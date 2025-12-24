SAUDADE

Natal e luto: como atravessar as festas quando a dor da ausência está presente

Psicóloga explica por que o fim de ano pode intensificar o sofrimento e aponta caminhos para lidar com o luto com mais acolhimento e cuidado emocional

Fernanda Varela

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 16:00

Saudades do Natal Crédito: Imagem gerada por IA

O Natal costuma ser associado a encontros, celebrações e afeto. Para muitas pessoas, porém, essa época do ano também escancara ausências e desperta uma dor silenciosa. Para quem vive o luto, seja recente ou não, as festas podem trazer lembranças intensas, emoções contraditórias e a sensação de não pertencer ao clima coletivo de alegria.

Segundo a psicóloga clínica e especialista em perdas e luto Nazaré Jacobucci, o Natal tem um peso simbólico importante porque reforça vínculos familiares e memórias afetivas. Quando alguém querido não está mais presente, a data pode se tornar especialmente difícil. A profissional lembra que, além das perdas já vividas, há também famílias que enfrentam mortes justamente nesse período, o que torna o impacto ainda mais delicado.

De acordo com Nazaré, é comum que pessoas enlutadas se sintam confusas e sobrecarregadas emocionalmente, sem saber como agir, o que sentir ou se conseguirão atravessar as exigências sociais impostas pelas festas de fim de ano. Familiares e amigos também costumam ter dúvidas sobre como apoiar, com receio de dizer algo inadequado ou aumentar o sofrimento.

Para quem está vivendo o luto, a psicóloga reforça que não existe uma forma certa ou errada de sentir. Cada pessoa reage à perda de maneira única, e o processo não segue um roteiro fixo. Um dos primeiros passos, segundo ela, é aceitar que nem sempre será possível estar bem. O enlutado não precisa corresponder às expectativas de produtividade, alegria ou participação em todos os eventos. Fazer apenas o que for possível já é suficiente.

Outro ponto importante é o autocuidado. O período de festas favorece excessos, especialmente com alimentação e consumo de álcool, mas o uso dessas estratégias como fuga da dor tende a trazer apenas alívio momentâneo. Manter uma rotina mínima de sono, alimentação e pequenos momentos ao ar livre pode ajudar a atravessar os dias com mais equilíbrio.

Nazaré destaca ainda a importância de permitir a dor. Sentir tristeza em meio a um ambiente festivo não é sinal de fraqueza, mas uma resposta natural à ruptura de um vínculo significativo. Falar sobre emoções, compartilhar lembranças e reconhecer sentimentos como apatia ou desânimo faz parte do processo. O enlutado não tem a obrigação de esconder sua dor para preservar o bem-estar de outras pessoas.

Dizer não também é um direito. Recusar convites ou adaptar planos às próprias necessidades é uma forma de cuidado. A psicóloga sugere, inclusive, a criação de rituais simbólicos para lembrar quem partiu, como reservar um momento específico para recordar a pessoa ou até reinventar tradições familiares. Mudar o local da ceia ou optar por um encontro mais simples pode tornar o Natal mais suportável.

Mesmo em meio ao sofrimento, momentos de leveza podem surgir, e eles não anulam o luto. Sorrir ou sentir alegria por instantes não significa desrespeitar a memória de quem morreu. Para Nazaré, permitir esses momentos é parte da adaptação emocional. A prática da gratidão também pode ajudar a equilibrar a percepção da vida, sem apagar a dor. Pequenos gestos, uma lembrança afetuosa ou uma experiência simples podem trazer algum conforto.

Para familiares e amigos, a principal orientação é a empatia. A psicóloga ressalta que gestos práticos, como ajudar com tarefas do dia a dia ou convidar o enlutado para um encontro mais acolhedor, podem fazer diferença. Mais do que encontrar palavras perfeitas, estar disponível para ouvir é fundamental. Evitar o contato por medo de não saber o que dizer pode aumentar o isolamento de quem já está sofrendo.