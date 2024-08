VEM AÍ

Confira a data de estreia de 'A Fazenda 2024'

Para quem está com saudade de um reality show, pode se preparar para a chegada de A Fazenda 2024. Em menos de um mês, o programa da Record retorna para as telas da emissora.

Segundo o site Quem, A Fazenda começa a próxima temporada no dia 16 de setembro, com Adriane Galisteu no comando do reality. O programa seguirá até meados de dezembro, quando a emissora vai entregar o prêmio ao vencedor.