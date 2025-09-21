DESPEDIDA

Li Martins faz post emocionante após morte do marido JP Mantovani

Ex-Rouge perdeu o companheiro em acidente de moto neste domingo (21); Mantovani era modelo e apresentador

Li Martins, JP Mantovani e filha Antonella Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Li Martins, ex-integrante da banda Rouge, fez um post emocionante se despedindo do marido JP Mantovani, que morreu neste domingo (21) em um acidente de moto em São Paulo. O casal se conheceu durante o reality “A Fazenda”, em 2015, e os dois têm juntos uma filha, Antonella, de 8 anos.

Modelo e apresentador JP Mantovani trafegava de motocicleta na Marginal Pinheiros, na região da Cidade Jardim, área nobre da zona oeste de São Paulo, quando se desequilibrou e caiu do veiculo. Arremessado metros à frente, ele acabou atropelado por um caminhão de limpeza urbana que passava no local.

Na publicação, Aline pede privacidade para família neste momento de luto: “Nós somos uma família. Em respeito a nossa história, filha, familiares e amigos, gostaria de pedir por gentileza um momento de paz e silêncio pra assimilar esse momento de dor e sofrimento para que Deus acalme nossos corações”, escreveu.

Por fim, a cantora se despediu “o amor de sua vida” e agradeceu por ter compartilhado a vida com ele. “É com profundo pesar, que comunicamos o falecimento do anjo das nossas vidas, o amor da minha vida, e o homem que me deu o presente mais precioso desse mundo! Agradecemos o carinho e as orações de todos mas precisamos agora de paz, esse é um pedido nosso! Gratidão! 46 anos vividos intensamente! Te amamos pra todo o sempre!!!”, finalizou.

Quem era JP Mantovani

Apresentador, modelo e influenciador, JP Mantovani ficou conhecido nacionalmente ao participar da oitava edição do reality show A Fazenda, em 2015, quando foi o primeiro eliminado. O comunicador voltou à tela da Record em 2021 no Power Couple Brasil e no mesmo ano participou do programa Game dos 100, também na emissora.