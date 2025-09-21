Acesse sua conta
Veja tudo o que rolou no casamento de Lara Silva, filha de Faustão

Celebração contou com a presença do apresentador, que teve alta recentemente, de cadeira de rodas

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 10:37

Casamento de Lara, filha de Faustão
Casamento de Lara, filha de Faustão Crédito: Divulgação

No quintal da casa da família, ao lado dos entes queridos e para poucos convidados. Assim foi celebrado o casamento Lara Silva, de 26 anos, filha primogênita do apresentador Fausto Silva, na tarde deste sábado (20), em São Paulo. A cantora se casou com o apresentador de TV Julinho Casares, com quem mantem um relacionamento desde 2020. 

O momento foi cheio de emoção, principalmente pela presença de Faustão, que levou a filha até o altar em uma cadeira de rodas. De alta do hospital há menos de um mês, Faustão passou por dois transplantes recentemente, mas mesmo assim conseguiu realizar esse sonho com um sorriso no rosto. 

Casamento da filha de Faustão

Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21) por Divulgação
Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21) por Divulgação
Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21) por Divulgação
Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21) por Divulgação
Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21) por Divulgação
Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21) por Divulgação
Casamento de Lara, filha de Faustão por Divulgação
1 de 7
Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21) por Divulgação

A troca de votos também deixou os convidados emocionados, com direitos a cachorrinhos passeando pelo altar e declarações de amor entre as famílias. 

Para poucos

O casamento foi bem íntimo e reservado, realizado para apenas 40 pessoas, dentre familiares e amigos. Ao gshow, Lara falou desse desejo e explicou que optou por realizar a festa na casa de Faustão para ser mais confortável para o apresentador.

"Vai ser uma cerimônia super pequena, com 40 convidados, pais, irmãos, tios e tias, avós e avôs e pessoas muito próximas, algo bem intimista que sempre foi o que pensamos", contou a noiva. 

Fofura canina

Além de unir os dois pombinhos, o momento também juntou os cachorrinhos dos dois lados da família, que passearam pelo altas com os noivos durante o casamento. São cinco bichinhos, de um Dobermans a um Chihuahua, que agora integram a família Silva Casares.

O vestido 

O vestido também foi escolhido por Lara a dedo: um autêntico Vivienne Westwood. O modelo volumoso incluía uma saia de tule e um corset estruturado, marca registrada grife britânica.

Nas redes sociais, a noiva publicou inúmeras fotos com o vestido, posando pela casa, no jardim, em uma dos quartos e até em uma escada vermelha luxuosa. 

