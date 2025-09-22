Confira quem venceu a primeira Prova de Fogo de ‘A Fazenda 17’ e os quatro peões que foram para a Baia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10:36
Martina Sanzi brilhou na primeira Prova de Fogo de A Fazenda 17 neste domingo (21) e garantiu acesso aos poderes do lampião na primeira formação de roça ao vivo da temporada. A diferença para a segunda colocada, Kathy Maravilha, foi de menos de um minuto, mostrando como a disputa foi acirrada.
Com a vitória de Martina, os outros quatro participantes que disputaram a gincana, Dudu Camargo, Gabily, Kathy Maravilha e Luiz Mesquita, foram automaticamente enviados para a baia. Antes da atividade, Adriane Galisteu revelou a ordem do pergaminho laranja, definida pelo público, que optou por impedir três peões imunes de participarem da votação do segundo roceiro.
Elenco de "A Fazenda 17"
O desafio, inspirado nos quatro elementos: fogo, terra, ar e água, testou habilidade e concentração. Na etapa da terra, os peões precisaram desrosquear parafusos e preencher tubos com areia. No ar, usaram secadores para transportar uma bolinha flutuante até o destino final, algo que lembra provas do “Domingo Legal” e do “Power Couple”.
A Prova de Fogo não foi transmitida na íntegra no RecordPlus, mas o público conferiu spoilers do desafio. A disputa completa será exibida nesta segunda-feira (22) no reality da Record, prometendo mais emoção e tensão entre os peões.