FAMOSOS

Ratinho confronta Cariúcha após beijo em filho de Gugu: 'Vou te ver na cadeia'

Apresentadora é surpreendida com comentários do comunicador durante quadro do "Programa do Ratinho"

Heider Sacramento

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 07:46

Ratinho confronta Cariúcha sobre beijo em filho de Gugu durante programa Crédito: Reprodução/SBT

Na segunda-feira (25), durante o quadro Dez ou Mil, do Programa do Ratinho, o apresentador Ratinho confrontou a apresentadora Cariúcha sobre os beijos que ela deu em João Augusto Liberato, filho do saudoso Gugu Liberato, em uma festa promovida por João Silva, filho de Faustão, na última quinta-feira (21).

“Você me mata de vergonha porque você anda pegando menor de idade! Isso daí, você vai para a cadeia! Eu vou te ver na cadeia. Usurpadora de menores!”, disparou Ratinho. Surpresa, Cariúcha respondeu: “Não! Que isso!”

O momento ganhou tom de humor com a participação de Sérgio Mallandro, que provocou: “Papa-anjo! É papa-anjo!” Ratinho continuou debochando: “Você estava dando em cima do filho do Gugu! Eu vi! Você por acaso pegou o pintinho amarelinho?”, provocando risos no estúdio. A apresentadora, de 41 anos, rebateu: “Que isso! Para, gente”. O filho de Gugu tem 23 anos.

Cariúcha 1 de 5

Além da brincadeira sobre o beijo, Ratinho também criticou o figurino de Cariúcha: “Que roupa é essa? Isso é roupa de vir em programa de televisão? Isso é ceroula”. Ela respondeu: “Eu tô de investigadora”, e o apresentador reforçou: “Investigadora pelada? Com a buzanfa de fora?”.

Durante participação no Fofocalizando, Cariúcha comentou sobre os beijos em João Augusto. “Ele é uma graça, conhecia a assessora dele... A Esther, uma moça bacana, grande jornalista, bem conhecida, e fomos conversando. Ela me apresentou a ele, é um menino muito bonito, meu número. Geralmente, eu não gosto de meninos novos, eu gosto de menino velho. Eu joguei pro alto e caiu na testa, porque eu ficava criticando minhas amigas quando ficavam com um novinho”, disse a apresentadora.