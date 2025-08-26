EDUCAÇÃO

10 dicas para equilibrar o uso do celular durante os estudos

Veja como usar o aparelho como aliado para melhorar o seu aprendizado

Portal Edicase

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 21:30

É possível preservar o foco e garantir um estudo mais eficaz sem abrir mão da conectividade Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 acontecerá nos dias 9 e 16 de novembro, reunindo mais de 4,8 milhões de estudantes. Mais do que vontade de vencer, alcançar um bom desempenho exige preparo, organização e uma rotina bem estruturada. Além disso, é importante tomar cuidado com o uso do celular, que pode atrapalhar os estudos.

Para a psicóloga Raquel Correa da Silva, coordenadora acadêmica da Faculdade Anhanguera de Rio Grande, a imersão excessiva em telas, sobretudo em celular, pode trazer sérios riscos à saúde mental e prejudicar o bom aproveitamento na preparação para o Enem. Segundo ela, o uso de forma exagerada e inconsciente pode contribuir para os altos níveis de ansiedade, depressão, entre outras patologias, além de atrapalhar a eficácia do aprendizado.

“Cada vez que uma notificação aparece, o cérebro é estimulado a desviar a atenção, o que pode quebrar o ritmo de concentração necessário para estudar de maneira eficaz. Mesmo checar o celular por alguns segundos pode interromper o fluxo de pensamento”, alerta.

Por isso, é essencial equilibrar o uso do celular e manter um desempenho eficiente nos estudos. “O aprendizado de qualidade exige períodos prolongados de concentração, e o uso frequente do celular pode impedir que o estudante alcance o nível de foco necessário para assimilar e reter o conteúdo. Além disso, o uso excessivo do celular, especialmente antes de dormir, pode prejudicar o sono, o que afeta diretamente a capacidade de aprender e a disposição no dia seguinte”, explica a psicóloga.

Abaixo, Raquel Correa da Silva lista algumas dicas para o uso do celular não atrapalhar os estudos e a preparação para o Enem. Confira!

1. Defina horários específicos para o uso

Crie uma rotina de estudos em blocos, com horários dedicados para focar no conteúdo e intervalos definidos para verificar o celular.

2. Desative notificações, desligue ou silencie o celular

Notificações constantes de redes sociais, mensagens ou aplicativos podem ser grandes distrações. Colocar o celular no modo “não perturbe” ou no modo avião durante o estudo pode ajudar a evitar essas interrupções.

3. Evite usar o celular logo antes de dormir

O uso do celular pode interferir na qualidade do sono, afetando a capacidade de se concentrar e reter informações. Tente criar uma rotina de desligamento do celular pelo menos 30 minutos a 1 hora antes de dormir.

4. Use o celular a seu favor

Baixe aplicativos educativos, como organizadores de tarefas, planejadores de estudos ou aqueles que auxiliam no aprendizado. Utilize aplicativos de agenda, como o Google Calendar ou Trello, para organizar os horários de estudo e as datas das provas. Isso ajuda a manter uma rotina e não se perder em distrações no celular.

5. Mantenha o celular longe da área de estudo

Estude em um local tranquilo, sem distrações. Se possível, deixe o celular em outra sala ou fora de alcance, para evitar a tentação de usá-lo enquanto está estudando.

Usar o celular como forma de recompensa cria uma relação positiva entre esforço e lazer Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

6. Use o celular como recompensa

Após concluir uma sessão de estudo ou atingir uma meta, você pode usar o celular como forma de recompensa. Isso cria uma relação positiva entre esforço e lazer, mantendo o equilíbrio entre o foco nos estudos e os momentos de lazer.

7. Não estude com o celular aberto em redes sociais

Tentar estudar e, ao mesmo tempo, olhar as redes sociais ou assistir a vídeos prejudica a absorção de conteúdo. A multitarefa faz com que o cérebro perca eficiência e concentração.

8. Pratique o autocontrole

Se sentir ansiedade por ficar longe do celular, comece reduzindo gradualmente o tempo de uso e pratique a concentração em uma única tarefa. Técnicas de mindfulness podem ajudar a aumentar o foco no presente e reduzir a dependência do celular.

9. Use o celular de forma produtiva

Se precisar usar o celular, opte por ver vídeos ou conteúdos relacionados ao que você está estudando, como videoaulas, podcasts ou tutoriais que complementem seu aprendizado.

10. Acompanhe seu uso diário