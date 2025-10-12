RELIGIÃO

O que pedir para Nossa Senhora Aparecida: veja as causas ela mais acolhe

Padroeira do Brasil é símbolo de fé, esperança e milagres ligados à proteção, família e momentos de aflição

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 00:00

Celebrações em Honra a Nossa Senhora Aparecida em Salvador e Lauro de Freitas Crédito: Reprodução/Arquidiocese de São Salvador

Com o coração cheio de fé e emoção, milhões de brasileiros celebram neste 12 de outubro o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A data, marcada por romarias, missas e demonstrações de devoção em todo o país, é também um momento de renovação espiritual e de esperança.

No Santuário Nacional e em igrejas de norte a sul, fiéis depositam flores, acendem velas e apresentam seus pedidos à Mãe Aparecida, que há mais de 300 anos é símbolo de amor, proteção e milagres. Entre as intenções mais recorrentes estão orações por saúde, família, trabalho e agradecimentos por graças alcançadas, reafirmando a força da fé que move o povo brasileiro.

Nossa Senhora Aparecida 1 de 11

O que pedir a Nossa Senhora Aparecida?

1. Pela saúde e cura

Muitos fiéis apresentam pedidos relacionados à recuperação de doenças, cirurgias ou condições crônicas. Em relatos da novena, é comum ouvir testemunhos de graças alcançadas após buscas por cura.

2. Proteção e amparo para a família

Pedidos pela segurança dos filhos, pela união familiar, pela paz no lar e proteção contra perigos espirituais ou materiais são muito frequentes entre devotos. A devoção entende Maria como mãe que cuida daqueles que lhe recorrem.

3. Intenções e ações de graças

Os devotos costumam trazer pedidos de graças específicas e também manifestar gratidão por graças já obtidas. No Santuário há a Sala das Promessas, onde muitos deixam ex-votos (objetos, fotos etc.) como símbolo de agradecimento.

4. Pedidos de socorro em situações difíceis e causas “impossíveis”

Por vezes as pessoas recorrem à Padroeira em momentos de desespero, crises econômicas, desemprego, problemas jurídicos ou familiares considerados sem solução. A fé nos “impossíveis” é uma característica na devoção mariana. Esta dimensão está presente nas reflexões da novena: Maria intercede em dificuldades e sustenta a fé dos que clamam.

5. Envio de intenções para Missa e intercessão regular

O Santuário Nacional oferece o serviço “Intenção de Missa / Reze no Santuário”, no qual devotos podem encaminhar seus pedidos para serem lidos e levados em celebrações litúrgicas mesmo à distância. Também há o dia 12 de cada mês, considerado Dia Oracional Mariano, em que se intensificam orações comunitárias e envio de intenções.

6. Intercessão espiritual e fortalecimento da fé