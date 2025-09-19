NOVELA

Reviravolta em 'Vale Tudo': Maria de Fátima volta a morar com Raquel e vira balconista de padaria

Nos últimos capítulos, personagem enfrenta rotina comum após sonho com fama e riqueza

Fernanda Varela

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:11

Maria de Fátima (Bella Campos) na novela Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

Na reta final de “Vale Tudo”, Maria de Fátima (Bella Campos) terá uma virada inesperada. Depois de tanto buscar fama e dinheiro fácil, a personagem aparecerá trabalhando atrás do balcão de uma padaria, atendendo clientes com impaciência e tentando se adaptar a uma rotina que nunca imaginou para si.

As cenas estão previstas para ir ao ar no capítulo do dia 14 de outubro, com a novela encerrando no dia 17. Em algumas passagens, Fátima atende clientes no caixa cercada de produtos e, em outras, surge entediada, conferindo as horas e ansiosa para terminar o expediente.

Até esse momento, a personagem já terá dado à luz Salvador, chamado carinhosamente de Salvadorzinho, em homenagem ao avô. Mãe e filho estarão morando na casa de Raquel (Taís Araújo) e Ivan (Renato Góes), que se reconciliará com a vilãzinha nos últimos capítulos.