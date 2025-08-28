RECUPERAÇÃO

Faustão recebe alta após transplantes de rim e fígado e segue tratamento em casa

Apresentador deixa hospital e terá acompanhamento médico contínuo com uso de imunossupressores

Heider Sacramento

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 10:50

Faustão no comando do programa Faustão na Band Crédito: Faustão na Band/Reprodução

O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, recebeu alta do Hospital Israelita Einstein, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (28). Internado desde 21 de maio, ele passou por transplantes de rim e fígado e seguirá agora com tratamento domiciliar, incluindo o uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular.

Em boletim, a equipe do apresentador destacou que os órgãos transplantados estão funcionando bem.

Faustão havia deixado a UTI há cerca de duas semanas e estava em reabilitação no quarto do hospital desde então. O apresentador foi inicialmente internado por causa de uma infecção bacteriana aguda com sepse, que exigiu controle rigoroso da infecção e cuidados clínicos e nutricionais.

Com o quadro estabilizado, Faustão realizou o transplante de fígado, combinado a um retransplante renal, procedimento planejado há um ano e realizado em 7 de agosto. Segundo a equipe, os órgãos vieram de um doador único, confirmado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo.

Em 10 de agosto, Faustão foi extubado, após remoção do tubo endotraqueal usado para ventilação mecânica, marcando avanço importante na recuperação.

Nos últimos anos, o apresentador passou por outros procedimentos de saúde: em agosto de 2023, realizou transplante de coração devido a insuficiência cardíaca grave; em fevereiro de 2024, precisou de transplante de rim por agravamento de doença renal crônica. Em agosto de 2025, os médicos não descartaram a necessidade de um segundo transplante renal, realizado junto ao transplante de fígado.