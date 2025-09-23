Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Vale Tudo': Raquel coloca a vida em risco e é feita refém ao tentar salvar Fátima

Cena tensa coloca personagem de Taís Araujo em risco nesta terça-feira (23), e capanga de Odete transforma resgate em armadilha

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15:51

Raquel (Taís Araújo) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo'
Raquel (Taís Araújo) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução/Globo

Em sequência que vai ao ar nesta terça-feira (23), Raquel, vivida por Taís Araujo, se coloca em perigo ao tentar proteger Fátima, personagem de Bella Campos, e acaba feita refém por Celso, capanga ligado a Odete. A tentativa de salvar a jovem, que parecia encaminhada, se transforma num momento de alta tensão, e a trama ganha novo impulso dramático.

Maria de Fátima e Raquel

Maria de Fátima e Raquel por Reprodução
Maria de Fátima e Raquel por Reprodução
Maria de Fátima e Raquel por Reprodução
Maria de Fátima e Raquel por Reprodução
Maria de Fátima e Raquel por Reprodução
Maria de Fátima e Raquel por Reprodução
1 de 6
Maria de Fátima e Raquel por Reprodução

No episódio, Raquel corre contra o tempo para tirar Fátima de uma situação complicada, mas é surpreendida por Celso, interpretado por Álamo Facó. O capanga aproveita a movimentação e prende Raquel, impondo um desafio imediato aos aliados da protagonista, que terão de reagir rápido para evitar um desfecho pior.

Leia mais

Imagem - Veja o resumo da semana de ‘Vale Tudo’: capítulos de 22/9 a 27/9

Veja o resumo da semana de ‘Vale Tudo’: capítulos de 22/9 a 27/9

Imagem - Reviravolta em 'Vale Tudo': Maria de Fátima volta a morar com Raquel e vira balconista de padaria

Reviravolta em 'Vale Tudo': Maria de Fátima volta a morar com Raquel e vira balconista de padaria

Imagem - 'Vale Tudo': Polícia encontra digitais de Celina e Heleninha em arma que matou Odete Roitman

'Vale Tudo': Polícia encontra digitais de Celina e Heleninha em arma que matou Odete Roitman

A cena aumenta o protagonismo da disputa entre Raquel e Odete, e promete repercussões nos próximos capítulos, com emoções à flor da pele e decisões que podem mudar os rumos da família envolvida. A novela segue explorando até onde personagens vão para proteger quem amam, e quais custos estão dispostos a pagar para enfrentar inimigos poderosos.

Mais recentes

Imagem - Após assumir ser gay, cantor choca fãs ao simular ‘banheirão’ em novo clipe; veja vídeo

Após assumir ser gay, cantor choca fãs ao simular ‘banheirão’ em novo clipe; veja vídeo
Imagem - Sabrina Sato surge irreconhecível e choca seguidores: ‘Passada’

Sabrina Sato surge irreconhecível e choca seguidores: ‘Passada’
Imagem - Entenda o que matou um dos gêmeos de Clara Maia

Entenda o que matou um dos gêmeos de Clara Maia

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
01

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho

Imagem - Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome
02

Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Imagem - Abono extraordinário dos precatórios é sancionado; veja quanto cada professor vai ganhar
03

Abono extraordinário dos precatórios é sancionado; veja quanto cada professor vai ganhar

Imagem - Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico
04

Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico