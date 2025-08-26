Acesse sua conta
Val Marchiori revela diagnóstico de câncer e explica como descobriu: 'Sem chão'

Empresária fez vídeo emocionada com um alerta para as mulheres sobre a doença

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 22:36

Val Marchiori revela diagnóstico de câncer de mama
Val Marchiori revela diagnóstico de câncer de mama Crédito: Reprodução / Instagram

A empresária Val Marchiori publicou um vídeo nesta terça-feira (26) em que revela que foi diagnosticada com um câncer de mama. Abalada com a notícia, a socialite fez um relato sobre como descobriu que estava com a doença e ainda aproveitou para fazer um alerta para todas as mulheres sobre a necessidade de prevenção. 

"Vocês sempre me veem por aí fazendo festas, sempre arrumada e bonita, hoje eu tô aqui para dar uma notícia não tão boa. Eu fui fazer um exame de rotina e eu sempre tive medo de fazer mamografia. Por isso que eu tô aqui falando sobre isso”, começou contando Val.

A empresária explicou que fez uma mamografia, que mostrou a necessidade de realizar uma biópsia por causa de um nódulo suspeito na mama direita. Foi aí que o diagnóstico de câncer apareceu. "Infelizmente saiu o resultado, que é um tumor maligno, um câncer de mama”, afirmou ela, no vídeo.

Val chegou a se emocionar durante ao relato e desabafou sobre o choque de estar com câncer. "A gente fica sem chão. E eu fico me culpando a mim mesma, e quantas mulheres também né, que deixam de fazer por medo. É muito difícil, quando a gente recebe a notícia que você tem um câncer, parece que o mundo tá acabando. Só essa palavra já derruba com tudo”, expressou. 

Por fim, a socialite aproveitou para reforçar a importância da prevenção. “Eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo e essa é minha mensagem: mulheres, não deixem de fazer mamografia, não deixem de fazer por medo, porque quando a gente faz antes, a gente já consegue resolver”, finalizou. 

Nos comentários da publicação, amigos e fãs desejaram forças pela descoberta difícil e uma cura rápida. "Que todas as bençãos sejam derramadas em vc e que tudo fique bem logo!", escreveu um amigo. "Você é forte ! Certeza que já saiu dessa ! Minha mãe teve aos 78 anos e já está curada ! Então força e se precisar !", disse outro. "Vou rezar muito por vc mulher guerreira lutadora", ressaltou uma terceira pessoa. 

Veja vídeo:

