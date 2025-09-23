'Vale Tudo': Raquel coloca a vida em risco e é feita refém ao tentar salvar Fátima

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15:51
Em sequência que vai ao ar nesta terça-feira (23), Raquel, vivida por Taís Araujo, se coloca em perigo ao tentar proteger Fátima, personagem de Bella Campos, e acaba feita refém por Celso, capanga ligado a Odete. A tentativa de salvar a jovem, que parecia encaminhada, se transforma num momento de alta tensão, e a trama ganha novo impulso dramático.
Maria de Fátima e Raquel
No episódio, Raquel corre contra o tempo para tirar Fátima de uma situação complicada, mas é surpreendida por Celso, interpretado por Álamo Facó. O capanga aproveita a movimentação e prende Raquel, impondo um desafio imediato aos aliados da protagonista, que terão de reagir rápido para evitar um desfecho pior.
A cena aumenta o protagonismo da disputa entre Raquel e Odete, e promete repercussões nos próximos capítulos, com emoções à flor da pele e decisões que podem mudar os rumos da família envolvida. A novela segue explorando até onde personagens vão para proteger quem amam, e quais custos estão dispostos a pagar para enfrentar inimigos poderosos.