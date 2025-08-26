DESAFIO

VÍDEO: Lucy Ramos mostra queda de cabelo após o parto e desabafa

Atriz falou dos muitos desafios que a mulher enfrenta no período enquanto exibiu os fios caindo no banho

Elis Freire

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 21:22

Atriz Lucy Ramos publicou vídeo destacando os desafios da mulher pós parto Crédito: Reprodução / Instagram

Há 5 meses a atriz Lucy Ramos deu à luz Kyara, a sua primeira filha, e desde então a artista tem dividido com o público os desafios que enfrenta no período pós-parto. Nesta terça-feira (26), Lucy falou sobre a queda capilar. Em um vídeo em que aparece tomando banho e exibindo a quantidade de fios que caem da cabeça, ela fez um forte desabafo.

"Já tinham me falado da queda capilar no pós-parto, mas eu não sabia que seria tanto assim. Toda vez que eu vou tomar banho eu levo um susto com a quantidade de fios que caem", começou falando, enquanto tomava banho e passava as mãos ao longo do cabelo.

Lucy citou algumas questões que viveu no corpo e na mente após ter a sua primeira filha. “Como se não bastasse tudo o que a gente passa, a dor do parto, o psicológico abalado, a adaptação no amamentar, a privação do sono, ainda vem a queda capilar. Tem gente que ainda diz que mulher é fraca”, falou.

Na legenda do vídeo, a atriz contou como tem feito para amenizar a questão da queda dos fios. "A maternidade já levou meu sono, agora chegou levando os fios também. A queda capilar no pós-parto chegou com tudo por aqui. Tô me cuidando aos poucos e criando meus rituais para atravessar essa fase: tomando vitaminas, me alimentando bem e usando produtos que fortalecem os fios. É desafiador, mas também sei que é uma fase, que vai passar, e que o corpo tem seu tempo de se reencontrar”, escreveu.

Veja vídeo:

No início deste mês, Lucy Ramos já havia relatado essa questão: “Eu sei que faz parte do pacote pós-parto… Mas ver tanto cabelo cair ainda assusta”, afirmou ela através dos Stories do Instagram.

Relato de queda de fios de Lucy Ramos Crédito: Reprodução / Instagram