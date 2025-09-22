LUTO

Antes de morrer, JP Mantovani emocionou ao revelar encontro com Deus após ver filha nascer

Ex-Fazenda faleceu em acidente de moto aos 46 anos e recordou momento de fé e amor pela família

Heider Sacramento

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 09:38

Li Martins, JP Mantovani e filha Antonella Crédito: Reprodução / Redes Sociais

JP Mantovani, ex-participante de “A Fazenda” e “Power Couple”, morreu neste domingo (21), aos 46 anos, após um grave acidente de moto em São Paulo. Antes de falecer, ele compartilhou um momento emocionante: o encontro com Deus ao ver sua filha Antonella nascer.

Em entrevista ao Programa da Maravilha, JP revelou que o nascimento da filha foi o instante em que sentiu seu primeiro contato verdadeiro com Deus. “Ela veio e foi quando tive o maior contato com Deus, porque é filho. Pô, é bizarro o amor que você sente, a paixão”, contou, emocionado.

O ex-peão também falou sobre como a chegada de Antonella mudou sua visão da vida e da família. Ele comentou que passou a admirar ainda mais a esposa, Li Martins, ex-Rouge, destacando sua força, dedicação e fé. “Depois que a Antônia nasceu, comecei a enxergar a Lí de uma outra forma, de admiração, de uma mulher bacana, forte, firme, trabalhadora, temente a Deus”, desabafou.