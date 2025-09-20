CERIMÔNIA INTIMISTA

Faustão emociona ao levar a filha Lara ao altar em cadeira de rodas; veja vídeo

Jovem se casou neste sábado (20) com o comunicador Julinho Casares

Monique Lobo

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 15:59

Casamento de Lara, filha de Faustão Crédito: Reprodução

Após ser submetido a dois novos transplantes no mês passado, o apresentador Fausto Silva segue sua recuperação colecionando momentos memoráveis. Neste sábado (20), ele acompanhou a filha mais velha, Lara Silva, ao altar na cerimônia de casamento com o comunicador Julinho Casares.

Em vídeos divulgados pelo irmão de Lara, João Silva, em seu perfil no Instagram, é possível ver Faustão ao lado da filha ao entrar no altar, usando uma cadeira de rodas e sendo guiado pelo filho caçula Rodrigo Silva.

As imagens também mostram um momento de carinho entre os irmãos de Lara e o cunhado, quando os dois o abraçam logo após a chegada ao altar. É possível ver convidados emocionados com a chegada da família.

A cerimônia teve um formato intimista, como já tinha adiantado a filha do apresentador, em entrevista ao Gshow. "Vai ser uma cerimônia superpequena, com 40 convidados, pais, irmãos, tios e tias, avós e avôs e pessoas muito próximas, algo bem intimista que sempre foi o que pensamos", antecipou a jovem.