Após diagnóstico de câncer, Val Marchiori passará por cirurgia na próxima semana

Heider Sacramento
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 07:54
A empresária Val Marchiori revelou nesta quarta-feira (27) que foi diagnosticada com câncer de mama. Em entrevista ao Terra, ela contou que passará por uma cirurgia na próxima segunda-feira (1º), procedimento que vai definir os próximos passos do tratamento.
“Tudo depende da cirurgia. Após ela, o doutor Fernando Maluf vai ver qual será o tratamento, se será radioterapia ou essas coisas todas”, afirmou Val.
Val Marchiori
O oncologista Fernando Maluf explicou que o câncer foi descoberto precocemente e apresenta um bom prognóstico. “O primeiro tratamento é cirúrgico, com uma elevadíssima taxa de cura, sem provável necessidade de nenhum tratamento quimioterápico depois”, destacou o médico.
Val contou que descobriu a doença em um exame de rotina, mas admitiu que costumava adiar a mamografia por medo. Agora, ela pretende usar sua visibilidade para conscientizar outras mulheres. “Muitas mulheres deixam de fazer a mamografia por medo, inclusive eu. É uma vergonha. Se eu tivesse feito antes, isso já poderia estar resolvido. É um alerta mesmo, quero ser uma voz e poder ajudar outras mulheres a não passarem por isso”, disse.