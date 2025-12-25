ASTROLOGIA

Sonhos estranhos? Anjo da Profecia envia aviso que pode mudar o final de 2025 de alguns signos (25 de dezembro)

Intuição fica afiada e sonhos podem revelar respostas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 16:16

Anjo e signos Crédito: Imagem gerada por IA

Neste 25 de dezembro, o amor não vem em forma de promessas vazias. Ele chega como presença, atitude e verdade. A Lua em Peixes abre o coração, enquanto Vênus em Capricórnio filtra o que é passageiro do que é real.

Relações frágeis podem sentir o peso do dia. Já os vínculos verdadeiros se fortalecem, mesmo sem grandes declarações. O céu favorece reconciliações, mas apenas aquelas baseadas em maturidade emocional.

É um excelente momento para perdoar, não por obrigação, mas para se libertar. Guardar mágoa hoje pesa mais do que soltar.