Mirella e Belle Daltro têm briga explosiva no Rancho do Maia; Carlinhos intervém

O desentendimento entre Mirella e Belle Daltro começou por escolha de quartos

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 09:55

Mirella e Belle Daltro discutem no Rancho do Maia
Mirella e Belle Daltro discutem no Rancho do Maia Crédito: Reprodução

Na noite de segunda-feira (25), Mirella e Belle Daltro se envolveram em uma discussão intensa no Rancho do Maia. O conflito começou quando Belle Daltro escolheu Mirella para integrar seu quarto, decisão que desagradou a cantora, que não queria se separar das amigas.

Belle Daltro

Belle Daltro por Reprodução/Instagram

Ao ouvir a reclamação de Mirella, Belle Daltro não poupou palavras: “Você tem essa péssima mania de achar que é melhor do que as outras pessoas. Aqui você não tá na sua casa”, disparou, elevando ainda mais a tensão entre as participantes.

Percebendo que o desentendimento não teria fim sem intervenção, Carlinhos Maia entrou na conversa: “Mirella, você veio, topou participar, e vai ficar no quarto junto com as meninas. Agora vocês vão resolver isso no quarto de vocês, ok?”, orientou, tentando acalmar os ânimos.

Veja o momento da discussão:

