Antes de morrer, JP Mantovani emocionou ao revelar encontro com Deus após ver filha nascer

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 09:38
JP Mantovani, ex-participante de “A Fazenda” e “Power Couple”, morreu neste domingo (21), aos 46 anos, após um grave acidente de moto em São Paulo. Antes de falecer, ele compartilhou um momento emocionante: o encontro com Deus ao ver sua filha Antonella nascer.
Em entrevista ao Programa da Maravilha, JP revelou que o nascimento da filha foi o instante em que sentiu seu primeiro contato verdadeiro com Deus. “Ela veio e foi quando tive o maior contato com Deus, porque é filho. Pô, é bizarro o amor que você sente, a paixão”, contou, emocionado.
JP Mantovani
O ex-peão também falou sobre como a chegada de Antonella mudou sua visão da vida e da família. Ele comentou que passou a admirar ainda mais a esposa, Li Martins, ex-Rouge, destacando sua força, dedicação e fé. “Depois que a Antônia nasceu, comecei a enxergar a Lí de uma outra forma, de admiração, de uma mulher bacana, forte, firme, trabalhadora, temente a Deus”, desabafou.
JP Mantovani sofreu um acidente na Marginal Pinheiros, batendo com um caminhão de limpeza. O óbito foi confirmado no local pelas autoridades de São Paulo, deixando fãs e amigos em choque com a perda do modelo, apresentador e ex-participante de realities.