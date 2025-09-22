Acesse sua conta
Veja o resumo da semana de ‘Vale Tudo’: capítulos de 22/9 a 27/9

Odete Roitman segue causando confusão e novos conflitos prometem agitar os próximos capítulos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 07:43

Maria de Fátima (Bella Campos) na novela Vale Tudo
Maria de Fátima (Bella Campos) na novela Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

Prepare-se: a semana de Vale Tudo vem cheia de intrigas, segredos e decisões que podem mudar o rumo de todos na trama. Odete Roitman continua manipulando quem está ao redor, enquanto Leonardo e Ana Clara enfrentam momentos de tensão que vão deixar os fãs grudados na telinha.

Veja os resumos dos capítulos:

Segunda, 22 de setembro

Odete mente para a polícia ao dizer que sofreu uma tentativa de assalto. Afonso resolve retomar o tratamento. Odete e Marco Aurélio fazem um acordo para cessar a rivalidade entre ambos. Celina diz a Estéban que, para viajar, é preciso ter certeza que seus sobrinhos estejam bem. Ana Clara ajuda Maria de Fátima a gravar um vídeo pedindo perdão a Raquel. Consuêlo se sente nas nuvens ao ser promovida a diretora trainee por Odete.

Terça, 23 de setembro

Odete observa a medicação usada por Marco Aurélio. Seguindo sugestão de Bartolomeu e da Tomorrow, Raquel grava um vídeo para acalmar as manifestações na internet geradas por causa da postagem de Maria de Fátima. Freitas troca mensagens com Eugênio. Odete planeja sabotar a medicação de Marco Aurélio. Dona Lu avisa a Cecília e a Laís que, na padaria, perguntaram sobre elas e Sarita. Luiz se apresenta a Cecília como pai de Sarita. Laís fica revoltada quando Luiz manifesta desejo de ver a filha. Odete recebe do químico o remédio que ela encomendou. César chega com dor de cabeça e pega o remédio que o químico deu para Odete.

'Vale Tudo': pai de Sarita reaparece

Guto Galvão viverá o pai de Sarita na trama por Divulgação
Sarita em "Vale Tudo" por Reprodução
Laís e Cecília, em "Vale Tudo" por Reprodução
Sarita   por Reprodução
Sarita  por Reprodução
Sarita é o xodó de Marco Aurélio em "Vale Tudo" por Reprodução
Sarita em "Vale Tudo" por Reprodução
1 de 7
Guto Galvão viverá o pai de Sarita na trama por Divulgação

Quarta, 24 de setembro

Cecília avisa a Laís que o advogado falou que Sarita tem o direito de conhecer sua origem. Doutor Fernando comunica que a resposta do organismo de Afonso à quimioterapia está melhor. Consuêlo contrata Eunice para fazer o vestido de noiva de Daniela. Pascoal declara seu amor para Gilda, incentivado por Bartolomeu. Lucimar e Vasco avisam a Ivan que fecharam a viagem com Vilma. Maria de Fátima incentiva Ana Clara a tirar mais vantagens e dinheiro de Odete.

Quinta, 25 de setembro

Mário Sérgio convence Freitas a desviar dinheiro de Marco Aurélio. Aldeíde alerta Lucimar para o custo barato cobrado pela agência concorrente de Ivan. Marco Aurélio comenta com Mário Sérgio que Odete o convocou para tratar da expansão da TCA na Ásia. Mário Sérgio encontra uma foto de Ana Clara com Maria de Fátima nas redes sociais, acessa o perfil da jovem e marca um encontro com ela. Lucimar e Vasco levam um golpe. Odete pergunta a Marco Aurélio se o ombro do executivo melhorou.

Sexta, 26 de setembro

Odete presenteia Marco Aurélio com um relógio. Freitas compartilha com Eugênio sua intenção de desviar dinheiro de Marco Aurélio. Renato participa do encontro do grupo do A.A. com Heleninha. Cecília e Laís conversam com Sarita sobre Luiz, e a menina revela que deseja conhecer o pai biológico. Maria de Fátima flagra Mário Sérgio e Ana Clara em um restaurante. Mário Sérgio nota que o cartão de crédito de Ana Clara está no nome de Odete, e a jovem explica que a empresária ajuda sua família. Luiz diz que tem diabetes e recebe dinheiro de Cecília e Laís para comprar remédio.

Novidades em "Vale Tudo"

Eugênio (Luis Salem) e Freitas (Luis Lobianco) viverão um casal em Vale Tudo" por Reprodução
Raquel (Taís Araújo) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' por Reprodução/Globo
Ana Clara (Samantha Jones) se casa com Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' por Reprodução
Taís Araújo lamenta destino de Raquel em Vale Tudo por Reprodução/Instagram
Bella Campos como Maria de Fátima em "Vale Tudo" por Globo/Reprodução
Leonardo se recupera e desmascara Odete em Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
Afonso confronta Celina em "Vale Tudo" por Reprodução/TV Globo
Maria de Fátima (Bella Campos) e Celina (Malu Galli) em 'Vale Tudo' por Divulgação
Humberto Carrão raspou a cabeça para nova fase de Afonso em 'Vale Tudo' por Manoella Mello/TV Globo
Fátima arma contra Solange, mas falha em Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
1 de 10
Eugênio (Luis Salem) e Freitas (Luis Lobianco) viverão um casal em Vale Tudo" por Reprodução

Sábado, 27 de setembro

Odete deixa claro a Mário Sérgio que não quer o funcionário envolvido com Ana Clara. André deixa a família em êxtase ao participar do campeonato de hipismo. Ivan recebe sua indenização. Freitas pensa em abrir uma pousada no Nordeste com Eugênio, usando o dinheiro que desviou de Marco Aurélio. Cecília e Laís observam Sarita e Luiz.

