TJBA nomeia interventores em cartórios após esquema milionário de apropriação de terras

O empresário de Feira de Santana Oyama Figueiredo e três filhos dele estão entre os oito presos na Operação Sinete

  Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 05:00

Oyama foi presidente da Cãmara e dá nome a Conjunto Habitacional
Oyama foi presidente da Cãmara e dá nome a Conjunto Habitacional

Um esquema milionário de grilagem de terras vinha ocorrendo há pelo menos 12 anos em Feira de Santana, sob os olhos de quem deveria garantir proteção e transparência nas transações imobiliárias da cidade. A suspeita de corrupção nos cartórios do 1º e 2º Ofício de Imóveis, revelada durante a Operação Sinete, resultou na prisão de oito pessoas e levou a Corregedoria do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) a nomear interventores para assegurar a continuidade das atividades dos cartórios durante a investigação.

Essa medida é frequentemente adotada quando há indícios de fraudes documentais ou outras irregularidades que possam comprometer a credibilidade do cartório e a segurança jurídica do sistema. Segundo o Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), o grupo é acusado de ocupar ilegalmente propriedades, intimidar proprietários com violência e ameaça, falsificar documentos públicos e promover a venda irregular de bens com registros imobiliários fraudulentos.

Operação Sinete: esquema milionário de grilagem de terras é investigado em Feira de Santana

Oyama foi presidente da Cãmara e dá nome a Conjunto Habitacional por Reprodução
Com a intervenção, as responsáveis pelos cartórios — Mauracy Barretto (1º Ofício) e Vera Lúcia Lopes (2º Ofício) — foram afastadas e respondem na justiça. “Foram indiciadas por crimes diversos no contexto da investigação, como falsificação de documentos, integração à organização criminosa, corrupção e possível lavagem de capitais”, afirmou a delegada do Draco, Arislene Almeida.

A intervenção do TJBA ocorreu após a instauração de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) pelo corregedor-geral da Justiça, desembargador Roberto Maynard Frank. O CORREIO teve acesso a informações da decisão, que tramita em segredo de justiça. No parecer, o corregedor listou diversas irregularidades, incluindo: 

  • Qualificação irregular de usucapião extrajudicial referente a área de 79.631,83 m²; 
  • Emissão de DAJE para abertura de matrícula antes da decisão que aprovou o usucapião; 
  • Retificação de área com documentos técnicos elaborados por profissional sem habilitação; 
  • Prática de atos registrais fora dos limites da competência territorial da serventia. 

A reportagem solicitou posicionamento ao TJBA, mas não houve resposta até o momento.

Vítimas do esquema

A Operação Sinete foi realizada no dia 26 de novembro, resultando na prisão de oito pessoas, entre elas o empresário Oyama de Figueiredo, ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Vereadores, que dá nome a um conjunto habitacional no bairro do Tomba. Segundo a polícia, ele é apontado como líder do esquema.  

Uma das vítimas é a família Boa Ventura, tradicional na cidade. Segundo o advogado da família, Paulo Kléber, embora a Polícia Civil tenha detectado a atuação do grupo desde 2013, a família vem denunciando as fraudes desde 2009, inclusive à Corregedoria do TJBA. “Já foram construídos mais de 50 imóveis nos terrenos invadidos nos bairros de Santa Mônica, Sim, Papagaio, Centro e Aeroporto. Em alguns casos, são condomínios com casas que valem R$ 15 milhões. O prejuízo para os Boa Ventura ultrapassa R$ 100 milhões”, afirmou Kléber.

Atualmente, a família tenta impedir a ocupação da Chácara Paraíso, localizada atrás do Colégio Helyos. “Estão tentando invadir, já chegaram até a subir o muro. Essas pessoas também são vítimas, porque pagaram acreditando que estavam fazendo um negócio legal”, disse o advogado.

De acordo com o Draco, pelo menos 10 vítimas já foram ouvidas. “Muitas delas são pessoas humildes e vulneráveis, que optaram por não denunciar por medo da violência sofrida. As vítimas tinham medo de se manifestar”, relatou a delegada Arislene Almeida. Policiais civis e militares também estariam envolvidos, além de corretores de imóveis que “faziam o levantamento dos terrenos para depois produzir documentos falsos. Trata-se de uma organização criminosa muito bem estruturada”.

Operação Sinete
Operação Sinete

Operação e prisões

Além de Oyama de Figueiredo, foram presos seus três filhos: Luanda Cajado Figueiredo, Lívia Cajado Figueiredo Cosmo e Pedro Henrique dos Reis Figueiredo. Também foram detidos Geraldo Bispo Ferreira, José Marlos Viana e Vanderlino Oliveira Evangelista.

O Ministério Público da Bahia (MPBA) informou que acompanha as investigações desde o início. “Existem atualmente três ações penais em curso, ajuizadas pelo Gaeco. Os processos estão em fase inicial de instrução criminal e correm sob sigilo. Foram denunciadas 24 pessoas, sendo oito presas preventivamente”, disse a nota.

As investigações tiveram início após representação ao MPBA que denunciava a existência de um esquema envolvendo empresários da construção civil, policiais, servidores cartorários e advogados. Segundo o Gaeco, a atuação do grupo era coordenada por três núcleos: cartorário, policial e empresarial/imobiliário.

  • O núcleo cartorário fornecia base documental para legitimar transações fraudulentas; 
  • O núcleo policial protegia e intimidava vítimas; 
  • O núcleo empresarial/jurídico formalizava escrituras e contratos simulados. 

O grupo apresentava “elevado grau de sofisticação, estabilidade e capacidade de reiteração delitiva”, atuando desde a invasão violenta de imóveis até a legitimação documental das fraudes por servidores públicos e intermediários privados.

Além das prisões preventivas, a Justiça determinou medidas cautelares para outros 11 investigados, incluindo: comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso a cartórios extrajudiciais, restrição de saída da comarca, impedimento de contato com testemunhas, uso de tornozeleira eletrônica (para três investigados do núcleo cartorário e jurídico) e restrições profissionais, como suspensão do exercício de função pública e proibição de atuação no setor imobiliário ou advocacia.

Procurado, um dos advogados de Oyama Figueredo e o dos filhos dele, Marco Aurélio informou que “a defesa se reserva ao direito de ficar em silêncio. Vamos aguardar o momento certo e, então, faremos uma coletiva”. A reportagem não localizou os advogados dos demais acusados, mas o espaço segue aberto.

