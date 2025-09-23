NOVELA

'Vale Tudo': Raquel coloca a vida em risco e é feita refém ao tentar salvar Fátima

Cena tensa coloca personagem de Taís Araujo em risco nesta terça-feira (23), e capanga de Odete transforma resgate em armadilha

Heider Sacramento

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15:51

Raquel (Taís Araújo) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução/Globo

Em sequência que vai ao ar nesta terça-feira (23), Raquel, vivida por Taís Araujo, se coloca em perigo ao tentar proteger Fátima, personagem de Bella Campos, e acaba feita refém por Celso, capanga ligado a Odete. A tentativa de salvar a jovem, que parecia encaminhada, se transforma num momento de alta tensão, e a trama ganha novo impulso dramático.

No episódio, Raquel corre contra o tempo para tirar Fátima de uma situação complicada, mas é surpreendida por Celso, interpretado por Álamo Facó. O capanga aproveita a movimentação e prende Raquel, impondo um desafio imediato aos aliados da protagonista, que terão de reagir rápido para evitar um desfecho pior.