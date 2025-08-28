TRATAMENTO

Após diagnóstico de câncer, Val Marchiori passará por cirurgia na próxima semana

Empresária revela que tumor foi descoberto em estágio inicial e médicos acreditam que não será necessária quimioterapia

Heider Sacramento

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 07:54

Val Marchiori fará cirurgia após diagnóstico de câncer de mama

A empresária Val Marchiori revelou nesta quarta-feira (27) que foi diagnosticada com câncer de mama. Em entrevista ao Terra, ela contou que passará por uma cirurgia na próxima segunda-feira (1º), procedimento que vai definir os próximos passos do tratamento.

“Tudo depende da cirurgia. Após ela, o doutor Fernando Maluf vai ver qual será o tratamento, se será radioterapia ou essas coisas todas”, afirmou Val.

O oncologista Fernando Maluf explicou que o câncer foi descoberto precocemente e apresenta um bom prognóstico. “O primeiro tratamento é cirúrgico, com uma elevadíssima taxa de cura, sem provável necessidade de nenhum tratamento quimioterápico depois”, destacou o médico.