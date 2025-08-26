SAÚDE

Como manter e fazer novos amigos na terceira idade

A amizade oferece aos idosos suporte emocional, reduz sentimentos de solidão e fortalece a autoestima

Portal Edicase

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 22:00

Os amigos são essenciais para a saúde mental dos idosos Crédito: Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

As relações de amizade são fundamentais para auxiliar a prolongar a jornada da vida, especialmente para a população da terceira idade. Manter vínculos sociais e construir novas amizades após os 60 anos pode ser uma peça importante para a saúde emocional e o bem-estar dos idosos.

Idosos 1 de 6

“A amizade na terceira idade vai muito além da companhia, ela promove suporte emocional, reduz sentimentos de solidão e fortalece a autoestima, fatores essenciais para uma vida mais saudável e feliz”, explica a Dra. Rosane Maria Aguiar, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera Ribeirão Preto.

Segundo ela, manter e fazer novos amigos nessa fase da vida requer uma combinação de atitude, empatia e oportunidades sociais. “Participar de atividades em grupos, como clubes, oficinas culturais, grupos de caminhada e até cursos online, pode facilitar o encontro com pessoas com interesses semelhantes. Além disso, é importante cultivar a escuta ativa e a disposição para novas experiências”, orienta.

Construir amizades exige dedicação e tempo Crédito: Imagem: Olena Yakobchuk | Shutterstock

Como fazer novos amigos e fortalecer vínculos

Abaixo, a Dra. Rosane Maria Aguiar explica como manter vínculos sociais e construir novas amizades na terceira idade:

Seja proativo: não espere que os outros venham até você, tome a iniciativa de convidar pessoas para um café, passeio ou conversa;

Esteja aberto às novidades: participar de novos grupos ou atividades pode ampliar seu círculo social;

Valorize a escuta: demonstrar interesse genuíno nas histórias e opiniões dos amigos fortalece os laços;

Use a tecnologia a seu favor: aplicativos de mensagens e redes sociais ajudam a manter contato, mesmo à distância;

Pratique pequenos gestos: ligar para saber como a pessoa está ou enviar uma mensagem de carinho faz diferença.

Construir amizades exige dedicação e tempo. “Seja paciente, novas amizades podem levar tempo para se consolidar, mas o esforço vale a pena”, reforça a especialista.

Construindo conexões verdadeiras

Conforme a Dra. Rosane Maria Aguiar, com o avanço da idade, alguns medos, como o receio da rejeição ou a dificuldade em iniciar conversas, podem surgir. “É natural sentir insegurança, mas a amizade é uma via de mão dupla. Ser aberto e genuíno facilita conexões verdadeiras”, complementa.