Li Martins faz post emocionante após morte do marido JP Mantovani

Ex-Rouge perdeu o companheiro em acidente de moto neste domingo (21); Mantovani era modelo e apresentador

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 13:45

Li Martins, JP Mantovani e filha Antonella
Li Martins, JP Mantovani e filha Antonella Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Li Martins, ex-integrante da banda Rouge, fez um post emocionante se despedindo do marido JP Mantovani, que morreu neste domingo (21) em um acidente de moto em São Paulo. O casal se conheceu durante o reality “A Fazenda”, em 2015, e os dois têm juntos uma filha, Antonella, de 8 anos. 

Modelo e apresentador JP Mantovani trafegava de motocicleta na Marginal Pinheiros, na região da Cidade Jardim, área nobre da zona oeste de São Paulo, quando se desequilibrou e caiu do veiculo. Arremessado metros à frente, ele acabou atropelado por um caminhão de limpeza urbana que passava no local. 

