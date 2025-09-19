Acesse sua conta
Reviravolta em 'Vale Tudo': Maria de Fátima volta a morar com Raquel e vira balconista de padaria

Nos últimos capítulos, personagem enfrenta rotina comum após sonho com fama e riqueza

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:11

Maria de Fátima (Bella Campos) na novela Vale Tudo
Maria de Fátima (Bella Campos) na novela Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

Na reta final de “Vale Tudo”, Maria de Fátima (Bella Campos) terá uma virada inesperada. Depois de tanto buscar fama e dinheiro fácil, a personagem aparecerá trabalhando atrás do balcão de uma padaria, atendendo clientes com impaciência e tentando se adaptar a uma rotina que nunca imaginou para si.

As cenas estão previstas para ir ao ar no capítulo do dia 14 de outubro, com a novela encerrando no dia 17. Em algumas passagens, Fátima atende clientes no caixa cercada de produtos e, em outras, surge entediada, conferindo as horas e ansiosa para terminar o expediente.

Até esse momento, a personagem já terá dado à luz Salvador, chamado carinhosamente de Salvadorzinho, em homenagem ao avô. Mãe e filho estarão morando na casa de Raquel (Taís Araújo) e Ivan (Renato Góes), que se reconciliará com a vilãzinha nos últimos capítulos.

A autora Manuela Dias ainda terá três capítulos para decidir se Fátima encerrará sua trajetória na padaria ou se, como na versão original de 1988, terá um final feliz ao lado de César (Cauã Reymond) e um milionário.

