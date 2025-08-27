NOVELA DAS 9

Sarita existia em ‘Vale Tudo’? Entenda quem é a personagem inédita do remake

Na nova adaptação, Sarita é filha adotiva de Laís e Cecília

Heider Sacramento

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 12:32

Sarita em "Vale Tudo' Crédito: Reprodução/TV Globo

Nos últimos capítulos do remake de “Vale Tudo”, Sarita (Luara Telles) ganhou destaque por conta de seu aniversário, que movimentou a trama da Globo. No entanto, a personagem é inédita, diferente da versão original, exibida em 1988, ela não fazia parte da novela escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

Na nova adaptação, Sarita é filha adotiva de Laís (Lorena Lima) e Cecília (Maeve Jinkings). Em 1988, a história do casal era diferente. Cecília morria em um acidente de carro e Laís acabava se envolvendo com Marília. Agora, a inclusão da menina trouxe uma reviravolta no núcleo familiar e ampliou a representação LGBTQIA+ sem se restringir a tragédias.

Apresentada como órfã em processo de adoção, Sarita enfrenta um conflito inesperado: Marco Aurélio (Alexandre Nero) tenta obter sua guarda. A ameaça une Laís e Cecília, que decidem se mudar para Paraty em busca de mais estabilidade.