VÍDEO: Lucy Ramos mostra queda de cabelo após o parto e desabafa

Atriz falou dos muitos desafios que a mulher enfrenta no período enquanto exibiu os fios caindo no banho

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 21:22

Atriz Lucy Ramos publicou vídeo destacando os desafios da mulher pós parto
Atriz Lucy Ramos publicou vídeo destacando os desafios da mulher pós parto Crédito: Reprodução / Instagram

Há 5 meses a atriz Lucy Ramos deu à luz Kyara, a sua primeira filha, e desde então a artista tem dividido com o público os desafios que enfrenta no período pós-parto. Nesta terça-feira (26), Lucy falou sobre a queda capilar. Em um vídeo em que aparece tomando banho e exibindo a quantidade de fios que caem da cabeça, ela fez um forte desabafo. 

"Já tinham me falado da queda capilar no pós-parto, mas eu não sabia que seria tanto assim. Toda vez que eu vou tomar banho eu levo um susto com a quantidade de fios que caem", começou falando, enquanto tomava banho e passava as mãos ao longo do cabelo. 

Lucy citou algumas questões que viveu no corpo e na mente após ter a sua primeira filha. “Como se não bastasse tudo o que a gente passa, a dor do parto, o psicológico abalado, a adaptação no amamentar, a privação do sono, ainda vem a queda capilar. Tem gente que ainda diz que mulher é fraca”, falou. 

Na legenda do vídeo, a atriz contou como tem feito para amenizar a questão da queda dos fios. "A maternidade já levou meu sono, agora chegou levando os fios também. A queda capilar no pós-parto chegou com tudo por aqui. Tô me cuidando aos poucos e criando meus rituais para atravessar essa fase: tomando vitaminas, me alimentando bem e usando produtos que fortalecem os fios. É desafiador, mas também sei que é uma fase, que vai passar, e que o corpo tem seu tempo de se reencontrar”, escreveu.

Veja vídeo:

No início deste mês, Lucy Ramos já havia relatado essa questão: “Eu sei que faz parte do pacote pós-parto… Mas ver tanto cabelo cair ainda assusta”, afirmou ela através dos Stories do Instagram.

Relato de queda de fios de Lucy Ramos
Relato de queda de fios de Lucy Ramos Crédito: Reprodução / Instagram

Kyara, a primeira filha de Lucy Ramos e Thiago Luciano, nasceu no dia 4 de abril deste ano, em uma maternidade de São Paulo. Na época, a atriz usou as redes sociais para contar que sua pequena chegou ao mundo e que tudo havia ocorrido bem no parto.

