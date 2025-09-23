DIA DA VISIBILIDADE BISSEXUAL

Veja os famosos que se assumiram bissexuais e celebram o orgulho LGBTQIAPN+

Celebridades nacionais usam suas histórias para promover visibilidade e reforçar a importância da representatividade LGBTQIA+

Heider Sacramento

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 17:26

Celebridades brasileiras celebram o Dia da Visibilidade Bissexual Crédito: Reprodução

No Dia da Visibilidade Bissexual, celebrado nesta terça-feira (23), várias celebridades brasileiras reforçam a representatividade ao se assumirem bissexuais. Entre os artistas que compartilham suas experiências estão Anitta, Pedro Sampaio, Deborah Secco, Samara Felippo, Fernanda Souza, Luísa Sonza, Lauana Prado, Rodrigo Simas, Matheus Nachtergaele, Richarlyson, Jão e Armando Babaioff.

Anitta

A cantora assumiu sua bissexualidade em 2018, durante o documentário Vai Anitta. Em entrevistas, ela afirmou que, apesar de nunca ter tido um relacionamento longo com mulheres, sua sexualidade não deve ser questionada. Recentemente, rebateu críticas de quem a chamava de “bi falsa”, afirmando que não precisa provar nada a ninguém.

Pedro Sampaio

O DJ revelou ser bissexual em 2023, durante apresentação no Lollapalooza, quando a palavra “bissexual” apareceu no telão. Depois, em entrevistas, contou como foi conversar com a família sobre sua sexualidade e revelou estar em um relacionamento: “Meu coração tem dono”, disse.

Deborah Secco

A atriz contou que já viveu um relacionamento com uma mulher. “Você escuta a vida inteira que tem que se casar com homem. Mas foi fácil quebrar essa barreira”, declarou em entrevista a Patrícia Kogut, em 2022.

Samara Felippo

No livro Mulheres que habitam em mim, Samara falou sobre o processo de aceitação. “Sempre senti vontade de beijar mulheres, mas vinha a culpa e a ideia de erro. Passei anos negando. Tão bom ser livre”, disse.

Famosos Bissexuais 1 de 13

Fernanda Souza

A atriz e apresentadora revelou sua bissexualidade ao assumir o relacionamento com Eduarda Porto em 2022. “Se conhecer e acolher cada descoberta sobre si é um processo enriquecedor e transformador”, escreveu no Instagram.

Luísa Sonza

Após o clipe de Tentação, em 2021, com Carol Biazin, a cantora reafirmou no X (antigo Twitter): “Sim, sou bissexual”.

Lauana Prado

A cantora sertaneja falou sobre os desafios de assumir a sexualidade em um meio conservador. Em entrevista a Pedro Bial, revelou que sofreu episódios de homofobia dentro e fora dos palcos.

Rodrigo Simas

Em 2023, o ator contou ao jornal Extra: “Nunca expus isso, mas sou um homem bissexual. Me sinto maduro e tranquilo para falar agora”.

Matheus Nachtergaele

Em entrevista ao Extra, em 2014, o ator disse não acreditar em rótulos fixos: “Ninguém cabe numa prateleira. Cada ser humano tem uma sexualidade própria”.

Richarlyson

Ex-jogador e atual comentarista, foi o primeiro da Série A a falar abertamente sobre bissexualidade. “A vida inteira me perguntaram se sou gay. Cara, eu sou normal, tenho vontades e desejos”, disse ao podcast Nos Armários dos Vestiários.

Jão

O cantor vive um relacionamento com o diretor criativo Pedro Tófani. Em 2021, declarou: “Não é segredo para ninguém que já namorei homens e mulheres”.

Armando Babaioff