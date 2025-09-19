QUEM MATOU?

'Vale Tudo': Polícia encontra digitais de Celina e Heleninha em arma que matou Odete Roitman

Cena da morte da vilã vai ao ar em (6) e promete movimentar a reta final do remake da Globo

Fernanda Varela

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 16:00

Odete Roitman (Débora Bloch) em 'Vale Tudo' Crédito: TV Globo/Divulgação

Ao que tudo indica, Odete (Debora Bloch) será assassinada em Vale Tudo. A cena irá ao ar no capítulo do dia (6), uma segunda-feira. O crime acontecerá no Copacabana Palace, hotel luxuoso onde a dona da TCA morava com César (Cauã Reymond).

Uma investigação será iniciada para que os policiais tentem saber quem foi o responsável pelo ataque. De acordo com o Notícias da TV, as autoridades irão encontrar as digitais de Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira) no revólver usado no atentado.

Antes da morte da megera, todos os familiares terão descoberto que Leonardo (Guilherme Magon) estava vivo, com sequelas do acidente de carro, e que era cuidado por Ana Clara (Samantha Jones) em uma casa distante de todos. A revelação faz com que as duas suspeitas tenham motivos de sobra para matar Odete. César também será investigado, já que descobriu que herdaria 50% da TCA em caso de morte da esposa. Marco Aurélio (Alexandre Nero) completa a lista de suspeitos.

Nesta quinta-feira (18), uma pesquisa feita pelo Datafolha foi revelada pelo G1 sobre o que fãs de Vale Tudo querem que aconteça com Odete no final da novela das 21h, escrita por Manuela Dias e que exibirá o último capítulo no dia (17). Das pessoas ouvidas, 86% acreditam que a vilã deve pagar pelos crimes cometidos. Entre os entrevistados, 47% querem ver a irmã de Celina na pobreza, 35% esperam a prisão da pilantra e apenas 4% desejam a morte da dona da TCA.

