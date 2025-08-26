Mirella e Belle Daltro têm briga explosiva no Rancho do Maia; Carlinhos intervém

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 09:55
Na noite de segunda-feira (25), Mirella e Belle Daltro se envolveram em uma discussão intensa no Rancho do Maia. O conflito começou quando Belle Daltro escolheu Mirella para integrar seu quarto, decisão que desagradou a cantora, que não queria se separar das amigas.
Belle Daltro
Ao ouvir a reclamação de Mirella, Belle Daltro não poupou palavras: “Você tem essa péssima mania de achar que é melhor do que as outras pessoas. Aqui você não tá na sua casa”, disparou, elevando ainda mais a tensão entre as participantes.
Percebendo que o desentendimento não teria fim sem intervenção, Carlinhos Maia entrou na conversa: “Mirella, você veio, topou participar, e vai ficar no quarto junto com as meninas. Agora vocês vão resolver isso no quarto de vocês, ok?”, orientou, tentando acalmar os ânimos.
Veja o momento da discussão: