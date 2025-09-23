Acesse sua conta
A Fazenda 17: Gabily ameaça atriz após risada em barraco e provoca choque nas redes

Cantora perde a paciência com Duda Wendling durante briga entre peoas, promete partir para a agressão se encontrar a rival fora da casa, nesta terça-feira (23)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15:41

Gabily em 'A Fazenda 17'
Gabily em 'A Fazenda 17' Crédito: Reprodução

Gabily explodiu na tarde desta terça-feira (23) em A Fazenda 17, depois de ver Duda Wendling rir durante o acalorado desentendimento entre Rayane Figliuzzi e Carol Lekker. Já no quarto, visivelmente irritada, a cantora avisou às colegas que, se saísse do confinamento e a atriz desse risadinhas, partia para a agressão.

A faísca inicial foi uma briga na cozinha, motivada por discordâncias sobre a divisão de camas, que rapidamente escalou para xingamentos e provocações. Rayane, irritada com a postura de Carol, questionou a colaboração da colega nas tarefas da casa e chegou a mandar que ela saísse, em tom de desprezo, além de ameaçar cuspir. Carol respondeu no mesmo tom, chamando Rayane de “princesinha” e usando outros insultos. As câmeras registraram a troca de farpas, que virou o principal assunto nas redes sociais.

No calor do momento, Duda foi vista rindo, gesto que não passou despercebido por Gabily. Fora de si, a cantora anunciou que perderia a paciência caso encontrasse a atriz depois do reality, e que “meteria a mão na cara dela”, afirmando acreditar que poderia até ser expulsa por isso. Rayane, tentando manter a calma, pediu mais controle emocional ao grupo e defendeu a manutenção da paz na casa, lembrando que o jogo exige estratégia e paciência.

O confronto acontece justamente no dia em que termina a dinâmica dos infiltrados, fase que aumentou a tensão entre os participantes, já que o resultado pode trazer recompensas financeiras para quem descobrir as identidades. A pressão extra elevou os ânimos e, segundo espectadores, contribuiu para que pequenas divergências virassem um barraco de grandes proporções.

Nas redes, o episódio dividiu opiniões, com parte do público pedindo punição e outra parte defendendo que as faltas de educação e as provocações de alguns peões justificam reações ríspidas. Comentários sobre postura, limites do jogo e responsabilidade emocional dos participantes viralizaram, enquanto #AFazenda volta a figurar entre os assuntos mais comentados.

A direção do programa e a produção costumam acompanhar incidentes com atenção, e reações que envolvam ameaças de agressão podem render advertências, punições ou intervenções. Enquanto isso, a casa segue tensa, e a expectativa é que as consequências internas e a repercussão externa continuem a alimentar os próximos capítulos do reality.

