo. A soteropolitana revela, inclusive, que novos ônibus estão sendo chamados para reforçar o contingente.

No guichê da Agerba, um dos funcionários da empresa explicou que os horários de maior circulação geralmente são pela manhã e pela noite. Durante a tarde, quando o movimento é mais morno, os passageiros costumam chegar por volta das 15h – horário em que a reportagem chegou ao local e passou cerca de uma hora observando o movimento.

Mais recentes

Imagem - Triste no fim do ano? Veja 5 dicas para lidar com a melancolia nesta época

Triste no fim do ano? Veja 5 dicas para lidar com a melancolia nesta época
Imagem - Guia de compras: veja os melhores presentes de última hora a partir de R$ 5

Guia de compras: veja os melhores presentes de última hora a partir de R$ 5
Imagem - Vai participar do Amigo Secreto das Cores? Veja ideias criativas e acessíveis de presentes

Vai participar do Amigo Secreto das Cores? Veja ideias criativas e acessíveis de presentes

MAIS LIDAS

Imagem - Irregularidades na venda de combustível levam à interdição de bombas em postos de Salvador e RMS
01

Irregularidades na venda de combustível levam à interdição de bombas em postos de Salvador e RMS

Imagem - Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026
02

Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026

Imagem - Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil
03

Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil

Imagem - Áries, Gêmeos e Peixes receberão recado poderoso do universo e terão virada positiva e libertadora antes do fim de 2025
04

Áries, Gêmeos e Peixes receberão recado poderoso do universo e terão virada positiva e libertadora antes do fim de 2025