Belle Daltro se pronuncia sobre briga com MC Mirella no Rancho do Maia: ‘Queria me aproximar’

Influenciadora baiana relatou que funkeira ficou ‘revoltada’ com tentativa de amizade

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 20:04

Belle explicou situação nas redes sociais
Belle explicou situação nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

O Rancho do Maia, um tipo de reality show promovido por Carlinhos Mais nas redes sociais mal começou e já teve. Após brigar com MC Mirella por causa de troca de quartos na casa, a influenciadora baiana Belle Daltro usou as redes sociais nesta terça-feira (26) para explicar detalhes da confusão com a funkeira.

Belle Daltro por Reprodução | Instagram
Belle Daltro por Reprodução | Instagram

De touca de cetim, sua marca registrada em vídeos nas redes sociais, a influenciadora foi questionada por um dos participantes do Rancho o que realmente tinha acontecido na noite anterior.

Belle explicou que escolheu a funkeira para ficar no mesmo quarto que ela na tentativa das duas terem a oportunidade de se aproximarem. “Convidei para ficar no quarto pra gente ter uma oportunidade de conviver, de se conhecer e tal, e ela já saiu revoltada”.

Com seu jeito cômico, a influencer disse que chegou a perguntar: “amiga, a gente é o diabo é?”, se referindo às outras pessoas que também estariam no quarto, os influencers baianos Renatinha e Alesson.

A pedido de Carlinhos, Belle poderia escolher nove pessoas para ficar no mesmo quarto que ela. “Eu escolhi os meus amigos e escolhi outras pessoas que eu não tenho tanta intimidade, mas gostaria de ter”, explicou Belle.

De acordo com a influenciadora, MC Mirella já teria a convidado para seus aniversários diversas vezes pelo direct do Instagram, e ela não comparecia, justamente por não ser próxima da cantora. Por isso, optou por ela ser uma das escolhidas para ficar no mesmo quarto que ela.

Belle Daltro e amigos por Reprodução | Instagram
Belle Daltro e amigos por Reprodução | Instagram

“Tô mentindo Black, Alesson?”, disse Belle ao lado do amigo que também estava no momento. “Não, está coberta de razão”, completa o amigo. “Você tem a gente”, relatou Belle ao falar para Mirela na noite anterior. “Ela fechou a cara”, continuou.

A funkeira não queria ficar em um quarto longe dos amigos, os influenciadores Larah Juca e Lidson. Belle relatou ainda que Mirella explicou que as malas dela não caberiam no quarto. “Eu virei as costas pra ela, as pessoas [da casa] falaram que ela estava revoltada no cochicho. Quando eu saí do quarto, porque o diabo faz tudo assim, ele pensa em cada momento, arquitetado, ela disse que estava revoltada, eu respondi: ‘amiga, por que você não se retira?”

“Você entra em que? Eu estou falando com você? Está se metendo por que?”, desse Mirella em seguida, segundo Belle, que afirma que Mirella respondeu que não o fazia “porque Carlinhos não vai deixar”.

A influenciadora ainda afirmou que outros amigos se prontificaram a disponibilizar espaço para Mirella ficar no quarto. “Renatinha saiu do colchão, deitou no chão pra dar cama a ela, Alesson foi lá falar que tinha cama pra ela”.

O participante que no início tinha a questionado sobre a confusão disse: “Então é tudo culpa do Alesson, se ele não estivesse no quarto”, brinca. “Ela dormia”, diz Belle sorrindo. “Amiga, eu sou pititinga, aí é guerra de peixe grande”, brinca também Alesson.

