DISPUTA NA JUSTIÇA

Filhos de Cid Moreira denunciam viúva por fraude e manipulação de idoso em disputa por mansão milionária

Disputa familiar gira em torno de mansão avaliada em quase R$ 3 milhões

Heider Sacramento

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 08:29

Rodrigo, Cid Moreira e Roger Crédito: Reprodução

Quase um ano após a morte de Cid Moreira, aos 97 anos, sua viúva, Maria de Fátima Sampaio Moreira, foi denunciada ao Ministério Público do Rio de Janeiro pelos filhos do jornalista, Roger e Rodrigo Moreira. A disputa familiar ganhou novos contornos com acusações graves envolvendo testamento e patrimônio.

Segundo os irmãos, Fátima cometeu “fraude”, “estelionato”, “manipulação de idoso” e “uso de documento falso”, alegando que a viúva teria se aproveitado da fragilidade mental do pai para induzi-lo a assinar o testamento meses antes de sua morte. O documento também envolve a quebra de protocolo inédita no “Jornal Nacional” em 1987, segundo informações do Portal Leo Dias.

Mansão de Cid Moreira em Itaipava 1 de 23

A rixa inclui ainda a disputa por uma mansão avaliada em quase R$ 3 milhões na Região Serrana do Rio de Janeiro, onde os irmãos pedem a abertura de inquérito policial para verificar a autenticidade do laudo médico anexado ao testamento. A ação corre na 2ª Vara de Família de Petrópolis, conhecida como a "Cidade Imperial".