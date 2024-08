BABABO 'MEIXMO'

Influenciadora baiana Belle Daltro nega convite de A Fazenda: 'Vou fazer o que lá?'

Com o bom humor que os seguidores dela já conhecem, ela começou a manhã desta quarta-feira (28) 'perturbando' o juízo dos fãs, alegando que não vai participar do programa da Record.

A Fazenda começa a próxima temporada no dia 16 de setembro, com Adriane Galisteu no comando do reality. O programa seguirá até meados de dezembro, quando a emissora vai entregar o prêmio ao vencedor.