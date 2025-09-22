Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Antes de morrer, JP Mantovani emocionou ao revelar encontro com Deus após ver filha nascer

Ex-Fazenda faleceu em acidente de moto aos 46 anos e recordou momento de fé e amor pela família

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 09:38

Li Martins, JP Mantovani e filha Antonella
Li Martins, JP Mantovani e filha Antonella Crédito: Reprodução / Redes Sociais

JP Mantovani, ex-participante de “A Fazenda” e “Power Couple”, morreu neste domingo (21), aos 46 anos, após um grave acidente de moto em São Paulo. Antes de falecer, ele compartilhou um momento emocionante: o encontro com Deus ao ver sua filha Antonella nascer.

Em entrevista ao Programa da Maravilha, JP revelou que o nascimento da filha foi o instante em que sentiu seu primeiro contato verdadeiro com Deus. “Ela veio e foi quando tive o maior contato com Deus, porque é filho. Pô, é bizarro o amor que você sente, a paixão”, contou, emocionado.

JP Mantovani

JP Mantovani e Li Martins por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
JP Mantovani por Reprodução
Li Martins, JP Mantovani e filha Antonella por Reprodução / Redes Sociais
1 de 10
JP Mantovani e Li Martins por Reprodução

O ex-peão também falou sobre como a chegada de Antonella mudou sua visão da vida e da família. Ele comentou que passou a admirar ainda mais a esposa, Li Martins, ex-Rouge, destacando sua força, dedicação e fé. “Depois que a Antônia nasceu, comecei a enxergar a Lí de uma outra forma, de admiração, de uma mulher bacana, forte, firme, trabalhadora, temente a Deus”, desabafou.

Leia mais

Saiba por que a família de JP Mantovani pediu privacidade e velório reservado

JP Mantovani foi atropelado por caminhão de lixo após derrapar e cair da motocicleta; motorista fugiu

Li Martins faz post emocionante após morte do marido JP Mantovani

Quem era JP Mantovani, modelo que morreu em acidente de moto

JP Mantovani sofreu um acidente na Marginal Pinheiros, batendo com um caminhão de limpeza. O óbito foi confirmado no local pelas autoridades de São Paulo, deixando fãs e amigos em choque com a perda do modelo, apresentador e ex-participante de realities.

Leia mais

Imagem - Rumores de romance provocam climão entre peões de ‘A Fazenda 17’

Rumores de romance provocam climão entre peões de ‘A Fazenda 17’

Imagem - Além de JP Mantovani, relembre outras tragédias envolvendo ex-participantes de ‘A Fazenda’

Além de JP Mantovani, relembre outras tragédias envolvendo ex-participantes de ‘A Fazenda’

Imagem - Clara Maia e André Coelho anunciam morte de um dos gêmeos após parto prematuro: 'Em pedaços'

Clara Maia e André Coelho anunciam morte de um dos gêmeos após parto prematuro: 'Em pedaços'

Tags:

A Fazenda 17 Influenciador Modelo

Mais recentes

Imagem - Famosos foram às ruas em protestos contra PEC da Blindagem; veja fotos

Famosos foram às ruas em protestos contra PEC da Blindagem; veja fotos
Imagem - Confira quem venceu a primeira Prova de Fogo de ‘A Fazenda 17’ e os quatro peões que foram para a Baia

Confira quem venceu a primeira Prova de Fogo de ‘A Fazenda 17’ e os quatro peões que foram para a Baia
Imagem - Após recusa de Seu Jorge e Chico Buarque, Acadêmicos de Niterói lança samba-enredo em homenagem a Lula

Após recusa de Seu Jorge e Chico Buarque, Acadêmicos de Niterói lança samba-enredo em homenagem a Lula

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro
01

Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
02

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

Imagem - Esposa de serial killer baiano diz que ele falava sobre 'carregar peso de almas' e 'arrastar corpos'
03

Esposa de serial killer baiano diz que ele falava sobre 'carregar peso de almas' e 'arrastar corpos'

Imagem - Concursos públicos têm mais de 500 vagas com salários de até R$ 37,7 mil
04

Concursos públicos têm mais de 500 vagas com salários de até R$ 37,7 mil