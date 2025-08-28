Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após diagnóstico de câncer, Val Marchiori passará por cirurgia na próxima semana

Empresária revela que tumor foi descoberto em estágio inicial e médicos acreditam que não será necessária quimioterapia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 07:54

Val Marchiori fará cirurgia após diagnóstico de câncer de mama
Val Marchiori fará cirurgia após diagnóstico de câncer de mama Crédito: Reprodução/Instagram

A empresária Val Marchiori revelou nesta quarta-feira (27) que foi diagnosticada com câncer de mama. Em entrevista ao Terra, ela contou que passará por uma cirurgia na próxima segunda-feira (1º), procedimento que vai definir os próximos passos do tratamento.

“Tudo depende da cirurgia. Após ela, o doutor Fernando Maluf vai ver qual será o tratamento, se será radioterapia ou essas coisas todas”, afirmou Val.

Val Marchiori

Val Marchiori por Reprodução/Instagram Val Marchiori
Val Marchiori e marido Amilton Augusto por Reprodução/ Instagram
Val Marchiori por Reprodução
Val Marchiori por Reprodução
Val Marchiori por Reprodução
Val Marchiori por Reprodução
Val Marchiori por Reprodução
Val Marchiori por Reprodução
Val Marchiori por Reprodução
Val Marchiori por Reprodução
Val Marchiori revela diagnóstico de câncer de mama por Reprodução / Instagram
1 de 11
Val Marchiori por Reprodução/Instagram Val Marchiori

O oncologista Fernando Maluf explicou que o câncer foi descoberto precocemente e apresenta um bom prognóstico. “O primeiro tratamento é cirúrgico, com uma elevadíssima taxa de cura, sem provável necessidade de nenhum tratamento quimioterápico depois”, destacou o médico.

Leia mais

Bruno Gagliasso é acusado de calote de R$ 3 milhões em venda de mansão de luxo

Poliana Rocha se posiciona após curtida polêmica sobre Zé Felipe e Virginia Fonseca

Quem são o ator e o modelo envolvidos em tragédia na Grécia

Val contou que descobriu a doença em um exame de rotina, mas admitiu que costumava adiar a mamografia por medo. Agora, ela pretende usar sua visibilidade para conscientizar outras mulheres. “Muitas mulheres deixam de fazer a mamografia por medo, inclusive eu. É uma vergonha. Se eu tivesse feito antes, isso já poderia estar resolvido. É um alerta mesmo, quero ser uma voz e poder ajudar outras mulheres a não passarem por isso”, disse.

Leia mais

Imagem - Amiga de Ana Castela revela detalhes sobre relação da cantora com Zé Felipe

Amiga de Ana Castela revela detalhes sobre relação da cantora com Zé Felipe

Imagem - Taís Araújo desabafa sobre destino de Raquel em ‘Vale Tudo’: ‘Fico triste e frustrada’

Taís Araújo desabafa sobre destino de Raquel em ‘Vale Tudo’: ‘Fico triste e frustrada’

Imagem - Sarita existia em ‘Vale Tudo’? Entenda quem é a personagem inédita do remake

Sarita existia em ‘Vale Tudo’? Entenda quem é a personagem inédita do remake

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua