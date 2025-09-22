CARNAVAL 2026

Após recusa de Seu Jorge e Chico Buarque, Acadêmicos de Niterói lança samba-enredo em homenagem a Lula

Com letra de Teresa Cristina e outros compositores, samba relembra trajetória do petista e cita golpe e anistia

Heider Sacramento

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10:12

A Acadêmicos de Niterói oficializou seu samba-enredo para o Carnaval 2026 Crédito: Divulgação/ Ricardo Stuckert

A Acadêmicos de Niterói oficializou seu samba-enredo para o Carnaval 2026, em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com festa na quadra e clipe já disponível na internet, a composição mistura a história pessoal do líder com referências à política atual, prometendo dar o que falar na estreia da escola no Grupo Especial.

A letra, assinada por nove autores, incluindo Teresa Cristina e André Diniz, faz referências ao tarifaço imposto por Trump, à repressão política com menção a Zuzu Angel, Wladmir Herzog e Rubens Paiva, e a um dos slogans da vitória de Lula em 2022: “em Niterói o amor venceu o medo”.

Chico Buarque foi convidado a compor, mas recusou, sugerindo que a obra ficasse nas mãos de autores da comunidade. O samba original, de 1984, trazia críticas à ditadura militar e agora ganha nova roupagem celebrando a trajetória do ex-presidente desde sua infância em Pernambuco até a presidência.

Produzido pela Leme Filmes, o clipe mostra Lula criança, seus familiares, comícios, posse presidencial e encontros com líderes mundiais como Barack Obama e o Papa Francisco. O cartão do Bolsa Família, símbolo do petista, também aparece. Entre os intérpretes, Tinga, voz oficial da Vila Isabel, se destaca.

Na semana do lançamento, a diretoria da escola apresentou o samba ao presidente em Brasília, entregando a camisa oficial. A festa de lançamento oficial ocorreu na quadra da escola, em Niterói, reunindo compositores e comunidade.

Confira a letra completa do samba-enredo:

Eu vi brilhar a estrela de um país

No choro de Luiz, a luz de Garanhuns

Sertão onde a pobreza e o pranto

Se dividem para tantos

E a riqueza multiplica para alguns

Me vejo nos olhares dos meus filhos

Assombrados e vazios com o peito em pedaços

Parti atrás do amor e dos meus sonhos

Peguei os meus meninos pelos braços

Brilhou um sol da pátria incessante

Pro destino retirante te levei Luiz Inácio

Por ironia, treze noites , treze dias

Me guiou Santa Luzia, São José alumiou

Da esquerda de Deus pai, da lutal sindical

A liderança mundial

Vi a esperança crescer e o povo seguir sua voz

Revolucionário é saber escolher os seus heróis

Zuzu Angel, Henfil, Wladimir

Que pagaram o preço da raiva

Nós ainda estamos aqui

No Brasil de Rubens Paiva

Lute pra vencer, aceite se perder

Se o ideal valer, nunca desista

Não é digno fugir , nem tão pouco permitir

Leiloarem isso aqui, a prazo , à vista

é...tem filho de pobre virando doutor

Comida na mesa do trabalhador

A fome tem pressa, Betinho dizia

é...teu legado é o espelho das minhas lições

Sem temer tarifas e sanções

Assim que se cria a soberania

Sem mitos falsos, sem anistia

Quanto custa a fome, quanto vale a vida

Nosso sobrenome é Brasil da Silva

Vale uma nação, vale um grande enredo

Em Niterói o amor venceu o medo

Olê, olê, olê, olá

Vai passar nessa avenida mais um samba popular

Olê, olê, olê, olá