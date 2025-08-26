Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como manter e fazer novos amigos na terceira idade

A amizade oferece aos idosos suporte emocional, reduz sentimentos de solidão e fortalece a autoestima

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 22:00

Os amigos são essenciais para a saúde mental dos idosos (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock)
Os amigos são essenciais para a saúde mental dos idosos Crédito: Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

As relações de amizade são fundamentais para auxiliar a prolongar a jornada da vida, especialmente para a população da terceira idade. Manter vínculos sociais e construir novas amizades após os 60 anos pode ser uma peça importante para a saúde emocional e o bem-estar dos idosos.

Idosos

[Edicase]A prática da arteterapia estimula a criatividade dos idosos (Imagem: Stiva Urban | Shutterstock) por Imagem: Stiva Urban | Shutterstock
Idosos na região central de Brasília por Marcelo Camargo/Agência Brasil
A prática regular de atividade física promove uma melhor qualidade de vida e maior independência aos idosos (Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock) por Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock
Idoso lendo na cozinha de casa por Shutterstock
O uso de alguns suplementos alimentares é benéfico para os idosos (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por Imagem: Africa Studio | Shutterstock
A prática de exercícios entre os idosos é fundamental para prevenir a sarcopenia e outros problemas por Divulgação/Life Fitness
1 de 6
[Edicase]A prática da arteterapia estimula a criatividade dos idosos (Imagem: Stiva Urban | Shutterstock) por Imagem: Stiva Urban | Shutterstock

“A amizade na terceira idade vai muito além da companhia, ela promove suporte emocional, reduz sentimentos de solidão e fortalece a autoestima, fatores essenciais para uma vida mais saudável e feliz”, explica a Dra. Rosane Maria Aguiar, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera Ribeirão Preto.

Segundo ela, manter e fazer novos amigos nessa fase da vida requer uma combinação de atitude, empatia e oportunidades sociais. “Participar de atividades em grupos, como clubes, oficinas culturais, grupos de caminhada e até cursos online, pode facilitar o encontro com pessoas com interesses semelhantes. Além disso, é importante cultivar a escuta ativa e a disposição para novas experiências”, orienta.

Construir amizades exige dedicação e tempo (Imagem: Olena Yakobchuk | Shutterstock)
Construir amizades exige dedicação e tempo Crédito: Imagem: Olena Yakobchuk | Shutterstock

Como fazer novos amigos e fortalecer vínculos

Abaixo, a Dra. Rosane Maria Aguiar explica como manter vínculos sociais e construir novas amizades na terceira idade:

  • Seja proativo: não espere que os outros venham até você, tome a iniciativa de convidar pessoas para um café, passeio ou conversa;
  • Esteja aberto às novidades: participar de novos grupos ou atividades pode ampliar seu círculo social;
  • Valorize a escuta: demonstrar interesse genuíno nas histórias e opiniões dos amigos fortalece os laços;
  • Use a tecnologia a seu favor: aplicativos de mensagens e redes sociais ajudam a manter contato, mesmo à distância;
  • Pratique pequenos gestos: ligar para saber como a pessoa está ou enviar uma mensagem de carinho faz diferença.

Construir amizades exige dedicação e tempo. “Seja paciente, novas amizades podem levar tempo para se consolidar, mas o esforço vale a pena”, reforça a especialista.

Construindo conexões verdadeiras

Conforme a Dra. Rosane Maria Aguiar, com o avanço da idade, alguns medos, como o receio da rejeição ou a dificuldade em iniciar conversas, podem surgir. “É natural sentir insegurança, mas a amizade é uma via de mão dupla. Ser aberto e genuíno facilita conexões verdadeiras”, complementa.

Para fortalecer as amizades existentes, a especialista indica a prática de pequenos gestos cotidianos, que mantêm o vínculo emocional vivo. “A qualidade da amizade é mais importante que a quantidade”, finaliza.

Leia mais

Imagem - Veja como se proteger contra o HPV

Veja como se proteger contra o HPV

Imagem - Conheça 6 tipos de limão e como usá-los em receitas

Conheça 6 tipos de limão e como usá-los em receitas

Imagem - 10 dicas para equilibrar o uso do celular durante os estudos

10 dicas para equilibrar o uso do celular durante os estudos

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua