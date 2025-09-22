Após recusa de Seu Jorge e Chico Buarque, Acadêmicos de Niterói lança samba-enredo em homenagem a Lula

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10:12
A Acadêmicos de Niterói oficializou seu samba-enredo para o Carnaval 2026, em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com festa na quadra e clipe já disponível na internet, a composição mistura a história pessoal do líder com referências à política atual, prometendo dar o que falar na estreia da escola no Grupo Especial.
A letra, assinada por nove autores, incluindo Teresa Cristina e André Diniz, faz referências ao tarifaço imposto por Trump, à repressão política com menção a Zuzu Angel, Wladmir Herzog e Rubens Paiva, e a um dos slogans da vitória de Lula em 2022: “em Niterói o amor venceu o medo”.
Acadêmicos de Niterói
Chico Buarque foi convidado a compor, mas recusou, sugerindo que a obra ficasse nas mãos de autores da comunidade. O samba original, de 1984, trazia críticas à ditadura militar e agora ganha nova roupagem celebrando a trajetória do ex-presidente desde sua infância em Pernambuco até a presidência.
Produzido pela Leme Filmes, o clipe mostra Lula criança, seus familiares, comícios, posse presidencial e encontros com líderes mundiais como Barack Obama e o Papa Francisco. O cartão do Bolsa Família, símbolo do petista, também aparece. Entre os intérpretes, Tinga, voz oficial da Vila Isabel, se destaca.
Na semana do lançamento, a diretoria da escola apresentou o samba ao presidente em Brasília, entregando a camisa oficial. A festa de lançamento oficial ocorreu na quadra da escola, em Niterói, reunindo compositores e comunidade.
Confira a letra completa do samba-enredo:
Eu vi brilhar a estrela de um país
No choro de Luiz, a luz de Garanhuns
Sertão onde a pobreza e o pranto
Se dividem para tantos
E a riqueza multiplica para alguns
Me vejo nos olhares dos meus filhos
Assombrados e vazios com o peito em pedaços
Parti atrás do amor e dos meus sonhos
Peguei os meus meninos pelos braços
Brilhou um sol da pátria incessante
Pro destino retirante te levei Luiz Inácio
Por ironia, treze noites , treze dias
Me guiou Santa Luzia, São José alumiou
Da esquerda de Deus pai, da lutal sindical
A liderança mundial
Vi a esperança crescer e o povo seguir sua voz
Revolucionário é saber escolher os seus heróis
Zuzu Angel, Henfil, Wladimir
Que pagaram o preço da raiva
Nós ainda estamos aqui
No Brasil de Rubens Paiva
Lute pra vencer, aceite se perder
Se o ideal valer, nunca desista
Não é digno fugir , nem tão pouco permitir
Leiloarem isso aqui, a prazo , à vista
é...tem filho de pobre virando doutor
Comida na mesa do trabalhador
A fome tem pressa, Betinho dizia
é...teu legado é o espelho das minhas lições
Sem temer tarifas e sanções
Assim que se cria a soberania
Sem mitos falsos, sem anistia
Quanto custa a fome, quanto vale a vida
Nosso sobrenome é Brasil da Silva
Vale uma nação, vale um grande enredo
Em Niterói o amor venceu o medo
Olê, olê, olê, olá
Vai passar nessa avenida mais um samba popular
Olê, olê, olê, olá
Lula, Lula